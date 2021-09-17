Редчайшая коллекция аланских золотых и серебряных украшений III века обнаружена в Крыму

21:05 20.09.2021

17.09.2021

Ученые Крымского федерального университета (КФУ) обнаружили редчайшую коллекцию украшений аланской знати III века в могильнике под Симферополем. Как сообщает пресс-служба вуза: "На раскопках в могильнике Опушки ученые обнаружили редкую по своей сохранности коллекцию украшений III века нашей эры, выполненную в сердоликовом стиле – одна пара серег, три браслета и два нагрудных украшения, а также древние мечи… Ювелирные предметы могли принадлежать только высокопоставленным особам. Они найдены в захоронении предков средневековых алан".



Украшения обнаружены не только рядом с останками женщин, но и детей, что позволило ученым сделать вывод о передаче высокого социального положения у алан по наследству. "Большинство найденных образцов хорошо сохранились и представляют ценность для музейной коллекции. Серьги целиком золотые, у серебряных браслетов фольгой покрывались отдельные детали. Украшения относятся к позднеримскому полихромному или, как его еще называют, сердоликовому стилю. Его отличительная особенность – инкрустация крупными сердоликами и рельефный орнамент. Этот стиль был распространен от Дуная до Кавказа и датируется второй половиной III – первой половиной IV века нашей эры", – рассказал профессор кафедры истории древнего мира и средних веков КФУ Игорь Храпунов.



Найденные мечи – новые экземпляры вооружения аланских воинов, они имеют вырезы у пяты клинка. Они относятся к IV веку нашей эры. "Уникальность могильника Опушки в том, что он стал местом захоронений сразу пяти древних культур: позднескифской, среднесарматской, позднесарматской, германской и аланской. Раскопом мы соединили участки могильника с погребениями разных культур. Сейчас мы исследовали седьмую часть могильника Опушки и надеемся, что дальнейшие раскопки помогут определить причины такого внимания к данному месту носителей пяти различных культур", – добавил Храпунов.