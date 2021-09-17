Беглый экс-кыр-президент Бакиев выдал дочь в замуж за сына турецкого политика

12:42 20.09.2021

Кто из семьи Бакиевых породнился с известным турецким политиком?



Наталья Крайнова



В Турции в Анкаре состоялась свадьба сына известного турецкого политика Метина Эргуна из партии "IYI" - Ильтериша Эргуна и Алмаш Бакиевой - дочери бывшего президента КР Курманбека Бакиева. Об этом сообщают турецкие СМИ.



Сообщается, что торжество состоялось 17 сентября. Гостями на свадьбе стали известные в Турции оппозиционные политические деятели.







"В то время когда все гадают, кто будет следующим оппозиционным кандидатом в президенты, оба лидера коалиции: председатель Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу, председатель партии "İYİ" Мераль Акшенер и мэр Анкары Мансур Яваш присоединились к свадебному торжеству сына депутата Метин Эргуна Ильтериш Эргуна и дочери второго президента Кыргызстана Курманбека Бакиева - Алмаш Бакиевой", - сообщают турецкие СМИ.



Бывшая глава МВД Турции Мераль Акшенер, которую в стране называют "железной леди" и считают одним из самых сильных политиковЮ, во время поздравительного тоста рассказала, что знает жениха с малых лет.



"Ильтериш меня называет Тетя Мераль. С 8 лет его знаю, поэтому нахожусь здесь в качестве старшего члена семьи. Молодым желаю счастья", - сказала она.



А лидер Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу по турецкой свадебной традиции вручил невесте семейный кошелек и выразил свои наилучшие пожелания семьям Бакиевых и Эргун.



Пока неизвестно кто из семьи Бакиевых присутствовал на свадьбе. Однако как сообщил VB.KG защитник и сторонник бывшего президента активист Аскат Тейит, Алмаш - не дочь Курманбека Бакиева, а лишь родственница.



Для справки: Известно, что обе партии "РНП" и "İYİ" два года назад победили в городских выборах во всех больших городах Анкара, Измир, Анталия, Бурса тд и даже в Стамбуле.



Народно-республиканская партия - старейшая политическая партия Турции, основанная Мустафой Кемалем Ататюрком, первым президентом и основателем современной Турции. РНП описывает себя как "современную социал-демократическую партию, верную основополагающим принципам и ценностям Турецкой Республики".



"İYİ" - партия-националистическая, консервативная, светская и центристская политическая партия Турецкой Республики. Она создана 25 октября 2017 года выходцами из правой Партии националистического действия, которые разошлись во взглядах с руководством этой партии, которое поддержало на референдуме в 2016 году переход к президентской республике. Председателем партии является Мераль Акшенер. Партия поддерживает принципы и идеалы основателя Турции - Кемаля Ататюрка.