|В Казахстане вводят новую госдолжность - "Дата-стюард"
10:52 20.09.2021
Новая должность госслужающего появится в Казахстане
Подготовлено дополнение в Указ Президента РК от 29 декабря 2015 года "Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих", сообщает zakon.kz
В частности, проектом Указа вносится дополнение в Реестр должностей политических и административных государственных служащих в части дополнения групп категорий В, С, D должностью "Дата-стюард".
Дата-стюард - это специалист, который определяет требования и решает инциденты с качеством данных в рамках своего подразделения, а также осуществляет надзор или управление данными внутри организации.
Как правило функциональные обязанности дата-стюарда включают следующее:
определение требований к данным на основе бизнес-контекста своего подразделения и способы их использования для достижения корпоративных целей;
документирование и обеспечение соблюдения правил сбора, хранения и использования данных;
определение степени доверия к источникам данных;
обеспечение и гарантия качества корпоративных данных (собранных, хранящихся и используемых);
контроль инцидентов, связанных с качеством данных;
выполнение политик и стандартов, установленных программой управления данными;
обеспечение доступа к нужным данным нужным пользователям в нужное время в зависимости от того, является ли информация личными, корпоративными или конфиденциальными данными и т. д.;
помощь инженерам и аналитикам данных, а также Data Scientist’ам в проектировании и реализации процессов и процедур для сбора, хранения, использования и безопасности данных.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 октября.