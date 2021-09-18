УзбРассада. Компания сына замминистра сельского хозяйства выиграла тендер на 9,9 млрд сумов

00:13 21.09.2021

Компания сына замминистра сельского хозяйства выиграла тендер на 9,9 млрд сумов



Алишер Тураев (слева), Бекжон Тураев (справа) и предположительно Анаис Тураева (вторая справа). Кадр из сюжета телеканала "Узбекистан" о компании De Nova Agro, 13 декабря 2020 года.



Тендер на поставку 1 миллиона штук рассады винограда на 9,95 млрд сумов выиграла компания, где учредителем указан сын замминистра сельского хозяйства, главы Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве (заказчик) Алишера Тураева.



Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Министерстве сельского хозяйства Узбекистана провел тендер на приобретение 1 миллиона единиц рассады винограда, произведенной методом клонального микро-размножения in vitro.



Основанием для проведения закупки стал приказ министра сельского хозяйства №70 от 2 апреля 2021 года, принятый во исполнение поручений президента в ходе визита в Ташкентскую область. Источником финансирования указаны спонсорские средства Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия (в 2021 году Фонд развития этого агентства из госбюджета получил 40 млрд сумов). Предельная стоимость тендера - 10 млрд сумов.



Председателем закупочной комиссии указан заместитель генерального директора Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве Ш. Ахмедов. Предложения по тендеру поступили от компаний De Nova Agro, Hayot Technology и Grand Print Leader, однако последняя не прошла во второй этап торгов из-за отсутствия полного комплекта документов.



Договор на поставку между центром и De Nova Agro.



Комиссия выбрала победителем компанию De Nova Agro, сделавшую предложение на 9,95 млрд сумов, что на 40 млн сумов меньше цены, предложенной Hayot Technology.



30 августа Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйства заключил с De Nova Agro договор о поставке саженцев винограда на 9,95 млрд сумов.



Внимание на то, что в тендере возможен конфликт интересов, обратил Telegram-канал Davletovuz. Гендиректором центра при Минсельхозе является Алишер Мелсович Тураев, который одновременно занимает пост замминистра сельского хозяйства. До 20 сентября директором De Nova Agro была указана Анаис Алишеровна Тураева (предположительно дочь Алишера Тураева), сейчас имя руководителя изменено на Екатерину Стрелковских.



На сайте компании сообщается, что De Nova Agro была основана в 2006 году профессором, доктором биологических наук Алишером Тураевым.



"Газета.uz" выяснила, что единственным учредителем De Nova Agro (100%) является Бекжон Тураев - сын Алишера Тураева.



Бекжон Тураев также указан единственным учредителем компании Greencell (гостиницы и аналогичные места проживания), где руководителем является Анаис Тураева.



Сам Алишер Тураев раньше также был директором и учредителем De Nova Agro и ликвидированной De Nova Seeds. Сейчас он владеет 50% долей в компании в O’simliklar Texnologiyasi.



На запрос "Газеты.uz" в пресс-службе Минсельхоза сообщили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию.