 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 20.09.2021
21:27  Le Monde: Таджикистан, республика, радикально враждебная талибам*
21:05  Редчайшая коллекция аланских золотых и серебряных украшений III века обнаружена в Крыму
20:46  Киргизия потеряла золото. Остановка месторождения "Кумтор" сопровождается арестами, - В.Панфилова
20:41  Директор Института стран СНГ К.Затулин вновь стал депутатом ГосДумы России
20:33  Таджикских студентов не пускают учиться в Кыргызстан
18:26  В Киргизии задержан очередной парламентарий - Нурматов. "Мошеннически завладел недвижимостью на $500 тыс"
17:37  Кризис в Афганистане - влияние на страны Средней и Центральной Азии, - И.Юсуфов

16:52  Скончался казахский поэт Рафаэль Ниязбек
16:31  Обороняя свой дом от конфискации алматинец застрелил 3 судебных приставов и 2 полицейских (майора и капитана)
15:23  Талибы разрешили женщинам работать в общественных туалетах, - "МК"
15:06  Из-за цен на газ. Встал гигантский Одесский аммиачно-карбамидный комбинат
14:01  Разделенный Талибан: этносы, племена, противоречия, лидеры, - А.Князев
13:33  Талибские власти Афганистана решили судьбу женщин: в школу только мальчикам, - А.Яшлавский
12:42  Беглый экс-кыр-президент Бакиев выдал дочь в замуж за сына турецкого политика
12:41  Турцию для россиян могут закрыть навсегда
12:37  "СовДетство". Вышел новый роман Юрия Полякова о нашем недавнем прошлом
12:36  Турция навязывает себя США на Ближнем Востоке
12:35  Козырные узы: беженцы в ЕС смогут получить "голубую карту"
11:34  Контроль гибридной эпохи, - Константин Богданов
11:31  "Новая нормальность". Карел Чапек: пьеса о пандемии, предвосхитившая день сегодняшний
10:52  В Казахстане вводят новую госдолжность - "Дата-стюард"
10:45  Новый старый Афганистан: стресс-тест для ОДКБ и ШОС, - И.Джорбенадзе
10:42  Экс-глава крупнейшей российской криптобиржи арестован в Варшаве по запросу Казахстана
10:15  "Назарбаев фонд" купил у России "Азиатско-Тихоокеанский банк". Оно ему надо?
10:13  На вершине властного Каззиккурата, - Д.Ашимбаев
10:00  Умер Народный артист Узбекистана актер Шухрат Иргашев
09:59  "Побег" из зоны влияния США у латиноамериканцев не вышел, - Д.Моисеев
08:19  Экс-премьер Казахстана Серик Ахметов вышел на свободу. С чистой совестью?
07:24  Реклама и масскульт пытаются навязать чужую жизнь, - Валерий Коровин
00:34  Реабилитация басмачей прошлого – это опосредованная поддержка исламизма в настоящем, - В.Гулевич
Воскресенье, 19.09.2021
21:20  Выборы в РосДуму: ЕдРо - 38%, КПРФ - 25%, ЛДПР - 9%, "Новые люди" - 8%, Эсеры - 6%
19:50  Талибы восстановили одиозное "министерство добродетели и порока"
14:00  "Талибан" открыл охоту на гомосексуалистов в Афганистане
13:52  В слабом росте экономики России виноваты мигранты?
13:51  Языки в пламени: в Канаде занялись сожжением "вредных" книг
13:46  Жизнь - удалась. Елбасы продолжает заниматься гольфом (видео)
13:42  Умер всеми брошенный экс-елбасы Алжира Бутефлика
12:51  Сын за отцом. Ожидает ли Туркменистан скорая "династийная" передача власти? - Брюс Панниер
09:18  Иран стал полноправным членом ШОС
07:38  История "государства Силэнд" теперь описана в книге
00:49  В Афганистане возобновили работу средние школы, девочек и учительниц в них не пустили
00:16  Мировая элита использует пандемию ковида в своих корыстных целях, - Пол Робертс
Суббота, 18.09.2021
20:09  П.В. Густерин: Афганистан. С чего все началось...
20:07  "Без SCOPUS и индекса Хирша – ты букашка!" Мытарства ученых-гуманитариев в Казахстане, - Н.Нуртазина
17:55  Ядерная Австралия и цена союзничества англосаксов. Фрагментация коллективного Запада, - А.Каневский
15:58  Оплата туда: почему США должны профинансировать восстановление Афганистана
14:21  Талибы лишили узбекский язык официального статуса в Афганистане
13:24  Талибы и мафия. Смогут ли террористы и бандиты стать борцами с наркобизнесом и коррупцией? - В.Овчинский
13:23  ВОЗ о сертификации "Спутника V": Он "заражает путинизмом"
13:20  "Тут каждый день длиною в год". Талибы освободили узников Пули-Чархи
13:18  Увязание... Вспоминая войну во Вьетнаме, - А.Исэров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Таджикистан   | 
Таджикских студентов не пускают учиться в Кыргызстан
20:33 20.09.2021

Таджикские студенты кыргызских вузов собрались у посольства КР в Душанбе. Бишкек "работает над разрешением на въезд".

