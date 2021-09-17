Оплеуха Франции и вызов Китаю. Против кого нацелен новый альянс англосаксов, - И.Веремеев

23:21 20.09.2021

Игорь Веремеев

17.09.2021

Оплеуха Франции и вызов Китаю

Звонкую оплеуху отвесил Вашингтон своему союзнику по НАТО Франции только что созданным США, Великобританией и Австралией трехсторонним партнерством AUKUS в области безопасности. Оно включает в себя помощь Австралии в строительстве атомных подводных лодок. Эта инициатива была объявлена в четверг на совместной виртуальной пресс-конференции президентом США Джо Байденом и премьер-министрами Борисом Джонсоном и Скоттом Моррисоном.



Как уточнил Моррисон, подлодки построят на территории Австралии в тесном сотрудничестве с Великобританией и США. "Лишь немногие страны обладают атомными подводными лодками, и для любой страны приобретение этого огромного потенциала является важным решением".



В рамках соглашения страны будут обмениваться передовыми технологиями, они также намерены расширить сотрудничество в таких областях, как кибербезопасность и искусственный интеллект. "AUKUS будет способствовать более глубокой интеграции науки, технологий, промышленных баз и цепочек поставок",- указала пресс-служба британского правительства.



Удар в спину



Однако во французской столице сообщение об этом вызвало приступ негодования. Ведь принятые в его рамках решения наносят удар по союзнику США и Британии по НАТО – Франции, поскольку ведут к разрыву контракта на 90 миллиардов долларов, который Австралия подписала с французской компанией Naval Group еще в 2016 году на постройку 12 ударных атомных подлодок класса Barracuda. Этот контракт во Франции с гордостью называли "сделкой века", но теперь получается, что США своих французских союзников попросту банально "кинули", заставив Австралию передать сделку США и Англии.



"Мир – это джунгли", – угрюмо констатировал в Твиттере бывший посол Франции в Вашингтоне Жерар Аро. "Франции только что напомнили об этой горькой правде, когда США и Великобритания нанесли ей удар в спину в Австралии"



"Выбор Америки, который ведет к отстранению такого союзника и европейского партнера, как Франция, от многолетнего партнерства с Австралией в тот момент, когда мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами в Индо-Тихоокеанском регионе, свидетельствует об отсутствии последовательности, что Франция не может не отметить и о чем сожалеет", – говорится в совместном заявлении французских министра иностранных дел Жан-Ив Ле Дриана и министра обороны Флоранса Парли.



Хотя чего возмущаться и сожалеть? Ведь у самих, как говорится, "рыльце в пушку". Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала разрыв контракта между Австралией и Францией на создание подлодок и напомнила Парижу об их решении в ситуации с производством авианосцев "Мистраль". "Откуда гнев и горечь? – написала Захарова в своем Telegram-канале. – Разрыв контрактов для Франции вроде бы дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам "Мистраль". Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?" –заметила российский представитель.



Возмущение в Брюсселе



Возмущен действиями США и Британии Европейский союз. "ЕС не был информирован о новом партнерстве США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности, проводит контакты с партнерами, чтобы узнать подробности",- сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано. "Я могу на данном этапе сообщить, что мы не были информированы об этом альянсе, мы проводим контакты с партнерами, чтобы узнать подробнее об этой инициативе", – сказал Стано.



"С нами не консультировались при принятии этого решения. И этот пакт подчеркивает важность для ЕС укрепления нашей стратегической автономии, нашей способности действовать самостоятельно", – заявил на пресс-конференции в Брюсселе глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, передает Deutsche Welle.



Так что AUKUS – звучная оплеуха не только Франции, но и всему Евросоюзу. После афганского шока, где американцы позорно бросили cоюзников, партнерам США теперь приходится еще раз с горечью убедиться, чего на самом деле стоит слово Вашингтона. А потому понятно, почему глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в четверг, что Европейский союз намерен построить собственную армию, чтобы не полагаться больше на США в вопросах обороны.



Пытаясь довольно неуклюже оправдаться в ответ на обвинения, английский премьер Джонсон заявил в Палате общин, что "AUKUS не создавался в целях противостояния какой-либо другой стране".



По словам премьера, это будто свидетельствует лишь о том, "насколько тесны связи" Британии с Австралией и США. Джонсон также утверждал, будто создание альянса не повлияет на отношения его членов с НАТО.



Ну как же не повлияет? Уже повлиял! Возмущение Франции и Брюсселя ясно свидетельствуют о том, что там просто шокированы "предательством" своих союзников по НАТО, как они называют сегодня поведение Вашингтона и Лондона.



Вызов Китаю



Между тем создание альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией не только оплеуха Франции и всему ЕС, но еще и открытый вызов Китаю. Ведь именно для "противостояния" Поднебесной он и был создан. Как пишет американское издание Politico со ссылкой на источники среди официальных лиц США, таким образом западные союзники хотят противодействовать усилению Китая в военной и технологической сферах. Американский телеканал ABC также передает, что новое партнерство должно противостоять региональному влиянию Пекина, особенно в спорном Южно-Китайском море.



"Ни один из трех лидеров не упомянул Китай, но не было сомнений, – указывает английская газета Guardian, – что эта инициатива была ответом на экспансионистские усилия Китая в Южно-Китайском море и растущую воинственность по отношению к Тайваню".



Посольство Китая в Вашингтоне уже отреагировало на создание альянса AUKUS. Диппредставительство призвало не создавать блоки только против интересов третьих сторон. "Они должны избавиться от своего мышления времен холодной войны и идеологических предрассудков",– сказал, как сообщает Reuters, представитель посольства Лю Пэнъюй.



С прицелом на Антарктиду



Между тем, как отмечают обозреватели, у нового альянса есть и еще одна, не заявленная официально, цель. Получив атомный подводный флот, Австралия оперативно сможет блокировать большую часть Антарктиды, рядом с которой она расположена. Богатая природными ресурсами и пресной водой Антарктида не принадлежит пока ни одному государству. Но международную конвенцию о судьбе Южного континента подписали меньше трети государств мира. Главные претенденты на антарктическую территорию и шельф – Великобритания и Австралия.



Британцы давно заявляли о том, что намерены вести добычу полезных ископаемых на антарктическом шельфе. А Австралия считает своей почти половину антарктического континента. Так что при помощи AUKUS это "новое НАТО" в лице США, Британии и Австралии, как видно, намеревается одним ударом убить сразу двух зайцев.



Россия между тем пока внимательно следит за тем, что происходит, в Москве поспешно никаких выводов не делают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно изучают информацию об альянсе Австралии, США и Великобритании, чтобы сформировать свою позицию, надо понять цели и задачи объединения, пока информации мало.