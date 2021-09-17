 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 20.09.2021
15:23  Талибы разрешили женщинам работать в общественных туалетах, - "МК"
15:06  Из-за цен на газ. Встал гигантский Одесский аммиачно-карбамидный комбинат
14:01  Разделенный Талибан: этносы, племена, противоречия, лидеры, - А.Князев
13:33  Талибские власти Афганистана решили судьбу женщин: в школу только мальчикам, - А.Яшлавский
12:42  Беглый экс-кыр-президент Бакиев выдал дочь в замуж за сына турецкого политика
12:41  Турцию для россиян могут закрыть навсегда
12:37  "СовДетство". Вышел новый роман Юрия Полякова о нашем недавнем прошлом

12:36  Турция навязывает себя США на Ближнем Востоке
12:35  Козырные узы: беженцы в ЕС смогут получить "голубую карту"
11:34  Контроль гибридной эпохи, - Константин Богданов
11:31  "Новая нормальность". Карел Чапек: пьеса о пандемии, предвосхитившая день сегодняшний
10:52  В Казахстане вводят новую госдолжность - "Дата-стюард"
10:45  Новый старый Афганистан: стресс-тест для ОДКБ и ШОС, - И.Джорбенадзе
10:42  Экс-глава крупнейшей российской криптобиржи арестован в Варшаве по запросу Казахстана
10:15  "Назарбаев фонд" купил у России "Азиатско-Тихоокеанский банк". Оно ему надо?
10:13  На вершине властного Каззиккурата, - Д.Ашимбаев
10:00  Умер Народный артист Узбекистана актер Шухрат Иргашев
09:59  "Побег" из зоны влияния США у латиноамериканцев не вышел, - Д.Моисеев
08:19  Экс-премьер Казахстана Серик Ахметов вышел на свободу. С чистой совестью?
07:24  Реклама и масскульт пытаются навязать чужую жизнь, - Валерий Коровин
00:34  Реабилитация басмачей прошлого – это опосредованная поддержка исламизма в настоящем, - В.Гулевич
Воскресенье, 19.09.2021
21:20  Выборы в РосДуму: ЕдРо - 38%, КПРФ - 25%, ЛДПР - 9%, "Новые люди" - 8%, Эсеры - 6%
19:50  Талибы восстановили одиозное "министерство добродетели и порока"
14:00  "Талибан" открыл охоту на гомосексуалистов в Афганистане
13:52  В слабом росте экономики России виноваты мигранты?
13:51  Языки в пламени: в Канаде занялись сожжением "вредных" книг
13:46  Жизнь - удалась. Елбасы продолжает заниматься гольфом (видео)
13:42  Умер всеми брошенный экс-елбасы Алжира Бутефлика
12:51  Сын за отцом. Ожидает ли Туркменистан скорая "династийная" передача власти? - Брюс Панниер
09:18  Иран стал полноправным членом ШОС
07:38  История "государства Силэнд" теперь описана в книге
00:49  В Афганистане возобновили работу средние школы, девочек и учительниц в них не пустили
00:16  Мировая элита использует пандемию ковида в своих корыстных целях, - Пол Робертс
Суббота, 18.09.2021
20:09  П.В. Густерин: Афганистан. С чего все началось...
20:07  "Без SCOPUS и индекса Хирша – ты букашка!" Мытарства ученых-гуманитариев в Казахстане, - Н.Нуртазина
17:55  Ядерная Австралия и цена союзничества англосаксов. Фрагментация коллективного Запада, - А.Каневский
15:58  Оплата туда: почему США должны профинансировать восстановление Афганистана
14:21  Талибы лишили узбекский язык официального статуса в Афганистане
13:24  Талибы и мафия. Смогут ли террористы и бандиты стать борцами с наркобизнесом и коррупцией? - В.Овчинский
13:23  ВОЗ о сертификации "Спутника V": Он "заражает путинизмом"
13:20  "Тут каждый день длиною в год". Талибы освободили узников Пули-Чархи
13:18  Увязание... Вспоминая войну во Вьетнаме, - А.Исэров
13:17  Оборонпром Турции задает вектор в создании оружия XXI века
09:36  Политэкономия капитализма, или Медицина как бизнес, - В.Катасонов
09:12  Нож в спину. Новый мировой порядок Джо Байдена, - Н.Бобкин
08:57  Покончил с собой казахстанский штангист, чемпион Азии Альберт Линдер
08:36  Известный таджико-язгулемский веб-проповедник маулави Язгуломи приговорен к 5 годам л/с. За неправильные проповеди
08:30  Рахмон: переговоры между талибами и силами сопротивления Панджшера пройдут в Душанбе
06:50  Жестко подводно-опущенный Макрон отзывает франко-послов из США и Австралии
02:33  В Кабуле гремят взрывы и падают ракеты
Пятница, 17.09.2021
22:41  Клетчатая юбочка, ленточка в косе... 30-летняя Назгуль Лосникова стала главой образования Бишкека
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Беглый экс-кыр-президент Бакиев выдал дочь в замуж за сына турецкого политика
12:42 20.09.2021

