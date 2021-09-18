Le Monde: Таджикистан, республика, радикально враждебная талибам*

21:27 20.09.2021

Автор с удовлетворением отмечает твердое намерение таджикского президента остановить экспансию исламского радикализма из Афганистана. Эмомали Рахмон был хозяином международной встречи по афганской проблематике в таджикской столице. Хотя стиль управления Рахмона намного ближе к советскому, чем стиль Путина, автор проявляет к нему куда более лояльный настрой, чем к лидеру России. Оно и понятно: когда к твоим соседям лезут талибы, им становится не до степени демократичности твоего государства.

Le Monde (Франция): Таджикистан, республика, радикально враждебная талибам*



Бруно Филлип (Bruno Philip)

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Душанбе 16 и 17 сентября, президент Таджикистана Эмомали Рахмон осудил "средневековый шариат", навязанный талибами в Афганистане, и заявил, что опасается распространения их разрушительных идеи в регионе.



Эмомали Рахмон, принимающий региональный саммит, на который в столицу Таджикистана Душанбе приехало большинство соседей Афганистана, подтвердил в своих комментариях 16 сентября, что его страна очень враждебно настроена по отношению к талибам*. Осуждая новых хозяев Кабула, которые с момента основания пресловутого эмирата в Афганистане навязывали амееим "средневековый шариат [исламский закон]", этот "сильный лидер" своей центральноазиатской республики, мусульманской и одновременно светской, обвинил талибов* в том, что они "отказались от своих предыдущих обещаний сформировать инклюзивное правительство".



В этом году Таджикистан стал председателем ШОС, созданного более двадцати лет назад по инициативе Китая и России объединения стран Евразии. Оно включает и бывшие советские республики Центральной Азии, давая им возможность войти в многосторонний региональный альянс. Президент Таджикистана, бывший член КПСС, переизбранный в 2020 году в пятый раз подряд после того, как набрал 90% голосов в советском стиле, единолично правит страной в течение почти двадцати девяти лет. Из всех его коллег из ШОС - лидеров Казахстана, Узбекистана, Киргизии, России, Китая, Пакистана, Индии и президента Ирана, нового члена Организации - Эмомали Рахмон является единственным, кто уже был у власти в 1996 году, когда талибы* впервые захватили власть в Кабуле. Он также является самым ярым противником Талибана* из всех лидеров стран - членов ШОС.



По-прежнему демонстрируя свою близость к своим таджикским собратьям в Афганистане, второй по численности этнической общины Афганистана, с которой жители Таджикистана имеют общий язык и культуру, президент Рахмон высказал мрачное пророчество. Он предсказал, что "в ближайшие два-три года в Афганистане будет распространяться экстремистская идеология, а значит, возрастет и вероятность распространения этих деструктивных идей на прилегающие страны и регионы".



Неоднозначные высказывания



Если все главы государств, собравшиеся в Душанбе, были обеспокоены возможностью того, что Афганистан снова станет "логовом" международного терроризма, то содержание высказываний каждого из них по окончании саммита продемонстрировало некоторые расхождения в подходе к афганскому вопросу. В отличие от прямого осуждения Эмомали Рахмоном нового режима талибов, премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал международное сообщество не "демонизировать талибов*". Хотя при этом Имран Хан, как лидер страны, которая была главным инициатором создания движения "Студенты веры" в середине 1990-х годов, настаивал и на том, что и Афганистан при новой власти обязан выполнять свои обязательства. Афганистан не должен снова стать убежищем для террористов, а талибы* должны сдержать свои обещания.



В данном случае предупреждение является не пустым звуком и не вызвано пустой мнительностью: семь пакистанских солдат погибли в среду в приграничных районах Афганистана после перестрелки с талибами*. Этот инцидент иллюстрирует определенную двусмысленность позиции Исламабада: Пакистану, который является ближайшим союзником афганских талибов*, приходится в то же время сталкиваться с террористическими действиями пакистанских талибов на своей территории…



Что касается Владимира Путина, который участвовал в саммите по видеосвязи из Москвы, откуда он решил не выезжать после "контакта" с больными covid-19, то он постарался высказать самое прагматичное мнение, учитывающее озабоченности обеих сторон. Напомнив, что правительство Талибана* - это "временный орган", он с сожалением отметил отсутствие представителей этнических меньшинств в правительстве. Но при этом Путин добавил: "Мы должны взаимодействовать с талибами*".



Одобрение Владимира Путина



Русские открыли каналы связи с талибами*задолго до того, как Кабул попал в руки "религиоведов", делегации которых побывали в Москве. Но некоторые аналитики отмечают, что жесткие высказывания президента Таджикистана в отношении талибов* скорее всего были одобрены Владимиром Путиным. А за этим скрывается стремление России держать новых влиятельных лидеров Афганистана на расстоянии. Как заявил в пятницу в Душанбе министр иностранных дел России Сергей Лавров, "ни одна страна не спешит признавать правительство Талибана*".



Возможно русские отправят месседж Кабулу при помощи таджикского президента? "Таджикистан - самый маленький и самый бедный в экономическом отношении сосед Афганистана, и Рахмон знает об этом", - напоминает Брюс Панье на сайте Радио Свободная Европа / Радио Свобода, поддерживаемого Конгрессом США. Россия является крупнейшим поставщиком оружия в эту небольшую страну с 10-миллионным населением, у которой остается мало возможностей для маневра с Москвой.



Но хотя Таджикистан остается в сфере влияния Кремля, это не мешает ему играть важную роль в регионе. "Мы не должны недооценивать Таджикистан в условиях афганского кризиса", - говорится в статье на сайте "The Diplomat" в начале месяца: "Его протяженная граница с Афганистаном (более 1300 километров), связи с афганскими таджиками (25% населения), наличие на его территории российской военной базы, крупнейшей за рубежом, все это представляет собой важные политические рычаги для Таджикистана".



В таком контексте неудивительно, что саммит проходил в центре Душанбе, где расположены министерства и здания администрации президента. Там по такому случаю проложили широкие проспекты, было посажено семь миллионов цветов по этому случаю.



Сам саммит закончился заявлением военного характера: в случае обострения ситуации на границе с Афганистаном страны региона предпримут "коллективные меры" для обеспечения безопасности Таджикистана. Перспектива притока беженцев, если Афганистан снова окажется в состоянии нестабильности, действительно очень беспокоит таджикские власти. В связи с этим, в октябре Россия проведет новые совместные учения на территории Таджикистана в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), то есть военного союза, в котором доминирует Москва и который объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. Таким образом эта страна более чем когда-либо оказалась на "линии фронта" в Центральной Азии.



*Талибан, талибы - запрещенная в РФ террористическая организация



Оригинал публикации: Le Tadjikistan, une république de radicale hostilité aux talibansОпубликовано 18/09/2021