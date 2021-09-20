"Новая нормальность". Карел Чапек: пьеса о пандемии, предвосхитившая день сегодняшний

11:31 20.09.2021 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 20.09.2021

Карел Чапек: пьеса о пандемии, предвосхитившая день сегодняшний

"Новая нормальность" была предсказана 85 лет назад



Я считаю Карела Чапека (1890-1938) одним из величайших писателей ХХ века. В своих произведениях он предвосхитил приход к власти Гитлера, Мюнхенский сговор, Вторую мировую войну.



Он предвосхитил и многое другое. Мы видим это уже в первом его известном произведении – научно-фантастической пьесе "R.U.R.", написанной в 1920 году. Название пьесы – аббревиатура, она означает "Россумские универсальные роботы". Придумал и ввел в оборот слово "робот" Карел Чапек. В романе "Война с саламандрами" (1936 г.) он предупредил об опасных последствиях всеобщей роботизации.



К разряду художественных произведений Чапека, предсказания которых начинают сбываться, следует отнести и пьесу "Белая болезнь" (1936). Интерес к пьесе возрос в прошлом году, когда ВОЗ объявила "пандемию COVID-19". Сегодня слово "пандемия" прочно вошло в обиход, хотя еще полтора года назад оно было диковинным.



А 85 лет назад в пьесе "Белая болезнь" слово "пандемия" являлось одним из главных.



Сюжет произведения построен вокруг пандемии неизвестной болезни и поиска средства от нее в условиях подготовки в Европе большой войны. Болезнь заразная, пришла из Китая. Начинается с пятнышка белого цвета на теле человека (отсюда и название – белая болезнь; другое название у Чапека – ченговая болезнь). Очень похожа на проказу. Медицинская наука оказалась бессильной. Болезнь обрекает людей на мучительную смерть, которая наступает через несколько недель после появления белого пятнышка. Вся роль официальной медицины сводится к тому, чтобы прописывать дезодоранты (отгонять запах гниющего тела) и обезболивающие (морфий). Еще одной особенностью заразы является то, что она поражает людей старше 45 лет. Более молодых она обходит стороной.



Страна, в которой происходят события, автором не названа, а вот главные герои пьесы:



Сигелиус – надворный советник, профессор, руководитель знаменитой клиники, ему поручено искать пути спасения людей от белой болезни.



Доктор Гален – простой медик, который знает секрет лечения белой болезни и в своей врачебной практике спасает людей. Он – центральная фигура пьесы. Гален пытается использовать свой секрет для того, чтобы правящие круги отказались от подготовки к большой войне. Он выставляет ультиматум властям и богачам: вы получите мой секрет только при условии, если сумеете договориться о всеобщем и окончательном мире.



Барон Крюг – один из сильных мира сего, руководитель очень крупного предприятия, производящего пушки, бронетехнику, самолеты и отравляющий газ. Он – один из тех, кто кровно заинтересован в войне.



Маршал – главный военачальник, который уже два десятилетия готовит страну к войне. Он развязывает войну и рассчитывает на быструю в ней победу. Война – его призвание. Барон Крюг – правая рука Маршала.



Есть в пьесе и члены некой семьи (отец, мать, дочь и сын), которые ведут разговоры на тему белой болезни. Через них Чапек показывает восприятие пандемии и готовящейся войны обывателями.



Читая, слушая или смотря на сцене это произведение, начинаешь проецировать некоторые события и слова героев на день сегодняшний, когда "пандемию" превращают в центральное событие личной и общественной жизни.



Для ряда героев белая болезнь находится на периферии их сознания. Например, Маршал поглощен подготовкой к войне, его не интересуют судьбы умирающих в мирной жизни. Примерно так же думают те, кому меньше 45 лет. Кто-то одержим духом патриотизма; кто-то рассчитывает, что его страна получит большие "дивиденды" от победоносной войны.



Есть и такие, кто приветствует пандемию. Вот, например, разговор трех пациентов в палате клиники. Один из них говорит: "А причина одна: слишком много людей расплодилось на свете, половина должна передохнуть и дать место другим. Вот оно что. К примеру, ты, пекарь, уступи место другому пекарю. А я, бедняк, уступлю место другому бедняку: пускай вместо меня терпит нужду и голодает. Вот для чего напал на людей этот мор".



