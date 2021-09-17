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Талибы разрешили женщинам работать в общественных туалетах, - "МК"
15:23 20.09.2021

Женские права: новые власти Афганистана закручивают гайки

Пришедшее к власти в Афганистане радикально-исламистское движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) продолжает закручивать гайки по "женскому вопросу". Работавшим в городском правительстве женщинам новые власти приказали оставаться дома. Работать разрешили только тем, кого нельзя заменить мужчинами.

Сотрудницам городского правительства Кабула было приказано оставаться дома, а работать разрешено только тем, кого нельзя заменить мужчинами, заявил в воскресенье исполняющий обязанности мэра афганской столицы, подробно остановившись на последних ограничениях в отношении женщин, введенных новыми правителями Талибана.

Как пишет The Guardian, решение не дать большинству городских рабочих-женщин вернуться на свои рабочие места - еще один признак того, что талибы, захватившие Кабул в прошлом месяце, навязывают свое суровое толкование религии, несмотря на первоначальные обещания некоторых, что новые власти будут толерантными и инклюзивными. При прежнем правлении в 1990-х годах талибы запрещали афганским девочкам и женщинам посещать школы, работать и вести общественную жизнь.

В последние дни новое правительство "Исламского эмирата Афганистан", состоящее из сторонников "Талибана" издало несколько указов, ограничивающих права девочек и женщин. В рамках нововведений сообщалось, что девочки-учащиеся средних и старших классов школы не могут пока вернуться в классы, при том, что мальчики из этих классов возобновили учебу в эти выходные. Студентки университетов были проинформированы о том, что отныне учеба будет проходить в условиях сегрегации по признаку пола и что они должны соблюдать строгий исламский дресс-код. Как отмечает The Guardian, до возвращения талибов к власти, учеба в афганских университетах по большей части проводилась совместно.

В пятницу "Талибан" закрыл существовавшее при прежнем режиме министерство по делам женщин, заменив его министерством "пропаганды добродетели и предотвращения порока", которому поручено обеспечивать соблюдение исламских законов.

В воскресенье чуть более десятка женщин устроили акцию протеста перед зданием министерства, подняв плакаты, призывающие к участию женщин в общественной жизни. "Общество, в котором женщины не проявляют активности, мертвое общество", – гласил один из лозунгов.

"Почему они отнимают наши права? – вопрошала одна из протестующих, 30-летняя Басира Тавана. – Мы здесь, чтобы защитить свои права и права наших дочерей".

Акция протеста продлилась всего около десяти минут. После короткой словесной перепалки с наблюдавшим за демонстрацией мужчиной женщины сели в машины и уехали, пока талибы на двух машинах наблюдали за происходящим поблизости. За последние месяцы боевики "Талибана" силой разогнали несколько протестов женщин.

Между тем исполняющий обязанности мэра Кабула Хамдулла Намони дал свою первую пресс-конференцию с момента своего назначения талибами. Новый глава афганской столицы сказал, что до захвата власти талибами в прошлом месяце чуть менее одной трети из почти трех тысяч городских служащих составляли женщины, и что они работали во всех департаментах.

Намони сообщил, что теперь сотрудницам приказано оставаться дома до дальнейших распоряжений. По его словам, исключения были сделаны для тех женщин, которых нельзя было заменить мужчинами, в том числе некоторых из конструкторских и инженерных отделов, а также для женщин, обслуживающих общественные туалеты. Намони не сказал, сколько женщин-служащих были вынуждены оставаться дома.

"Есть некоторые области, в которых мужчины не могут этого сделать, мы должны просить наших сотрудников-женщин выполнять свои обязанности, альтернативы этому нет", – сказал и.о. мэра Кабула.

Намони также заявил, что новое правительство начало снимать защитные барьеры в Кабуле, городе, который на протяжении многих лет подвергался частым бомбардировкам и обстрелам. Такие барьеры, возведенные возле министерств, посольств и частных домов политиков и полевых командиров, были обычным явлением в Кабуле в течение многих лет.

Мэр сказал, что с частных лиц будет взиматься плата за демонтаж заграждений. Хотя он сказал, что большинство барьеров было снято, репортеры, совершившие поездку по городу, отметили, что барьеры за пределами большинства правительственных учреждений и посольств пока остаются на месте.

Талибы пытались представить себя гарантами безопасности в надежде, что это заручит их поддержкой со стороны общественности, все еще подозрительно относящейся к их намерениям. При предыдущем правительстве рост преступности был серьезной проблемой для простых афганцев.

Андрей Яшлавский

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632140580
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