Кто из семьи Бакиевых породнился с известным турецким политиком?

Наталья Крайнова

В Турции в Анкаре состоялась свадьба сына известного турецкого политика Метина Эргуна из партии "IYI" - Ильтериша Эргуна и Алмаш Бакиевой - дочери бывшего президента КР Курманбека Бакиева. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Сообщается, что торжество состоялось 17 сентября. Гостями на свадьбе стали известные в Турции оппозиционные политические деятели.



"В то время когда все гадают, кто будет следующим оппозиционным кандидатом в президенты, оба лидера коалиции: председатель Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу, председатель партии "İYİ" Мераль Акшенер и мэр Анкары Мансур Яваш присоединились к свадебному торжеству сына депутата Метин Эргуна Ильтериш Эргуна и дочери второго президента Кыргызстана Курманбека Бакиева - Алмаш Бакиевой", - сообщают турецкие СМИ.

Бывшая глава МВД Турции Мераль Акшенер, которую в стране называют "железной леди" и считают одним из самых сильных политиковЮ, во время поздравительного тоста рассказала, что знает жениха с малых лет.

"Ильтериш меня называет Тетя Мераль. С 8 лет его знаю, поэтому нахожусь здесь в качестве старшего члена семьи. Молодым желаю счастья", - сказала она.

А лидер Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу по турецкой свадебной традиции вручил невесте семейный кошелек и выразил свои наилучшие пожелания семьям Бакиевых и Эргун.

Пока неизвестно кто из семьи Бакиевых присутствовал на свадьбе. Однако как сообщил VB.KG защитник и сторонник бывшего президента активист Аскат Тейит, Алмаш - не дочь Курманбека Бакиева, а лишь родственница.

Для справки: Известно, что обе партии "РНП" и "İYİ" два года назад победили в городских выборах во всех больших городах Анкара, Измир, Анталия, Бурса тд и даже в Стамбуле.

Народно-республиканская партия - старейшая политическая партия Турции, основанная Мустафой Кемалем Ататюрком, первым президентом и основателем современной Турции. РНП описывает себя как "современную социал-демократическую партию, верную основополагающим принципам и ценностям Турецкой Республики".

"İYİ" - партия-националистическая, консервативная, светская и центристская политическая партия Турецкой Республики. Она создана 25 октября 2017 года выходцами из правой Партии националистического действия, которые разошлись во взглядах с руководством этой партии, которое поддержало на референдуме в 2016 году переход к президентской республике. Председателем партии является Мераль Акшенер. Партия поддерживает принципы и идеалы основателя Турции - Кемаля Ататюрка.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632130920
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочая поездка А. Мамина в Алматинскую область: АПК, логистика, фармацевтика, туризм
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2021 года №606
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года №633
- На вершине властного зиккурата
- Нацфонд Шредингера совращает госаппарат
- Р. Скляр проинспектировал социально-экономическое развитие Павлодарской области
- S&P Global Ratings предприняло различные действия в отношении казахстанских финансовых институтов
- Руслан Бекетаев: "Цифровые валюты центральных банков могут стать эффективным инструментом для ускоренного проведения трансграничных платежей"
- Информация касательно Малого Талдыколя
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  