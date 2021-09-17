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Турцию для россиян могут закрыть навсегда
12:41 20.09.2021

Дело не в ковиде. Это начало большой игры новых османов против нашей страны

Александр Ситников

14 сентября российская туротрасль неожиданно огорошила фанатов турецкого отдыха. "Зеленая дорожка" остается только для привитых "Спутником V", другие вакцины "made in Russia" Анкарой не признаются. Шлагбаум закрыли и для "Спутник лайт", что стало для многих наших граждан шоком. Чтобы попасть в вожделенные отели нужно иметь справку, подтверждающую отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген.

Взлетели и цены на проживание для туристов в отелях первой линии, хотя по идее, напротив, они должны снизиться. 7 суток на одного в "пяти звездочках" обойдутся в более чем 100 тысяч рублей, а 10 суток тянут уже на две сотни "косарей". О том, что "Турция стала фактически недоступной", сообщили и многие блогеры.

Называются самые разные причины, в том числе и заслуживающие внимания. Ряд экспертов связал введение "стопа" попыткой турецких властей зачистить отели от наших граждан для немцев и англичан, которые опасаются соседствовать с "руссо туристо", прилетевших из "красной" страны. Имеется в виду ковидная окраска, означающая самую высокую степень распространения заразы.

Правда, здесь есть вопросы. Турция все лето придерживалась правила "ковида бояться - денег не видать", с чего бы сейчас отельерам отказываться от прибыли. Да и наша страна не такая уж "красная", например, по сравнению с Туманным Альбионом, откуда ждут-не дождутся "бритиш" и "дойче туристо".

По официальным данным, в сентябре заразу ежедневно в Великобритании подхватывают почти по 30 тысяч подданных ее величества (3 сентября - 42 тысячи). И в Германии эпидемиологическая обстановка далека от идеала. В отдельные дни первых двух декад начала осени местный регулятор фиксировал от 7 до 27 тысяч заразившихся, тогда как в России с гораздо большим населением - около 20 тысяч.

И что от того, что вакцины AstraZeneca, Pfizer и Moderna признаны ВОЗ, если они не могут остановить пандемию. В Израиле, например, все население привилось Pfizer, а люди заражаются в пересчете на 100 тысяч населения в разы больше, чем в РФ. Еврейский регулятор вообще сообщил, что Pfizer эффективен только 5 месяцев, а потом надо бы уколоться бустерной дозой, но нежелательно - дескать, бьет по сердцу.

Короче, версия зачистки Турции от "руссо" для "бритиш" и "дойче туристо" явно хромает, тогда как отельеры из Анталии собаку, что говорится, съели на бизнесе. С учетом серьезных прогнозов о четвертой дельта-волне ковида, им следовало бы сбросить цены, чтобы хоть с каким-то жирком уйти в весьма вероятный новый локдаун. Именно поэтому кое-кто из аналитиков увидел в ужесточении турецких мер против наших граждан политическую подоплеку.

Лукас Лейрос, научный сотрудник по международному праву и специалист по Турции Федерального университета Рио-де-Жанейро, пишет: "Многие эксперты не вполне понимают планы по возобновлению „новой османской геополитики" нынешним правительством в Анкаре, потому что они пытаются взглянуть на страну с чисто дуалистической точки зрения, предполагая, что „Евразия против Запада"".

Однако в Анкаре сейчас идет переосмысление всей международной политики, и эти процессы связаны с поражениями Армении (за спиной которой якобы стояла Россия) в Карабахе и США в Афганистане. Анкара планирует заявить о себе как о суверенной державе со своей собственной зоной влияния, охватывающей регионы Средиземноморья, Ближнего Востока и Центральной Азии.

"В этой игре США, РФ и даже КНР могут быть союзниками или врагами в зависимости от конкретной ситуации, - отмечает Лукас Лейрос. - Но Турция играет сама за себя. В этом смысле, что касается Центральной Азии, Россия и Турция являются врагами".

Помните киргизскую историю мальчика Вани, которого били и унижали тамошние сверстники просто за то, что он русский и православный. Казалось бы, частный случай, но Бишкек демонстративно спустил дело на тормозах.

Оказывается, без участия турок, пусть и косвенного, вряд ли такое вообще могло быть. Дело в том, что в Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Туркменистане под эгидой Турции формируется крупный международный альянс с общим турецким этническим происхождением. Но чтобы Анкаре закрепиться в этом регионе, турки выдавливают отсюда русские или русскоязычные этнические группы.

Ситуация такова: Москва, безусловно, является экономическим спонсором центральноазиатских режимов на постсоветском пространстве, но Анкара вкладывает значительные средства в мягкую силу и в культурную индустрию, строит турецкие школы по всей Центральной Азии. Даже невооруженным глазом видно, насколько усилился за последние годы Тюркский совет, став мощной организацией со своей собственной повесткой дня, однозначно враждебной по отношению к России.

"В рамках этой тактики также можно было наблюдать финансовую и политическую поддержку Анкарой русофобских движений в странах региона, главным образом в Казахстане, где ультранационалистические активисты в последнее время стали известны тем, что требовали полной отмены русского языка", - подчеркивает Лукас Лейрос.

Эта ползучая агрессия настолько очевидна, что не видеть ее просто нельзя. Все эксперты, которые в теме, приводят тысячи фактов распространения и доминирования туретчины в Азербайджане и среднеазиатском подбрюшье России. Знает об этом и Москва, которая, однако, увязнув многомиллиардными инвестициями в Турции, ничего в ответ не предпринимает.

Впрочем, нет. Москва систематически перемалывает туркоманов и турецкие прокси-силы в Идлибе на севере Сирии. Так, только 18 сентября боевые самолеты ВКС РФ нанесли более 23 авиаударов по позициям контролируемых Эрдоганом боевиков. В итоге принимать на себя удары непримиримых курдов приходится турецкой армии, которая, как пишут турецкие газеты, истекает кровью.

По самым скромным оценкам, за последние годы погибло 324 солдата (число покалеченных идет на тысячи). Естественно, все это повышает градус антироссийских настроений в Турции. Возможно, Москва тем самым шлет сигнал Анкере, что и побить может. Но турки не боятся и надеются на НАТО.

Конечно, нашим богатым теткам и дядькам, привыкшим набивать брюхо по карте "все включено" и греть бока на пляжах Алании, нарастающее противостояние между Россией и Турцией до лампочки, а также пофиг русофобия в Казахстане и Киргизии. Нередко на видео, выложенных в Сети, доморощенные нарциссы, называющие себя блогерами, хвалятся своими поездками в Османию и говорят: "чтоб мне всегда так жить".

Но, похоже, скоро лавочка закроется. Отдых в Турции для наших граждан будет дорожать, а въездные требования ужесточаться. Есть все основания полагать, что турки и впредь будут закручивать гайки в отношении "руссо туристо". Конечно, деньги лишними не бывают, но в Тюркском совете в адрес турков со стороны казахов и азербайджанцев звучат упреки в двойных стандартах. Типа, нельзя быть наполовину беременной, когда дело касается Новой Османской Империи. И Эрдоган прекрасно понимает опасность этих упреков для своей политики.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632130860
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