Кризис в Афганистане - влияние на страны Средней и Центральной Азии, - И.Юсуфов

17:37 20.09.2021

Смогут ли талибы* стать героями для граждан других стран региона?

Искендер Юсуфов



МОСКВА, 18 сентября 2021, Институт РУССТРАТ. Хаос в Афганистане это не только угроза, но и соблазн для стран региона, имеющих на территории Афганистана представителей своей национальности, попытаться извлечь выгоду из ситуации.



Есть вероятность, что ряд стран Средней и Центральной Азии попытаются реализовать варианты вплоть до фактической аннексии части территории Афганистана. Данный сценарий может стать реалистичным в случае значительного ослабления Талибана (организация запрещена в России) и окончательном распаде страны на отдельные противоборствующие территории.



Как пример – действия Турции, которая, ссылаясь на необходимость устранения террористической угрозы, оккупировала часть северной Сирии. Сходным образом "для защиты соплеменников" может поступить, к примеру, Узбекистан.



Инициаторами попыток вмешательства стран Средней и Центральной Азии в афганские процессы могут стать не только местные элиты. Интерес к Афганистану могут проявить и внешние игроки. В последнем случае, местным властям будет отведена роль посредников в реализации проектов крупных геополитических игроков.



Отмечу, что активное участие стран ЦА в афганском кризисе и попытки взять под контроль территории Афганистана могут вызвать негативную реакцию со стороны крупных геополитических игроков.



Массовое бегство военных из Афганистана может также привести к усилению военного потенциала ряда стран региона. К примеру, афганские военные оставили на территории Узбекистана более 40 летательных аппаратов. Последние могут войти в состав ВВС страны.



Также на территориях стран региона, в первую очередь, Узбекистана и Таджикистана, могут остаться жить сотни военнослужащих афганской армии, включая высокопоставленных офицеров. Часть из них обладает боевым опытом, а также, вероятно, имеют навыки управления современной техников российского и американского производства. Усиление военного потенциала стран региона может стать стимулом для использования силы на практике, например, для силового решения застарелых спорных вопросов.



Смена власти в Афганистане ставит под вопрос перспективы реализации ряда крупных региональных проектов. К таковым, в частности, относится проект CASA -1000 (создание инфраструктуры для экспорта электроэнергии из Таджикистана и Киргизии в Афганистан и Пакистан) и проект ТАПИ (прокладка газопровода из Туркмении в Индию через Афганистан и Пакистан).



В последние десятилетия инициаторами проектов, усиливающих экономических связи стран Средней и Центральной Азии с Афганистаном выступали США. В Вашингтоне, реализуя проекты, предполагалось минимизировать экономические связи стран региона с Россией.



Теперь, когда США окончательно потеряли контроль над территорией Афганистана, и без того сомнительные перспективы проектов стали еще призрачнее. Под вопросом находятся и перспективы развития трансграничных транспортных коридоров проходящих через Афганистан.



Отмечу, что в перспективе новые власти Афганистана могут, стабилизировав ситуацию, гарантировать безопасность подобным проектам.



Успехи Талибана (организация запрещена в России), победившего в войне США, приведут к росту популярности движения в сопредельных странах. Действия Талибана (организация запрещена в России) воспринимается как образец успеха, талибы (организация запрещена в России) - как герои, отстоявшие независимость страны и истинную веру.



Декларируемые талибами (организация запрещена в России) идеи социальной справедливости могут найти значительное число поклонников, особенно на фоне сложного экономического и социального положения в регионе и деградации местных управленческих кадров.



Также афганский кризис может частично повысить вероятность появления исламских политических партий и экстремистских организаций в Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане. Деятельность подобных структур может проявится как в регионе, так и в России - через отправляющихся на заработки мигрантов.



В настоящий момент элиты Центральной Азии начинают осмысление событий в Афганистане. Однако инерционность мышления и ряд других обстоятельств приводят к тому, что большая часть политических деятелей региона воспринимает ситуацию в рамках 10-15 летней давности.



Лишь незначительная часть экспертов и политиков начинают осознавать что ситуация качественно изменилась – Китай усилился, США потеряли часть позиций, Китай и Россия выдавливают фрагменты американского влияния. Сейчас это касается в первую очередь Афганистана, но в перспективе коснется и каждой из стран Средней и Центральной Азии и, особенно тех, где влияние США (и представленность их организаций) наиболее велико.



*Талибан, талибы - организация, запрещенная в России