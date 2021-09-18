Обороняя свой дом от конфискации алматинец застрелил 3 судебных приставов и 2 полицейских (майора и капитана)

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16:31 20.09.2021
В Алма-Ате мужчина расстрелял судебных приставов, 5 человек погибли
Житель Алма-Аты открыл огонь по судебным приставам. В результате стрельбы погибли 5 человек, в том числе двое полицейских. Сообщается, что приставы пришли выселять мужчину из дома.
"В ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов, житель этого дома 1967 года рождения проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС", - говорится в сообщении местных властей.
Известно, что злоумышленник стрелял из охотничьего ружья. Его задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.