Примерно такие же суждения изрекают безымянные дочь и сын. Они молодые, а пандемия быстро освобождает рабочие места тех, кому больше 45. Отец и мать возмущены такой логикой детей, но вскоре отец семейства получает предложение стать главным бухгалтером корпорации барона Крюга, и его отношение к пандемии меняется. Он говорит жене: "Главный бухгалтер концерна Крюга! Через мои руки каждый день будут проходить миллионы. Какой-нибудь молокосос не справился бы с этим. А говорят, будто люди старше пятидесяти лет уже не нужны… Кто бы подумал тридцать лет назад, когда я поступил к Крюгу, что я дотяну до главного бухгалтера! Неплохая карьера, мать! Правда, я заслужил ее; я работал честно, не покладая рук… Сам барон называет меня "коллега", а не просто "господин такой-то", как всю эту молодежь. "Вы пока примете руководство бухгалтерией, коллега". - "Пожалуйста, господин барон". Так он мне и сказал!.. Да! А знаешь, мать, на это место у нас метили еще пять человек. Но, понимаешь, все они померли… И все от белой болезни. Как тут не подумать…Знаешь, что, я откровенно скажу тебе, мать: слава богу, что появилась эта белая болезнь!"



В остро сатирической форме Чапек показывает бессилие официальной медицинской науки, которую представляют профессор Сигелиус и его клиника. В беседе с журналистом, задающим наивные вопросы, Сигелиус начинает терять душевное равновесие. На вопрос репортера, как можно уберечься от заразы, профессор вскрикивает: "Что-о-о? Уберечься? Никак! Абсолютно невозможно! (Вскакивает.) Мы все от нее перемрем. Каждый, кому больше сорока, обречен… Вам это все равно, в ваши глупые тридцать лет! Но мы в наши зрелые годы… Подите-ка сюда! Взгляните, у меня на лице ничего нету? Какого-нибудь белого пятнышка? Что? Еще нет? Сколько раз в день я подхожу к зеркалу… Ваших читателей интересует, как уберечься… Еще бы! Меня это тоже интересует. (Садится, сжимает голову руками.) Боже, до чего бессильна наука!" Репортер просит господина советника сказать читателям несколько ободряющих слов. Вот ответ Сигелиуса: "Да… Напишите у себя в газете, что… с этим нужно примириться".



Мне этот ответ напоминает проповедь Клауса Шваба, который в книге "COVID-19. Великая перезагрузка" на разные лады повторяет: с пандемией COVID-19 наступила "новая нормальность", с ней нужно примириться.



Неожиданно в кабинете профессора Сигелиуса появляется доктор Гален. Он предлагает профессору на базе клиники апробировать метод лечения белой болезни. У Галена есть опыт лечения с очень хорошими результатами. Постепенно скептицизм профессора сменяется заинтересованностью. В конце концов он соглашается предоставить Галену палату в его клинике, где размещаются самые бедные пациенты. Доктор сразу объясняет, что секреты своего лечения он раскроет лишь при условии, если сильные мира сего откажутся от войны. С одной стороны, будут спасены от смерти миллионы людей, которые заражаются белой болезнью. С другой стороны, будут предотвращены смерти еще большего количества людей на полях большой войны. Гален уточняет, что до выполнения данного условия лечить он будет лишь бедных, потому что у богатых есть возможность давить на власть и добиваться от нее остановки гонки вооружений и заключения всеобщего мира. Это ультиматум всем богатым.



Профессор Сигелиус дает согласие на клинические испытания метода Галена, рассчитывая, что тот откажется от своего экстремизма, получив хорошую должность, большие деньги. Однако, как показывают события, доктор Гален непоколебим. Он требует от профессора использовать его авторитет для давления на власти.



Начинается противостояние между профессором Сигелиусом и стоящими за ним сильными мира сего (в том числе бароном Крюгом), с одной стороны, и доктором Галеном – с другой. Официальная медицинская наука по-прежнему ничего не может. Из разговора барона Крюга с профессором:



Барон Крюг. Так значит, при нынешних обстоятельствах против белой болезни ничего нельзя предпринять?



