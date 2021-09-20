США медленно умирают, но не сдаются. Смертность от коронавируса в Америке бьет рекорды

23:45 20.09.2021

В последние дни смертность от COVID-19 в США достигла рекордного уровня: в день там умирают в среднем по 2 тыс. человек. Анализ данных показывает, что страна находится на очередном пике по заболеваемости. И хотя ситуация постепенно улучшается, конца эпидемии пока не видно.



Власти США наконец определились с ревакцинацией. По решению специального совета при Управлении по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов, она будет рекомендована - правда, лишь для лиц старше 65 лет или тех, у кого высок риск тяжелого течения заболевания. Такое решение идет вразрез со словами президента США Джо Байдена - тот объявлял, что третья доза будет доступна каждому американцу. Однако эксперты решили иначе - с их точки зрения, пока нет оснований рекомендовать поголовную ревакцинацию, особенно для более молодых людей, поскольку уже введенная вакцина и так достаточно защищает как от тяжелого течения заболевания, так и от смерти. Окончательное решение на этот счет ожидается уже на днях, но оно будет чисто формальным.



Дебаты о третьей прививке (или второй в случае, например, вакцины Johnson & Johnson) идут на фоне неблагоприятной ситуации со штаммом "дельта", который захватывает страну.

По данным американских властей, 99% всех выявляемых случаев инфицирования вызваны именно этой разновидностью вируса, а уровень ежедневной смертности впервые с марта достиг 2 тыс. человек. Это сопровождается неким пока не очень ощутимым снижением числа инфицированных и госпитализированных.



В среднем в США регистрируется по 150 тыс. случаев заболевания ежедневно, однако с начала сентября этот показатель упал более чем на 10%. Каждый день с COVID-19 попадают в больницу около 100 тыс. человек - это тоже 10-процентное снижение по сравнению с началом месяца.



Постепенный спад заболеваемости позволяет говорить о том, что США перевалили через очередной пик. Как показывают расчеты, коронавирус в каждой стране за отдельными исключениями следует своего рода "расписанию": каждая волна набирает силу примерно два месяца, а затем идет на спад. Точного научного объяснения этому феномену нет, однако опрошенные газетой The New York Times эпидемиологи приводят два возможных варианта.



Согласно первому, вирус быстро заражает наиболее уязвимые группы населения, а затем сталкивается с людьми с более устойчивым иммунитетом, в результате чего заболеваемость идет на спад до появления нового штамма.



Второе объяснение - социологическое: люди живут своего рода сообществами, и вирус за два месяца заражает в том или ином сообществе всех, кого может заразить,- затем люди выбираются из привычного круга общения (например, на праздник), и вирус с помощью таких контактов переходит из одного сообщества в другое. Тогда начинается новый цикл.



Дополнительной причиной цикличности эпидемии называют принимаемые людьми меры безопасности: они сначала активно следуют противовирусным ограничениям, а затем расслабляются по мере спада заболеваемости.

Не улучшают ситуацию в США и проблемы с вакцинацией: страна стартовала рекордными темпами, однако в последнее время скорость прививания замедлилась, и в итоге каждый четвертый житель страны (в среднем это республиканец без высшего образования) остался непривитым. Как показывает практика, вакцина помогает переломить "двухмесячные" циклы: например, в Сингапуре или на Мальте обычный "двухмесячный" всплеск превратился всего лишь в "двухнедельный" - вирус не смог найти жертв, которых было бы легко заразить.



Кроме того, американцы отправили детей в школы, возобновили мюзиклы на Бродвее и студенческие спортивные соревнования: это, безусловно, неблагоприятно скажется на развитии ситуации.



Алексей Наумов

20.09.21