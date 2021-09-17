Из-за цен на газ. Встал гигантский Одесский аммиачно-карбамидный комбинат

15:06 20.09.2021

Из-за высоких цен на газ останавливается Одесский припортовый завод

Остановлено производство карбамида, а в ближайшие дни будут выключены агрегаты, производящие аммиак



МОСКВА, 20 сентября 2021, Институт РУССТРАТ. Из-за роста цен на газ на Украине останавливается работа Одесского припортового завода (ОПЗ) – одного из крупнейших в Европе производителей удобрений. Об этом сообщает издание strana.news со ссылкой на работников завода.



Как рассказали "Стране" работники ОПЗ, 18 сентября было остановлено производство карбамида, а в ближайшие дни будут выключены агрегаты, производящие аммиак.



"Резко выросла цена на газ. И фирма-давалец - Агро Газ Трейдинг, теперь отказывается поставлять газ на ОПЗ. Ей просто невыгодно, цена зашкаливает за тысячу долларов, с наценкой фирмы. Соответственно, повысилась и цена на продукцию. Конечно, она стала неконкурентноспособной, никто не хочет брать. Карбамидом забиты все хранилища под завязку. Сегодня остановили карбамид, завтра остановят производство аммиака. Дальнейшие перспективы неясны. То, что премий не будет, это уже очевидный факт. Но дальше может быть хуже. Коллектив завода насчитывает около трех тысяч человек. Ходят слухи, что переведут на трехдневку", - передает слова своего источника "Страна.UA".



"Работникам ОПЗ разослали в вайбере письмо, что завод ищет новую фирму давальца газа. Профком пока молчит, завтра - послезавтра видно будет. Пока выходные, поэтому пока тихо", - рассказали рабочие завода.



Ранее сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко обвинил правительство Украины в том, что оно "самоустранилось" от решения проблемы с ростом цен на газ, и переложила ее решение на плечи граждан и муниципалитетов. По его словам, школам, детским садам и госпиталям газ предлагают 25 тысяч гривен за тысячу кубометров (936 долларов), при том, что в прошлом году она цена составляла 7 тысяч гривен (262 доллара).



"Местные бюджеты этого просто не выдержат, но уже сейчас понятно, что правительство эту проблему переложило на них. Такие действия преступны … После повышения цен на газ – поднимутся цены и на товары первой необходимости. Потому что любое производство зависит и от тепла, от электроэнергии, стоимость которой так же растет. И если не принять меры, то экономика будет не просто падать – она рухнет. А больше всего пострадают люди, которым просто не за что будет оплачивать тарифы и покупать самое необходимое. Бездеятельность и непрофессионализм правительства превращает Украину в страну нищеты и экономической разрухи", - говорит Бойко.