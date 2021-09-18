 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 20.09.2021
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17:37  Кризис в Афганистане - влияние на страны Средней и Центральной Азии, - И.Юсуфов
16:52  Скончался казахский поэт Рафаэль Ниязбек
16:31  Обороняя свой дом от конфискации алматинец застрелил 3 судебных приставов и 2 полицейских (майора и капитана)
15:23  Талибы разрешили женщинам работать в общественных туалетах, - "МК"
15:06  Из-за цен на газ. Встал гигантский Одесский аммиачно-карбамидный комбинат
14:01  Разделенный Талибан: этносы, племена, противоречия, лидеры, - А.Князев

13:33  Талибские власти Афганистана решили судьбу женщин: в школу только мальчикам, - А.Яшлавский
12:42  Беглый экс-кыр-президент Бакиев выдал дочь в замуж за сына турецкого политика
12:41  Турцию для россиян могут закрыть навсегда
12:37  "СовДетство". Вышел новый роман Юрия Полякова о нашем недавнем прошлом
12:36  Турция навязывает себя США на Ближнем Востоке
12:35  Козырные узы: беженцы в ЕС смогут получить "голубую карту"
11:34  Контроль гибридной эпохи, - Константин Богданов
11:31  "Новая нормальность". Карел Чапек: пьеса о пандемии, предвосхитившая день сегодняшний
10:52  В Казахстане вводят новую госдолжность - "Дата-стюард"
10:45  Новый старый Афганистан: стресс-тест для ОДКБ и ШОС, - И.Джорбенадзе
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10:15  "Назарбаев фонд" купил у России "Азиатско-Тихоокеанский банк". Оно ему надо?
10:13  На вершине властного Каззиккурата, - Д.Ашимбаев
10:00  Умер Народный артист Узбекистана актер Шухрат Иргашев
09:59  "Побег" из зоны влияния США у латиноамериканцев не вышел, - Д.Моисеев
08:19  Экс-премьер Казахстана Серик Ахметов вышел на свободу. С чистой совестью?
07:24  Реклама и масскульт пытаются навязать чужую жизнь, - Валерий Коровин
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Воскресенье, 19.09.2021
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19:50  Талибы восстановили одиозное "министерство добродетели и порока"
14:00  "Талибан" открыл охоту на гомосексуалистов в Афганистане
13:52  В слабом росте экономики России виноваты мигранты?
13:51  Языки в пламени: в Канаде занялись сожжением "вредных" книг
13:46  Жизнь - удалась. Елбасы продолжает заниматься гольфом (видео)
13:42  Умер всеми брошенный экс-елбасы Алжира Бутефлика
12:51  Сын за отцом. Ожидает ли Туркменистан скорая "династийная" передача власти? - Брюс Панниер
09:18  Иран стал полноправным членом ШОС
07:38  История "государства Силэнд" теперь описана в книге
00:49  В Афганистане возобновили работу средние школы, девочек и учительниц в них не пустили
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Суббота, 18.09.2021
20:09  П.В. Густерин: Афганистан. С чего все началось...
20:07  "Без SCOPUS и индекса Хирша – ты букашка!" Мытарства ученых-гуманитариев в Казахстане, - Н.Нуртазина
17:55  Ядерная Австралия и цена союзничества англосаксов. Фрагментация коллективного Запада, - А.Каневский
15:58  Оплата туда: почему США должны профинансировать восстановление Афганистана
14:21  Талибы лишили узбекский язык официального статуса в Афганистане
13:24  Талибы и мафия. Смогут ли террористы и бандиты стать борцами с наркобизнесом и коррупцией? - В.Овчинский
13:23  ВОЗ о сертификации "Спутника V": Он "заражает путинизмом"
13:20  "Тут каждый день длиною в год". Талибы освободили узников Пули-Чархи
13:18  Увязание... Вспоминая войну во Вьетнаме, - А.Исэров
13:17  Оборонпром Турции задает вектор в создании оружия XXI века
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    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Скончался казахский поэт Рафаэль Ниязбек
16:52 20.09.2021

Скончался известный казахский поэт, заслуженный деятель Казахстана Рафаэль Ниязбек, передает zakon.kz.

Информацию о его кончине подтвердили в Союзе писателей Казахстана, членом которого Рафаэль был многие годы.

Рафаэль Ниязбек родился 24 марта 1943 года в современном селе Тамабек Таласского района Жамбылской области. В 1978 году окончил филологический факультет Казахского государственного университета.

Рафаэль Ниязбек – лауреат Премии Союза писателей Казахстана им. И. Жансугурова, лауреат Высшего государственного ордена "Ұлт намыс" Чеченской Республики, лауреат Государственной премии Чеченской Республики, обладатель Гран-при Республиканской премии. Конкурса поэзии, посвященный 90-летию Бауржана Момышулы.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
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