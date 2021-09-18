Директор Института стран СНГ К.Затулин вновь стал депутатом ГосДумы России

20:41 20.09.2021

Константин Затулин избран депутатом Госдумы от Сочинского округа с 61,75 %

20 сентября 2021. Источник: ЦИК РФ



Константин Затулин, представляющий партию "Единая Россия", уверенно победил на выборах депутатов Государственной думы России VIII созыва в Сочинском одномандатном округе. 61,75 % избирателей оказали доверие Константину Затулину. Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте ЦИК РФ данные по итогам подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий.



Ближайший преследователь от КПРФ получил 12,55%.



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Дорогие земляки, друзья и товарищи!

Сочинцы, белореченцы, апшеронцы!

Выборы закончены, завершается подсчет голосов. Совершенно ясно, как в песне, что "нас не догонишь!". Свыше двухсот тысяч избирателей в Сочинском округе проголосовали за переизбрание действующего депутата Константина Затулина представителем Сочи, Апшеронска и Белореченска в Государственной Думе на следующий пятилетний срок. Почти в два раза больше, чем в 2016 году.



Я благодарю Вас за доверие. Наши граждане, - жители городов, сел, станиц и аулов округа, - совершили поступок. Цена его тем выше, что мы хорошо представляем себе проблемы, трудности, вызовы пандемии с которыми люди сталкиваются каждый день в своей жизни.



Вы не отвернулись, Вы оценили усилия и настойчивость нашей команды, поверили в мою Программу и План действий. Изменить Вам и Вашим надеждам для меня означает изменить памяти моих родителей и самому себе.



Я, как и Вы, не могу сейчас доподлинно знать, все ли, на что мы рассчитываем и надеемся, полностью осуществится в будущем. Впереди большая работа. В одном можете быть уверены – я не успокоюсь, и мы будем вместе.



С уважением, Константин Затулин,

избранный Вами вновь депутатом Государственной Думы России