Козырные узы: беженцы в ЕС смогут получить "голубую карту"

12:35 20.09.2021

И как Брюссель планирует реформировать шенгенскую зону



Мария Васильева



Беженцы смогут стать участниками программы ЕС "голубая карта", которая позволяет проживать и работать на территории 25 стран объединения, кроме Дании и Ирландии. Об этом "Известиям" сообщили в Еврокомиссии (ЕК), отметив, что это и другие упрощения процедуры получения Blue Card одобрены Европарламентом (ЕП), в том числе с целью стимулировать легальную миграцию в ЕС. Параллельно с этим Брюссель предлагает реформировать шенгенскую зону и усилить пограничный контроль, а ряд стран объединения вовсе не желает принимать новых беженцев. Так, в Австрии "Известиям" заявили, что "голубая карта" не приведет к решению проблемы нелегальной миграции, поскольку как раз пользуется спросом преимущественно у неквалифицированных граждан третьих стран. Для сравнения: в 2019 году ЕС выдал 37 тыс. таких документов и получил 700 тыс. запросов на предоставление убежища. Как Брюссель пытается бороться с нелегалами, разбирались "Известия".



Пряник



Граница недоверия: в ЕС разгорелся спор о беженцах из Афганистана

Грозит ли Европе новый миграционный кризис



ЕС планирует упростить правила получения "голубой карты". Этот документ по аналогии с американской грин-картой дает гражданам третьих стран право проживать и работать на территории 25 государств ЕС (Дания и Ирландия не участвуют в соглашении). 15 сентября Европарламент одобрил новую директиву, устанавливающую измененные правила допуска высококвалифицированных иностранцев на рынок труда Евросоюза. Получить "голубую карту" станет гораздо проще, поскольку порог зарплаты, необходимый для оформления заявки, теперь более гибкий. Если раньше он составлял 150% от средней зарплаты в стране, то теперь его можно устанавливать в диапазоне между 100 и 160%. Кроме того, необходимый минимальный срок действия трудового контракта заявителя сократили с 12 месяцев до шести.



Как заявили "Известиям" в Еврокомиссии, обладателями документа смогут стать и беженцы в ЕС, что поможет в том числе контролировать нелегальные потоки миграции. Теперь директиву должен окончательно утвердить Совет ЕС.



Аттракцион невидимой щедрости: как мир поделит афганских беженцев

Какие страны встречают мигрантов с распростертыми объятиями, а какие - заборами



- Соглашение о пересмотре правил получения "голубой карты" - ключевая цель "Нового пакта о миграции и убежище". Оно поможет привлекать высококвалифицированную рабочую силу из третьих стран и обеспечивать легальные пути в ЕС, - заявила "Известиям" спикер ЕК по вопросам миграции Сиара Ботоммлей.



По ее словам, в предыдущей схеме получения "голубой карты" был ряд слабых мест, включая ограничительные условия приема и пересекающиеся правила, которые создавали дополнительное бремя для работодателей и соискателей. Новая схема установит эффективные рамки для привлечения высококвалифицированных рабочих в ЕС, уверены в Брюсселе.



Процесс реформирования миграционного законодательства в ЕС был запущен год назад - в сентябре 2020 года Евросоюз представил "Новый пакт о миграции и убежище". В соответствии с ним страны, которые принимают мигрантов по европейской квоте, либо получают деньги из общего бюджета на их содержание, либо за свой счет отправляют их обратно. Пока механизм в действие не вступил, межведомственные переговоры продолжаются.



...и кнут



Из-за того, что ЕС сегодня сталкивается с новыми миграционными угрозами после смены власти в Афганистане, Брюсселю приходится объявлять не только облегчающие жизнь мигрантам меры. Так, 15 сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен напомнила, что Евросоюз намерен реформировать Шенгенское соглашение в части миграционной политики, чтобы блокировать бесконтрольную миграцию.



"…Работая над реформированием Шенгена, мы должны найти новые пути, с тем чтобы отвечать на эту агрессию и обеспечить единство и сплоченность в защите наших внешних границ", - отметила политик.



Согласно стратегии ЕК по реформе Шенгена, опубликованной в июне этого года, эффективное управление внешними границами объединения будет обеспечено с помощью развертывания постоянного корпуса европейской пограничной и береговой охраны. Кроме того, ЕК призывает утвердить пункт "Нового пакта о миграции и убежище" о необходимости проверки людей, пересекающих границу без разрешения.



Медвежья услуга



Граница общесоюзного значения: чем ЕС готов помочь Литве

И насколько забор с колючей проволокой помогает республике справиться с миграционным кризисом



Некоторые страны ЕС хоть и не отказываются от сотрудничества по "голубым картам", как Дания и Ирландия, традиционно крайне радикально высказываются о беженцах. Локомотивом европейского сопротивления новой миграционной волне остается Австрия. Так, канцлер Себастьян Курц заявил 14 сентября, что Вена не примет ни одного афганского беженца. "Этого не произойдет, пока я у власти. За последние годы в Австрию прибыло более 44 тыс. афганцев. В Австрии уже проживает четвертая по величине афганская община в мире. Мы занимаем реалистичную позицию - интеграция афганцев очень трудна. Сложности связаны, в частности, с их уровнем образования, в основном низким, и с расхождениями в фундаментальных ценностях", - подчеркнул глава правительства.



Дискуссия о необходимости ужесточения миграционного законодательства в Австрии в целом разгорелась еще раньше - после того как в ноябре 2020 года сторонник террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) открыл огонь по прохожим в центре Вены. Именно тогда Себастьян Курц заявил, что ожидает "конца неверно понимаемой толерантности", и предложил обсудить представителям стран ЕС проблему борьбы с исламизмом.



Член регионального совета Нижней Австрии по вопросам миграции Готфрид Вальдхаусл рассказал "Известиям", что не видит возможности с помощью этой реформы добиться увеличения процента легальных мигрантов в ЕС.



- Среди высококвалифицированных рабочих-мигрантов "голубая карта", похоже, не пользуется большим спросом. Так, в 2019 году было выдано всего 37 тыс. карт и, для сравнения, подано 700 тыс. заявок на предоставление убежища (данные взяты из статистической службы ЕС Eurostat. - "Известия"). Это показывает, что ЕС - магнит для массовой иммиграции преимущественно неквалифицированных работников. Так что новые правила несильно повлияют на ситуацию с нелегальной миграцией в ЕС и отдельно в Австрии, - заявил политик.



В любом случае, если ЕС окончательно примет обновленную директиву о "голубых картах", у стран объединения будет еще два года на включение ее норм в национальное законодательство. Не исключено, что за это время к Дании и Ирландии присоединятся и другие.