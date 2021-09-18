 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 20.09.2021
18:26  В Киргизии задержан очередной парламентарий - Нурматов. "Мошеннически завладел недвижимостью на $500 тыс"
17:37  Кризис в Афганистане - влияние на страны Средней и Центральной Азии, - И.Юсуфов
16:52  Скончался казахский поэт Рафаэль Ниязбек
16:31  Обороняя свой дом от конфискации алматинец застрелил 3 судебных приставов и 2 полицейских (майора и капитана)
15:23  Талибы разрешили женщинам работать в общественных туалетах, - "МК"
15:06  Из-за цен на газ. Встал гигантский Одесский аммиачно-карбамидный комбинат
14:01  Разделенный Талибан: этносы, племена, противоречия, лидеры, - А.Князев

13:33  Талибские власти Афганистана решили судьбу женщин: в школу только мальчикам, - А.Яшлавский
12:42  Беглый экс-кыр-президент Бакиев выдал дочь в замуж за сына турецкого политика
12:41  Турцию для россиян могут закрыть навсегда
12:37  "СовДетство". Вышел новый роман Юрия Полякова о нашем недавнем прошлом
12:36  Турция навязывает себя США на Ближнем Востоке
12:35  Козырные узы: беженцы в ЕС смогут получить "голубую карту"
11:34  Контроль гибридной эпохи, - Константин Богданов
11:31  "Новая нормальность". Карел Чапек: пьеса о пандемии, предвосхитившая день сегодняшний
10:52  В Казахстане вводят новую госдолжность - "Дата-стюард"
10:45  Новый старый Афганистан: стресс-тест для ОДКБ и ШОС, - И.Джорбенадзе
10:42  Экс-глава крупнейшей российской криптобиржи арестован в Варшаве по запросу Казахстана
10:15  "Назарбаев фонд" купил у России "Азиатско-Тихоокеанский банк". Оно ему надо?
10:13  На вершине властного Каззиккурата, - Д.Ашимбаев
10:00  Умер Народный артист Узбекистана актер Шухрат Иргашев
09:59  "Побег" из зоны влияния США у латиноамериканцев не вышел, - Д.Моисеев
08:19  Экс-премьер Казахстана Серик Ахметов вышел на свободу. С чистой совестью?
07:24  Реклама и масскульт пытаются навязать чужую жизнь, - Валерий Коровин
00:34  Реабилитация басмачей прошлого – это опосредованная поддержка исламизма в настоящем, - В.Гулевич
Воскресенье, 19.09.2021
21:20  Выборы в РосДуму: ЕдРо - 38%, КПРФ - 25%, ЛДПР - 9%, "Новые люди" - 8%, Эсеры - 6%
19:50  Талибы восстановили одиозное "министерство добродетели и порока"
14:00  "Талибан" открыл охоту на гомосексуалистов в Афганистане
13:52  В слабом росте экономики России виноваты мигранты?
13:51  Языки в пламени: в Канаде занялись сожжением "вредных" книг
13:46  Жизнь - удалась. Елбасы продолжает заниматься гольфом (видео)
13:42  Умер всеми брошенный экс-елбасы Алжира Бутефлика
12:51  Сын за отцом. Ожидает ли Туркменистан скорая "династийная" передача власти? - Брюс Панниер
09:18  Иран стал полноправным членом ШОС
07:38  История "государства Силэнд" теперь описана в книге
00:49  В Афганистане возобновили работу средние школы, девочек и учительниц в них не пустили
00:16  Мировая элита использует пандемию ковида в своих корыстных целях, - Пол Робертс
Суббота, 18.09.2021
20:09  П.В. Густерин: Афганистан. С чего все началось...
20:07  "Без SCOPUS и индекса Хирша – ты букашка!" Мытарства ученых-гуманитариев в Казахстане, - Н.Нуртазина
17:55  Ядерная Австралия и цена союзничества англосаксов. Фрагментация коллективного Запада, - А.Каневский
15:58  Оплата туда: почему США должны профинансировать восстановление Афганистана
14:21  Талибы лишили узбекский язык официального статуса в Афганистане
13:24  Талибы и мафия. Смогут ли террористы и бандиты стать борцами с наркобизнесом и коррупцией? - В.Овчинский
13:23  ВОЗ о сертификации "Спутника V": Он "заражает путинизмом"
13:20  "Тут каждый день длиною в год". Талибы освободили узников Пули-Чархи
13:18  Увязание... Вспоминая войну во Вьетнаме, - А.Исэров
13:17  Оборонпром Турции задает вектор в создании оружия XXI века
09:36  Политэкономия капитализма, или Медицина как бизнес, - В.Катасонов
09:12  Нож в спину. Новый мировой порядок Джо Байдена, - Н.Бобкин
08:57  Покончил с собой казахстанский штангист, чемпион Азии Альберт Линдер
08:36  Известный таджико-язгулемский веб-проповедник маулави Язгуломи приговорен к 5 годам л/с. За неправильные проповеди
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
Кризис в Афганистане - влияние на страны Средней и Центральной Азии, - И.Юсуфов
17:37 20.09.2021

Смогут ли талибы* стать героями для граждан других стран региона?
Искендер Юсуфов

МОСКВА, 18 сентября 2021, Институт РУССТРАТ. Хаос в Афганистане это не только угроза, но и соблазн для стран региона, имеющих на территории Афганистана представителей своей национальности, попытаться извлечь выгоду из ситуации.