Сигелиус. Можно, барон, слава богу, можно. Как раз в последние дни мне посчастливилось добиться просто блестящего успеха… Теперь уже можно надеяться, что нам скоро удастся воспрепятствовать дальнейшему распространению болезни… Пока это еще строгий секрет, но, разумеется, не от вас… В ближайшее время выйдет закон о принудительной изоляции зараженных белой болезнью. Моя идея, барон. Сам Маршал обещал мне свое содействие. Это будет величайший успех в борьбе с ченговой болезнью… Каждый больной, каждый, у кого будет обнаружено белое пятно, подлежит отправке в охраняемый лагерь.



Барон Крюг. Ага, и там все они постепенно вымрут?



Сигелиус. Да, но под врачебным надзором. Ченговая болезнь заразительна, и каждый больной разносит инфекцию. Надо уберечь от нее остальных… всех нас, милый барон. Всякая сентиментальность в этом деле преступна. Больных, которые попытаются бежать из лагеря, будут расстреливать. Каждый гражданин старше сорока лет подлежит ежемесячному медицинскому осмотру. Распространению ченговой болезни нужно воспрепятствовать насильственными мерами, иного пути нет.



Барон Крюг. Вы правы, дорогой Сигелиус. Жаль, что вам не удалось ввести эту меру раньше.



Сигелиус. Да, жаль. Мы потеряли время из-за глупой возни с методом Галена, а болезнь пока что ширилась… Давно пора убрать этих больных за колючую проволоку, не допуская никаких исключений.



Барон Крюг (встает). Да, главное, никаких исключений. Благодарю вас, господин советник.



Я не комментирую этот фрагмент. Читатель сам проведет параллель с сегодняшним днем. А события пьесы приобретают все более драматический характер. Во время разговора профессора с бароном выясняется, что на теле последнего белое пятно – Крюг заразился. Барона охватывает страх. Он приходит к доктору Галену, но тот выдвигает ему свой ультиматум. Крюг после долгих мучений идет к Маршалу, умоляя его остановить подготовку к войне. Маршал неумолим, и барон кончает жизнь самоубийством. Через некоторое время заражается Маршал. Он теряет душевное спокойствие. Понимает, что только что начатую им войну уже не выиграть (у него до смерти остается всего несколько недель). Маршал проделывает громадную внутреннюю работу над собой. Даже не из-за страха смерти, а по убеждению он превращается из безжалостного военачальника в пацифиста. Маршал вызывает доктора Галена, чтобы дать согласие на ультиматум последнего…



Пьеса кончается трагически: по дороге к Маршалу Галена убивает разъяренная толпа сторонников войны, узнавших, что доктор эту войну не поддерживает.



Точку на своем произведении Карел Чапек поставил в декабре 1936 года. До начала Второй мировой войны оставалось менее трех лет. Сегодня мы видим прототипы и Маршала, и барона Крюга, и профессора Сигелиуса, и, конечно, же доктора Галена. Только тогда готовились к войне, где уничтожать людей должны были самолеты, танки, пушки и отравляющие вещества; нынешняя же война основана на применении вирусов, бактерий и сомнительных препаратов. Сегодня последователи доктора Галена готовы спасать человечество, требуя при этом прекращения варварской войны против человечества.



Во времена Карела Чапека лицемеры от политики говорили, что человечество могут спасти лишь пушки, танки и самолеты. В наше время они говорят, что человечество спасут только вакцины. Современные последователи доктора Галена возражают: они говорят, что это новое оружие в красивой упаковке. А последователи профессора Сигелиуса, барона Крюга и Маршала могут очнуться лишь тогда, когда новое оружие начнет разить их самих. Не было бы слишком поздно. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632126660

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочая поездка А. Мамина в Алматинскую область: АПК, логистика, фармацевтика, туризм

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2021 года №606

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года №633

- На вершине властного зиккурата

- Нацфонд Шредингера совращает госаппарат

- Р. Скляр проинспектировал социально-экономическое развитие Павлодарской области

- S&P Global Ratings предприняло различные действия в отношении казахстанских финансовых институтов

- Руслан Бекетаев: "Цифровые валюты центральных банков могут стать эффективным инструментом для ускоренного проведения трансграничных платежей"

- Информация касательно Малого Талдыколя