Муллораджаб Юсуфзода
Барот Юсуфи

Группа таджикских студентов вузах Кыргызстана 20 сентября собралась у здания посольства КР в Душанбе. Накануне им не разрешили въезд в Бишкек.

По словам студентов, с одной стороны, граница с Кыргызстаном закрыта, с другой стороны, на родине им не предоставили возможности обучаться по специальности. Кыргызстан в мае этого года в одностороннем порядке закрыл границу для граждан Таджикистана.

Накануне свыше 100 таджикских студентов, обучающихся в вузах Кыргызстана, и находящихся в настоящее время в Таджикистане, не получили разрешения на въезд в Бишкек, несмотря на неоднократные обращения.

"Нас могут исключить из вуза"

Машрафи Мухаммадюсуф, студент пятого курса Кыргызского государственного медицинского университета, говорит, что несмотря на обращения в Министерство иностранных дел и Министерство образования и науки Таджикистана, так не сумел въехать в Бишкек. По его словам, не получил внятного ответа и в посольстве Кыргызстана в Душанбе.

"Если мы в ближайшее время не приступим к занятиям, то нас могут исключить из вуза. Все это время мы ежегодно платили за обучение в Кыргызстане по 12-13 тыс. сомони. Мне, к примеру, необходимо учиться еще два года, чтобы получить диплом. Если проблема не будет решена, то мы потряем все, и получается, что несколько лет своей жизни проводили впустую", - говорит Машрафи Мухаммадюсуф.

Посол КР в Душанбе: Мне о жалобе таджикских студентов ничего не известно

Не менее семи студентов, собравшихся у здания посольства Кыргызской Республики в Душанбе 20 сентября, рассказали Радио Озоди, что оказались в схожей с Машрафом ситуации.

По словам таджикских студентов, в кыргызской посольстве им никто не помог. Кыргызские дипломаты в беседе с Радио Озоди отказались от комментариев по поводу жалобы таджикских студентов. В те время, когда корреспонденты Радио Озоди беседовали с застрявшими студентами у здания дипмиссии, посол КР в Таджикистане Жаныш Рустенбеков в телефонном разговоре заявил, что ему ничего неизвестно о жалобах таджикских судентов кыргызских вузов.

Тем временем, Министерство образования и науки КР прокомментировало вопрос относительно граждан Таджикистана, обучающихся в вузах Кыргызстана. Сообщается, что ведомство разработало проект распоряжения кабинета министров, который даст разрешение студентам или преподавателям из Таджикистана на въезд, выезд и пребывание в КР. По данным Министерства образования, документ находится на согласовании с соответствующими госорганами, а таджикская сторона была предупреждена об этом заблаговременно.

По данным Минобразования КР, в вузах Кыргызстана в 2020/2021 учебном году обучались 1932 студента из Таджикистана.

Проблемы у таджикских студентов кыргызских вузов начались после того, как Кыргызстан 29 мая, через месяц после кровавого конфликта на таджикско-кыргызской границе, в одностороннем порядке закрыл границу с Таджикистаном.

Министр образования и науки Таджикистана на состоявшейся в июле пресс-конференции пообещал, что окажет содействие для возвращения таджикских студентов, обучающихся в кыргызских университетах, и обеспечит их местами в отечественных вузах. Ранее министерство призвало таджикских и кыргызских студентов, обучающихся в двух странах, не поддаваться провокациям и слухам и продолжить обучение.

Некоторые бывшие студенты университетов в Кыргызстане говорят, что они продолжили учебу на родине и им не нужно возвращаться в соседнюю страну. Но некоторые студенты по различным причинам не смогли продолжать обучение на родине.

"В Таджикском государственном медицинском университете мне сказали, что мест нет. Не оказалось мест и в Дангаринском медуниверситете – в этот вуз поступили всего 32-33 студента", говорит Машрафи Мухаммадюсуф.

Абубакр, другой застрявший на родине таджикский студент, сказал, что он отверг предложение учиться в получил приглашение от Бишкекского медицинского университета, в котором обучается, но даже с этим документом ему не разрешили пересечь границу.

По данным Минобрнауки Таджикистана, студентами вузов Кыргызстана числятся более 2 тыс. таджикистанцев. Небольшая группа студентов поступила в кыргызские вузы по межгосударственной квоте, другие место учебы выбрали сами. Студенты из Таджикистана учатся в вузах Бишкека, Баткена и Оша. В вузах Таджикистана обучаются 105 студентов из Кыргызстана.

Источник - Радио Озоди
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632159180
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочая поездка А. Мамина в Алматинскую область: АПК, логистика, фармацевтика, туризм
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2021 года №606
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года №633
- На вершине властного зиккурата
- Нацфонд Шредингера совращает госаппарат
- Р. Скляр проинспектировал социально-экономическое развитие Павлодарской области
- S&P Global Ratings предприняло различные действия в отношении казахстанских финансовых институтов
- Руслан Бекетаев: "Цифровые валюты центральных банков могут стать эффективным инструментом для ускоренного проведения трансграничных платежей"
- Информация касательно Малого Талдыколя
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  