Есть вероятность, что ряд стран Средней и Центральной Азии попытаются реализовать варианты вплоть до фактической аннексии части территории Афганистана. Данный сценарий может стать реалистичным в случае значительного ослабления Талибана (организация запрещена в России) и окончательном распаде страны на отдельные противоборствующие территории.

Как пример – действия Турции, которая, ссылаясь на необходимость устранения террористической угрозы, оккупировала часть северной Сирии. Сходным образом "для защиты соплеменников" может поступить, к примеру, Узбекистан.

Инициаторами попыток вмешательства стран Средней и Центральной Азии в афганские процессы могут стать не только местные элиты. Интерес к Афганистану могут проявить и внешние игроки. В последнем случае, местным властям будет отведена роль посредников в реализации проектов крупных геополитических игроков.

Отмечу, что активное участие стран ЦА в афганском кризисе и попытки взять под контроль территории Афганистана могут вызвать негативную реакцию со стороны крупных геополитических игроков.

Массовое бегство военных из Афганистана может также привести к усилению военного потенциала ряда стран региона. К примеру, афганские военные оставили на территории Узбекистана более 40 летательных аппаратов. Последние могут войти в состав ВВС страны.

Также на территориях стран региона, в первую очередь, Узбекистана и Таджикистана, могут остаться жить сотни военнослужащих афганской армии, включая высокопоставленных офицеров. Часть из них обладает боевым опытом, а также, вероятно, имеют навыки управления современной техников российского и американского производства. Усиление военного потенциала стран региона может стать стимулом для использования силы на практике, например, для силового решения застарелых спорных вопросов.

Смена власти в Афганистане ставит под вопрос перспективы реализации ряда крупных региональных проектов. К таковым, в частности, относится проект CASA -1000 (создание инфраструктуры для экспорта электроэнергии из Таджикистана и Киргизии в Афганистан и Пакистан) и проект ТАПИ (прокладка газопровода из Туркмении в Индию через Афганистан и Пакистан).

В последние десятилетия инициаторами проектов, усиливающих экономических связи стран Средней и Центральной Азии с Афганистаном выступали США. В Вашингтоне, реализуя проекты, предполагалось минимизировать экономические связи стран региона с Россией.

Теперь, когда США окончательно потеряли контроль над территорией Афганистана, и без того сомнительные перспективы проектов стали еще призрачнее. Под вопросом находятся и перспективы развития трансграничных транспортных коридоров проходящих через Афганистан.

Отмечу, что в перспективе новые власти Афганистана могут, стабилизировав ситуацию, гарантировать безопасность подобным проектам.

Успехи Талибана (организация запрещена в России), победившего в войне США, приведут к росту популярности движения в сопредельных странах. Действия Талибана (организация запрещена в России) воспринимается как образец успеха, талибы (организация запрещена в России) - как герои, отстоявшие независимость страны и истинную веру.

Декларируемые талибами (организация запрещена в России) идеи социальной справедливости могут найти значительное число поклонников, особенно на фоне сложного экономического и социального положения в регионе и деградации местных управленческих кадров.

Также афганский кризис может частично повысить вероятность появления исламских политических партий и экстремистских организаций в Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане. Деятельность подобных структур может проявится как в регионе, так и в России - через отправляющихся на заработки мигрантов.

В настоящий момент элиты Центральной Азии начинают осмысление событий в Афганистане. Однако инерционность мышления и ряд других обстоятельств приводят к тому, что большая часть политических деятелей региона воспринимает ситуацию в рамках 10-15 летней давности.

Лишь незначительная часть экспертов и политиков начинают осознавать что ситуация качественно изменилась – Китай усилился, США потеряли часть позиций, Китай и Россия выдавливают фрагменты американского влияния. Сейчас это касается в первую очередь Афганистана, но в перспективе коснется и каждой из стран Средней и Центральной Азии и, особенно тех, где влияние США (и представленность их организаций) наиболее велико.

*Талибан, талибы - организация, запрещенная в России

Источник - russtrat.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632148620
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочая поездка А. Мамина в Алматинскую область: АПК, логистика, фармацевтика, туризм
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2021 года №606
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года №633
- На вершине властного зиккурата
- Нацфонд Шредингера совращает госаппарат
- Р. Скляр проинспектировал социально-экономическое развитие Павлодарской области
- S&P Global Ratings предприняло различные действия в отношении казахстанских финансовых институтов
- Руслан Бекетаев: "Цифровые валюты центральных банков могут стать эффективным инструментом для ускоренного проведения трансграничных платежей"
- Информация касательно Малого Талдыколя
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  