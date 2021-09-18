В Киргизии задержан очередной парламентарий - Нурматов. "Мошеннически завладел недвижимостью на $500 тыс"

18:26 20.09.2021

20 сентября 2021, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Сюжет: Скандалы с чиновниками

По факту мошенничества задержан экс-депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Нурматов



ГКНБ задержал экс-депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Нурматова. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.



По его данным, Кубанычбека Нурматова подозревают в мошенничестве.



"В ходе следствия добыты доказательства о причастности экс-депутата к мошенническим действиям. Так, в 2013 году, когда Кубанычбек Нурматов был аудитором Счетной палаты, он обманом завладел недвижимостью на сумму более $500 тысяч", - заявили в ГКНБ.



В госкомитете отметили, что подозреваемый водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.