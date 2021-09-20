Киргизия потеряла золото. Остановка месторождения "Кумтор" сопровождается арестами, - В.Панфилова

20:46 20.09.2021

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



20.09.21



Министр финансов Акылбек Жапаров считает, что отказ Лондонской биржи от киргизского золота увеличит его количество в республике.

В Киргизии продолжаются аресты, связанные с делом золоторудного месторождения "Кумтор". Очередным задержанным стал экс-премьер-министр 2014–2015 годов Джоомарт Оторбаев. Его обвиняют в выдаче незаконного разрешения на работу канадской компании Kumtor Gold Kompany в районе ледников "Лысый" и "Давыдов". Между тем работы на золоторудном месторождении "Кумтор" будут прекращены уже к концу сентября.



Ситуация в Киргизии накануне парламентских выборов складывается не в пользу власти. Расчет на то, что, национализировав "Кумтор", страна получит миллиарды долларов, не оправдался. Зато ущерб от деятельности канадской компании Centerra Gold власти оценили почти в 5 млрд долл. На днях Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) исключила "Кыргызалтын", единственное предприятие, обладающее правом экспорта золота с месторождения "Кумтор", из списка надежных поставщиков. Об этом LBMA сообщила на своем сайте.



По мнению заместителя председателя кабинета министров Киргизии, министра экономики и финансов Акылбека Жапарова, "все происходит по прогнозируемому сценарию". "Данное решение было ожидаемо. Хотелось бы отметить, что отмена носит временный характер, то есть могут и восстановить в скором времени… Изначально мы начали прорабатывать новые каналы поставки нашего золота. Переговоры уже идут. Пока могу сказать, что условия не хуже прежних", – написал на своей странице в сети Facebook министр. Кстати, это тот самый чиновник, который предложил объявить президента Садыра Жапарова ханом.



По его мнению, любые санкции "работают на увеличение золота в республике, а золото – это резервная валюта высшей категории, с которой рады работать серьезные международные кредиторы". "Забегая вперед, скажу, что сейчас готовится к запуску проект "Электронный сом", который будет подкреплен нашим золотом", – поделился планами на будущее Акылбек Жапаров.



Эксперт Асилбек Эгембердиев сообщил "НГ", что работы на "Кумторе" сворачивают, технику и людей спускают с высокогорья. Прогноз неутешительный. Нет кадров, которые могли бы управлять производством, нет специалистов, которые способны обслуживать оборудование. Рабочие жалуются на ухудшение условий труда и невыплату зарплат. Сотрудникам запрещено обсуждать любые проблемы "Кумтора" вне производства. Но самое главное в том, что нет инвесторов, которые бы хотели заняться месторождением.



Киргизские власти подали иски в международные суды против руководства канадской компании Centerra Gold, которая занималась добычей золота. Однако тяжба может затянуться на годы. В самой республике Генеральная прокуратура завела уголовное дело по фактам коррупции при заключении соглашений о разработке "Кумтора". Следствие утверждает, что в 1992–2019 годах некоторые высокопоставленные и другие должностные лица вступали в сговор с представителями компаний Cameco Corporation и Centerra Gold Inc., заключая заведомо невыгодные для Киргизии соглашения. Следствие уже арестовало нескольких экс-премьер-министров и их заместителей, бывших и действующих депутатов парламента. На днях список пополнил экс-премьер Джоомарт Оторбаев. "Следствием установлено, что Джоомарт Оторбаев, будучи премьер-министром, оказал давление на комиссию ГАООСиЛХ (Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства. – "НГ") по проведению экологической экспертизы по генеральному плану рудника "Кумтор" в нарушение требований Водного кодекса и закона "О воде". В интересах иностранной компании "Кумтор Голд Компани" Оторбаев принял распоряжение и выдал согласие на дальнейшее уничтожение ледников "Лысый" и "Давыдов", – сообщили в ГКНБ.



Однако не все задержанные остаются в заключении. Те, кто идут на сотрудничество со следствием, то есть признают свою вину и дают показания на других, обходятся штрафом. Например, депутата Исхака Пирматова приговорили к выплате штрафа всего в 300 тыс. сомов (менее 300 тыс. руб.) в бюджет государства. Однако, как говорят в Бишкеке, есть еще и неофициальный платеж, сумма которого зависит от аппетитов представителей власти. По этому принципу на свободу вышел и экс-премьер Омурбек Бабанов. На свободе также депутаты Талант Узакбаев и Алмазбек Баатырбеков, вице-премьер Тайырбек Сарпашев и экс-премьер Мухаметкалый Абылгазиев. Экс-президент Аскар Акаев также заключил соглашение со следствием.



Те, кто остаются за решеткой, либо не хотят платить, как экс-премьер министр Темир Сариев, либо их, как депутата Асылбека Жээнбекова (брата экс-президента Сооронбая Жээнебкова), власти держат в заключении как минимум до 28 ноября, пока не пройдут выборы в парламент. Жээнбековы обладают не только финансовыми ресурсами, но и политическими, способными изменить предвыборный расклад. Выборы обещают сделать осень жаркой.



"Среди 75 партий, заявивших о намерении участвовать в выборах, нет явных фаворитов. Нет и четко выраженной партии власти. Идет перегруппировка сил. Появляются новые тандемы, старые партии растворяются в новых. Политическая борьба обостряется. Неопределенность расклада и новые правила проведения выборов по смешанной системе делают итоги голосования непредсказуемыми", – считает Асилбек Эгембердиев.