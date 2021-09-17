Талибские власти Афганистана решили судьбу женщин: в школу только мальчикам, - А.Яшлавский

13:33 20.09.2021

И учителям-мужчинам



Новое правительство Афганистана, состоящее из лидеров и сторонников радикально-исламистского движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), запретило в субботу девочкам ходить в среднюю школу, разрешив вернуться в классы только мальчикам и учителям-мужчинам.



В прошлом месяце талибы свергли поддерживаемое США афганское правительство, пообещав более мягкую модель правления, чем их репрессивный режим в 1990-х годах, когда женщинам в основном запрещали получать образование и работать, напоминает AFP.



Но распоряжение Министерства образования стало последним шагом нового афганского правительства, угрожающим правам женщин.



"Все учителя и учащиеся-мужчины должны посещать свои учебные заведения", - сказано в заявлении ведомства перед началом занятий в субботу. В заявлении, опубликованном поздно вечером в пятницу, не упоминаются женщины-учителя или девочки-ученицы.



Средние школы, в которых обычно учатся дети в возрасте от 13 до 18 лет, в Афганистане часто разделены по половому признаку. Во время пандемии COVID-19 они неоднократно закрывались и были закрыты с тех пор, как талибы захватили власть в стране.



С тех пор как в 2001 году в результате вторжения под руководством США был изгнан "Талибан", в образовании девочек был достигнут значительный прогресс: количество школ увеличилось втрое, а грамотность среди женщин почти удвоилась до 30%, однако эти изменения в основном коснулись городов.



Организация Объединенных Наций заявила, что "глубоко обеспокоена" будущим обучения девочек в Афганистане.



"Крайне важно, чтобы все девочки, включая девочек старшего возраста, могли возобновить свое образование без дальнейших задержек. Для этого нам нужны учителя-женщины, чтобы возобновить преподавание", - заявило детское агентство ООН ЮНИСЕФ.



Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле в заявлении по прибытии в Нью-Йорк на открытие Генеральной Ассамблеи ООН в субботу высказалась по поводу ограничений талибов в отношении девочек после того, как только мальчикам сказали вернуться в школу: "Если этот запрет будет сохранен, это станет серьезным нарушением основного права девочек и женщин на образование".



Начальные школы в Афганистане уже открылись, мальчики и девочки в основном учатся в разных классах, а некоторые учителя-женщины возвращаются на работу.



Новый талибский режим также разрешил афганским женщинам поступать в частные университеты, хотя и с жесткими ограничениями в отношении их одежды и передвижения.



Еще одним признаком того, что подход талибов к женщинам и девочкам не смягчился, стало то, что они, похоже, закрыли правительственное Министерство по делам женщин и заменили его департаментом, печально известным тем, что следил за соблюдением строгих социальных правил во время своего первого правления.



В Кабуле в пятницу были замечены рабочие, поднимающие вывеску "Министерство пропаганды добродетели и предотвращения порока" у бывшего здания по делам женщин в столице.



Госдеп сообщил об эвакуации 28 американцев из Кабула



Как сообщает Associated Press, "Талибан" продолжил свой решительный путь по дальнейшему ограничению прав женщин, создав новое министерство для обеспечения "добродетели и предотвращения порока" там, где когда-то располагалось Министерство по делам женщин в столице Афганистана Кабуле.



Сообщается, что сотрудников программы Всемирного банка по расширению экономических прав и возможностей женщин и развитию сельских районов стоимостью 100 миллионов долларов, которая находилась в ведении Министерства по делам женщин, в субботу также выпроводили с территории.



Возле упраздненного министерства была вывешена новая вывеска, объявляющая, что теперь это "Министерство проповеди и руководства, распространения добродетели и предотвращения порока".



Хотя афганские женщины по-прежнему маргинализированы, они боролись за свои основные права и получили их за последние 20 лет, став политиками, судьями, пилотами и полицейскими. Сотни тысяч афганских женщин начали работать, что в некоторых случаях является необходимостью, поскольку многие женщины овдовели или теперь поддерживают мужей-инвалидов, пострадавших в результате десятилетий конфликта в Афганистане.



"Талибан" не проявил особой склонности к соблюдению этих прав - ни одна женщина не была включена в правительство, и многим было отказано в возможности вернуться на работу, отмечает AFP.



Американка афганского происхождения Мабуба Сурадж, возглавляющая Сеть афганских женщин, сказала, что она была поражена потоком приказов, издаваемых правительством "Талибана", ограничивающих права женщин и девочек.



"Это становится действительно очень неприятным, – сетует Сурадж. – Неужели это та стадия, на которой девочек забудут? Я знаю, что они не верят в объяснения, но объяснения очень важны".



Сурадж предположила, что противоречивые заявления новых властей Афганистана, возможно, отражают разногласия внутри "Талибана" – в то время как талибы стремятся консолидировать свою власть, при этом более прагматичные участники движения проигрывают сторонникам жесткой линии, по крайней мере, на данный момент.



Вернувшаяся в Афганистан в 2003 году для продвижения прав женщин и образования Мабуба Сурадж рассказала Associated Press, что многие из ее коллег-активисток покинули страну. По ее словам, сама она осталась, чтобы взаимодействовать с "Талибаном" и найти "золотую середину", но до сих пор ей не удалось убедить руководство исламистской группировки встретиться с активистами, которые остались в стране, чтобы обсудить с женщинами существующие проблемы.



Заявления руководства "Талибана" часто отражают готовность взаимодействовать с миром, говорить об открытых общественных местах для женщин и девочек и защищать меньшинства Афганистана. Но приказы на местах противоречивы. Вместо обещанной "инклюзивности" были введены новые ограничения, особенно для женщин.



Андрей Яшлавский