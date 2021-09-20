 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 20.09.2021
21:27  Le Monde: Таджикистан, республика, радикально враждебная талибам*
21:05  Редчайшая коллекция аланских золотых и серебряных украшений III века обнаружена в Крыму
20:46  Киргизия потеряла золото. Остановка месторождения "Кумтор" сопровождается арестами, - В.Панфилова
20:41  Директор Института стран СНГ К.Затулин вновь стал депутатом ГосДумы России
20:33  Таджикских студентов не пускают учиться в Кыргызстан
18:26  В Киргизии задержан очередной парламентарий - Нурматов. "Мошеннически завладел недвижимостью на $500 тыс"
17:37  Кризис в Афганистане - влияние на страны Средней и Центральной Азии, - И.Юсуфов

16:52  Скончался казахский поэт Рафаэль Ниязбек
16:31  Обороняя свой дом от конфискации алматинец застрелил 3 судебных приставов и 2 полицейских (майора и капитана)
15:23  Талибы разрешили женщинам работать в общественных туалетах, - "МК"
15:06  Из-за цен на газ. Встал гигантский Одесский аммиачно-карбамидный комбинат
14:01  Разделенный Талибан: этносы, племена, противоречия, лидеры, - А.Князев
13:33  Талибские власти Афганистана решили судьбу женщин: в школу только мальчикам, - А.Яшлавский
12:42  Беглый экс-кыр-президент Бакиев выдал дочь в замуж за сына турецкого политика
12:41  Турцию для россиян могут закрыть навсегда
12:37  "СовДетство". Вышел новый роман Юрия Полякова о нашем недавнем прошлом
12:36  Турция навязывает себя США на Ближнем Востоке
12:35  Козырные узы: беженцы в ЕС смогут получить "голубую карту"
11:34  Контроль гибридной эпохи, - Константин Богданов
11:31  "Новая нормальность". Карел Чапек: пьеса о пандемии, предвосхитившая день сегодняшний
10:52  В Казахстане вводят новую госдолжность - "Дата-стюард"
10:45  Новый старый Афганистан: стресс-тест для ОДКБ и ШОС, - И.Джорбенадзе
10:42  Экс-глава крупнейшей российской криптобиржи арестован в Варшаве по запросу Казахстана
10:15  "Назарбаев фонд" купил у России "Азиатско-Тихоокеанский банк". Оно ему надо?
10:13  На вершине властного Каззиккурата, - Д.Ашимбаев
10:00  Умер Народный артист Узбекистана актер Шухрат Иргашев
09:59  "Побег" из зоны влияния США у латиноамериканцев не вышел, - Д.Моисеев
08:19  Экс-премьер Казахстана Серик Ахметов вышел на свободу. С чистой совестью?
07:24  Реклама и масскульт пытаются навязать чужую жизнь, - Валерий Коровин
00:34  Реабилитация басмачей прошлого – это опосредованная поддержка исламизма в настоящем, - В.Гулевич
Воскресенье, 19.09.2021
21:20  Выборы в РосДуму: ЕдРо - 38%, КПРФ - 25%, ЛДПР - 9%, "Новые люди" - 8%, Эсеры - 6%
19:50  Талибы восстановили одиозное "министерство добродетели и порока"
14:00  "Талибан" открыл охоту на гомосексуалистов в Афганистане
13:52  В слабом росте экономики России виноваты мигранты?
13:51  Языки в пламени: в Канаде занялись сожжением "вредных" книг
13:46  Жизнь - удалась. Елбасы продолжает заниматься гольфом (видео)
13:42  Умер всеми брошенный экс-елбасы Алжира Бутефлика
12:51  Сын за отцом. Ожидает ли Туркменистан скорая "династийная" передача власти? - Брюс Панниер
09:18  Иран стал полноправным членом ШОС
07:38  История "государства Силэнд" теперь описана в книге
00:49  В Афганистане возобновили работу средние школы, девочек и учительниц в них не пустили
00:16  Мировая элита использует пандемию ковида в своих корыстных целях, - Пол Робертс
Суббота, 18.09.2021
20:09  П.В. Густерин: Афганистан. С чего все началось...
20:07  "Без SCOPUS и индекса Хирша – ты букашка!" Мытарства ученых-гуманитариев в Казахстане, - Н.Нуртазина
17:55  Ядерная Австралия и цена союзничества англосаксов. Фрагментация коллективного Запада, - А.Каневский
15:58  Оплата туда: почему США должны профинансировать восстановление Афганистана
14:21  Талибы лишили узбекский язык официального статуса в Афганистане
13:24  Талибы и мафия. Смогут ли террористы и бандиты стать борцами с наркобизнесом и коррупцией? - В.Овчинский
13:23  ВОЗ о сертификации "Спутника V": Он "заражает путинизмом"
13:20  "Тут каждый день длиною в год". Талибы освободили узников Пули-Чархи
13:18  Увязание... Вспоминая войну во Вьетнаме, - А.Исэров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Киргизия потеряла золото. Остановка месторождения "Кумтор" сопровождается арестами, - В.Панфилова
20:46 20.09.2021

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

20.09.21

Министр финансов Акылбек Жапаров считает, что отказ Лондонской биржи от киргизского золота увеличит его количество в республике.
В Киргизии продолжаются аресты, связанные с делом золоторудного месторождения "Кумтор". Очередным задержанным стал экс-премьер-министр 2014–2015 годов Джоомарт Оторбаев. Его обвиняют в выдаче незаконного разрешения на работу канадской компании Kumtor Gold Kompany в районе ледников "Лысый" и "Давыдов". Между тем работы на золоторудном месторождении "Кумтор" будут прекращены уже к концу сентября.

