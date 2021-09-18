Таджикских студентов не пускают учиться в Кыргызстан

20:33 20.09.2021

Таджикские студенты кыргызских вузов собрались у посольства КР в Душанбе. Бишкек "работает над разрешением на въезд".



Муллораджаб Юсуфзода

Барот Юсуфи



Группа таджикских студентов вузах Кыргызстана 20 сентября собралась у здания посольства КР в Душанбе. Накануне им не разрешили въезд в Бишкек.



По словам студентов, с одной стороны, граница с Кыргызстаном закрыта, с другой стороны, на родине им не предоставили возможности обучаться по специальности. Кыргызстан в мае этого года в одностороннем порядке закрыл границу для граждан Таджикистана.



Накануне свыше 100 таджикских студентов, обучающихся в вузах Кыргызстана, и находящихся в настоящее время в Таджикистане, не получили разрешения на въезд в Бишкек, несмотря на неоднократные обращения.



"Нас могут исключить из вуза"



Машрафи Мухаммадюсуф, студент пятого курса Кыргызского государственного медицинского университета, говорит, что несмотря на обращения в Министерство иностранных дел и Министерство образования и науки Таджикистана, так не сумел въехать в Бишкек. По его словам, не получил внятного ответа и в посольстве Кыргызстана в Душанбе.



"Если мы в ближайшее время не приступим к занятиям, то нас могут исключить из вуза. Все это время мы ежегодно платили за обучение в Кыргызстане по 12-13 тыс. сомони. Мне, к примеру, необходимо учиться еще два года, чтобы получить диплом. Если проблема не будет решена, то мы потряем все, и получается, что несколько лет своей жизни проводили впустую", - говорит Машрафи Мухаммадюсуф.



Посол КР в Душанбе: Мне о жалобе таджикских студентов ничего не известно



Не менее семи студентов, собравшихся у здания посольства Кыргызской Республики в Душанбе 20 сентября, рассказали Радио Озоди, что оказались в схожей с Машрафом ситуации.



По словам таджикских студентов, в кыргызской посольстве им никто не помог. Кыргызские дипломаты в беседе с Радио Озоди отказались от комментариев по поводу жалобы таджикских студентов. В те время, когда корреспонденты Радио Озоди беседовали с застрявшими студентами у здания дипмиссии, посол КР в Таджикистане Жаныш Рустенбеков в телефонном разговоре заявил, что ему ничего неизвестно о жалобах таджикских судентов кыргызских вузов.



Тем временем, Министерство образования и науки КР прокомментировало вопрос относительно граждан Таджикистана, обучающихся в вузах Кыргызстана. Сообщается, что ведомство разработало проект распоряжения кабинета министров, который даст разрешение студентам или преподавателям из Таджикистана на въезд, выезд и пребывание в КР. По данным Министерства образования, документ находится на согласовании с соответствующими госорганами, а таджикская сторона была предупреждена об этом заблаговременно.



По данным Минобразования КР, в вузах Кыргызстана в 2020/2021 учебном году обучались 1932 студента из Таджикистана.



Проблемы у таджикских студентов кыргызских вузов начались после того, как Кыргызстан 29 мая, через месяц после кровавого конфликта на таджикско-кыргызской границе, в одностороннем порядке закрыл границу с Таджикистаном.



Министр образования и науки Таджикистана на состоявшейся в июле пресс-конференции пообещал, что окажет содействие для возвращения таджикских студентов, обучающихся в кыргызских университетах, и обеспечит их местами в отечественных вузах. Ранее министерство призвало таджикских и кыргызских студентов, обучающихся в двух странах, не поддаваться провокациям и слухам и продолжить обучение.



Некоторые бывшие студенты университетов в Кыргызстане говорят, что они продолжили учебу на родине и им не нужно возвращаться в соседнюю страну. Но некоторые студенты по различным причинам не смогли продолжать обучение на родине.



"В Таджикском государственном медицинском университете мне сказали, что мест нет. Не оказалось мест и в Дангаринском медуниверситете – в этот вуз поступили всего 32-33 студента", говорит Машрафи Мухаммадюсуф.



Абубакр, другой застрявший на родине таджикский студент, сказал, что он отверг предложение учиться в получил приглашение от Бишкекского медицинского университета, в котором обучается, но даже с этим документом ему не разрешили пересечь границу.



По данным Минобрнауки Таджикистана, студентами вузов Кыргызстана числятся более 2 тыс. таджикистанцев. Небольшая группа студентов поступила в кыргызские вузы по межгосударственной квоте, другие место учебы выбрали сами. Студенты из Таджикистана учатся в вузах Бишкека, Баткена и Оша. В вузах Таджикистана обучаются 105 студентов из Кыргызстана.