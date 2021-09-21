Миграционный кризис в США выходит на первый план, - В.Прохватилов

00:06 21.09.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 21.09.2021



Администрация Байдена взяла курс на замещение коренного населения страны другими народами



В середине сентября на юго-западе американского штата Техас около 15 тысяч нелегальных мигрантов, в основном из Гаити, прорвались вброд через пограничную реку Рио-Гранде и раскинули лагерь близ городка Дель Рио.



Лагерь мигрантов близ городка Дель Рио



Власти Техаса оценивают ситуацию как чрезвычайную. Пограничная служба не справляется. У большинства прибывших весьма ограниченный запас воды и продовольствия. Требуемых санитарных условий нет, температура воздуха днем поднимается до 37 градусов по Цельсию.



Второй месяц подряд южную границу США нелегально пересекают толпы мигрантов. В августе пограничники задержали около 209 тысяч нелегалов, это чуть меньше, чем в июле, но в четыре раза больше, чем в августе прошлого года. Задержано 18,5 тысячи беспризорных детей. Число идущих из Мексики растет уже 16 месяцев подряд.



Лагерь мигрантов близ городка Дель Рио



Поток расширяется после того, как Байден ослабил пограничный контроль и сократил депортацию нелегалов из "гуманных соображений".



Председатель организации Princeton Policy Advisors Стивен Копитс прогнозирует, что прошлогодний рекорд в 1,6 млн нелегальных мигрантов в этом году будет перекрыт. Почти четверть нелегалов – рецидивисты, которые снова пересекают границу США после депортации.



Член сенатского комитета по национальной безопасности республиканец Роб Портман сказал The Epoch Times, что Соединенные Штаты переживают "самый тяжелый кризис незаконной миграции за более чем 20 лет и с нетерпением ожидает выступления министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса перед сенатской комиссией, чтобы спросить его, когда же администрация Байдена изменит курс и займется этим потоком незаконных мигрантов, который она сама и создала".



Миграционный кризис в США выходит на первый план



Однако администрация не спешит. Это следует, в частности, из одобренного Джо Байденом бюджета министерства внутренней безопасности на 2022 финансовый год. Бюджет сокращен по сравнению с предыдущим годом, хотя количество нелегалов возросло в 3-4 раза. Новый бюджет не предполагает найма и обучения дополнительных сотрудников пограничного патруля, иммиграционной и таможенной полиции и чиновников погранично-таможенной службы. Зато выделяются деньги на обработку новых заявлений от мигрантов, поданных "с целью устранения задержек при натурализации и предоставлении убежища, а также увеличения количества принимаемых беженцев".



Вместе с ростом числа нелегалов растет трафик исключительно опасного наркотика фентанила, который, как сообщает NBC News, в 50 раз сильнее героина. За последние три года объем изъятого федеральными агентами в Техасе фентанила возрос на 4000% (!). В контрабанде фентанила лидирует действующая в США и Латинской Америке банда MS-13, которую считают самой жестокой мафиозной группировкой в мире.



Главный агент пограничной службы Глория Чавес говорит, что она поддерживает решение губернатора Техаса Грега Эббота, который объявил, что штат выделяет $250 млн на продолжение строительства вдоль границы стены, которую строил Трамп, но остановил Байден.



Поскольку федеральная администрация не реагирует на обострение миграционного кризиса, губернаторы-республиканцы пытаются спасти ситуацию своими силами. Грег Эббот полностью закрыл границу с Мексикой, и нелегалы тысячами скапливаются теперь в палаточном лагере между двумя странами, переходя вброд Рио-Гранде.



"Пограничный кризис настолько ужасен, что Служба таможенного и пограничного контроля США просит нас о помощи, поскольку их агенты не справляются с хаосом. В отличие от президента Байдена, штат Техас по-прежнему привержен обеспечению безопасности нашей границы и защите американцев", – говорит губернатор Эббот.



Распределение мигрантов по штатам



Своими силами правоохранители Техаса и граничащей с Мексикой Аризоны справиться с наплывом нелегальных мигрантов все же не смогли и обратились за помощью к другим штатам. В условиях поразительного бездействия центральной власти штаты самоорганизуются. Первым откликнулся губернатор Флориды Рон Де Сантис, отправивший на помощь техасцам 50 сотрудников правоохранительных органов штата. "Это кризис национальной безопасности, и мы должны взять его под контроль", – заявил Де Сантис.



Телеканал Fox News начал было вести репортажи из лагеря мигрантов в Дель Рио в прямом эфире на всю страну с помощью дронов, но федералы запретили полеты теледронов под предлогом, что они мешают работе пограничных патрулей.



Глава Национального совета пограничного патрулирования Брэндон Джадд рассказал Fox News, что его сотрудники разочарованы бездействием федерального правительства: "Сотрудники работают шесть дней в неделю по 10 или более часов в день, они перегружены, утомлены, а федеральные власти бездействуют. Похоже, федеральное правительство специально приглашает этих людей незаконно пересекать наши границы".



К нелегальным мигрантам из Латинской Америки сейчас добавляются беженцы из Афганистана.



К нелегальным мигрантам из Латинской Америки сейчас добавляются беженцы из Афганистана. Администрация Байдена планирует распределить первую группу афганцев, привезенных в США, по "колеблющимся штатам" (где нет явного электорального перевеса ни у демократов, ни у республиканцев). Это Аризона, Флорида, Джорджия и Техас. Байден говорит, что надеется заселить Соединенные Штаты в течение следующих 12 месяцев еще 95 тысячами афганцев. А уже только с августа по сентябрь в Америку прибыло около 59 тысяч человек, бежавших от талибов.



Всего демократы намерены легализовать в США 8 миллионов нелегалов и сейчас выбивают в сенате средства на это, рассчитывая, что "новые американцы" обеспечат им перевес на следующих выборах.



Администрация Байдена взяла курс на замещение коренного населения страны другими народами.



В 16-страничном докладе, полученном CBS News, конгрессмены-республиканцы указывают, что программа легализации мигрантов-нелегалов только увеличит безработицу. "Это самая глупая идея в истории сената, в истории Белого дома. Это приведет к еще большему краху правопорядка", - написал в "Твиттере" сенатор-республиканец Линдси Грэм.



Миграционный кризис накладывается на кризис рождаемости. Она упала в США до самого низкого уровня за 35 лет. Впервые в американской истории все этнические группы – белые, латиноамериканцы, чернокожие, индейцы – не воспроизводят себя. Прирост населения происходит только за счет миграции.



Администрация Байдена взяла курс на замещение коренного населения страны другими народами.