Ситуация в Киргизии накануне парламентских выборов складывается не в пользу власти. Расчет на то, что, национализировав "Кумтор", страна получит миллиарды долларов, не оправдался. Зато ущерб от деятельности канадской компании Centerra Gold власти оценили почти в 5 млрд долл. На днях Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) исключила "Кыргызалтын", единственное предприятие, обладающее правом экспорта золота с месторождения "Кумтор", из списка надежных поставщиков. Об этом LBMA сообщила на своем сайте.

По мнению заместителя председателя кабинета министров Киргизии, министра экономики и финансов Акылбека Жапарова, "все происходит по прогнозируемому сценарию". "Данное решение было ожидаемо. Хотелось бы отметить, что отмена носит временный характер, то есть могут и восстановить в скором времени… Изначально мы начали прорабатывать новые каналы поставки нашего золота. Переговоры уже идут. Пока могу сказать, что условия не хуже прежних", – написал на своей странице в сети Facebook министр. Кстати, это тот самый чиновник, который предложил объявить президента Садыра Жапарова ханом.

По его мнению, любые санкции "работают на увеличение золота в республике, а золото – это резервная валюта высшей категории, с которой рады работать серьезные международные кредиторы". "Забегая вперед, скажу, что сейчас готовится к запуску проект "Электронный сом", который будет подкреплен нашим золотом", – поделился планами на будущее Акылбек Жапаров.

Эксперт Асилбек Эгембердиев сообщил "НГ", что работы на "Кумторе" сворачивают, технику и людей спускают с высокогорья. Прогноз неутешительный. Нет кадров, которые могли бы управлять производством, нет специалистов, которые способны обслуживать оборудование. Рабочие жалуются на ухудшение условий труда и невыплату зарплат. Сотрудникам запрещено обсуждать любые проблемы "Кумтора" вне производства. Но самое главное в том, что нет инвесторов, которые бы хотели заняться месторождением.

Киргизские власти подали иски в международные суды против руководства канадской компании Centerra Gold, которая занималась добычей золота. Однако тяжба может затянуться на годы. В самой республике Генеральная прокуратура завела уголовное дело по фактам коррупции при заключении соглашений о разработке "Кумтора". Следствие утверждает, что в 1992–2019 годах некоторые высокопоставленные и другие должностные лица вступали в сговор с представителями компаний Cameco Corporation и Centerra Gold Inc., заключая заведомо невыгодные для Киргизии соглашения. Следствие уже арестовало нескольких экс-премьер-министров и их заместителей, бывших и действующих депутатов парламента. На днях список пополнил экс-премьер Джоомарт Оторбаев. "Следствием установлено, что Джоомарт Оторбаев, будучи премьер-министром, оказал давление на комиссию ГАООСиЛХ (Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства. – "НГ") по проведению экологической экспертизы по генеральному плану рудника "Кумтор" в нарушение требований Водного кодекса и закона "О воде". В интересах иностранной компании "Кумтор Голд Компани" Оторбаев принял распоряжение и выдал согласие на дальнейшее уничтожение ледников "Лысый" и "Давыдов", – сообщили в ГКНБ.

Однако не все задержанные остаются в заключении. Те, кто идут на сотрудничество со следствием, то есть признают свою вину и дают показания на других, обходятся штрафом. Например, депутата Исхака Пирматова приговорили к выплате штрафа всего в 300 тыс. сомов (менее 300 тыс. руб.) в бюджет государства. Однако, как говорят в Бишкеке, есть еще и неофициальный платеж, сумма которого зависит от аппетитов представителей власти. По этому принципу на свободу вышел и экс-премьер Омурбек Бабанов. На свободе также депутаты Талант Узакбаев и Алмазбек Баатырбеков, вице-премьер Тайырбек Сарпашев и экс-премьер Мухаметкалый Абылгазиев. Экс-президент Аскар Акаев также заключил соглашение со следствием.

Те, кто остаются за решеткой, либо не хотят платить, как экс-премьер министр Темир Сариев, либо их, как депутата Асылбека Жээнбекова (брата экс-президента Сооронбая Жээнебкова), власти держат в заключении как минимум до 28 ноября, пока не пройдут выборы в парламент. Жээнбековы обладают не только финансовыми ресурсами, но и политическими, способными изменить предвыборный расклад. Выборы обещают сделать осень жаркой.

"Среди 75 партий, заявивших о намерении участвовать в выборах, нет явных фаворитов. Нет и четко выраженной партии власти. Идет перегруппировка сил. Появляются новые тандемы, старые партии растворяются в новых. Политическая борьба обостряется. Неопределенность расклада и новые правила проведения выборов по смешанной системе делают итоги голосования непредсказуемыми", – считает Асилбек Эгембердиев.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632159960
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочая поездка А. Мамина в Алматинскую область: АПК, логистика, фармацевтика, туризм
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2021 года №606
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года №633
- На вершине властного зиккурата
- Нацфонд Шредингера совращает госаппарат
- Р. Скляр проинспектировал социально-экономическое развитие Павлодарской области
- S&P Global Ratings предприняло различные действия в отношении казахстанских финансовых институтов
- Руслан Бекетаев: "Цифровые валюты центральных банков могут стать эффективным инструментом для ускоренного проведения трансграничных платежей"
- Информация касательно Малого Талдыколя
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  