 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 21.09.2021
00:54  American Spectator: Джо Байден хуже коронавируса. Это не лечится...
00:13  УзбРассада. Компания сына замминистра сельского хозяйства выиграла тендер на 9,9 млрд сумов
00:06  Миграционный кризис в США выходит на первый план, - В.Прохватилов
Понедельник, 20.09.2021
23:45  США медленно умирают, но не сдаются. Смертность от коронавируса в Америке бьет рекорды
23:21  Оплеуха Франции и вызов Китаю. Против кого нацелен новый альянс англосаксов, - И.Веремеев
21:27  Le Monde: Таджикистан, республика, радикально враждебная талибам*
21:05  Редчайшая коллекция аланских золотых и серебряных украшений III века обнаружена в Крыму

20:46  Киргизия потеряла золото. Остановка месторождения "Кумтор" сопровождается арестами, - В.Панфилова
20:41  Директор Института стран СНГ К.Затулин вновь стал депутатом ГосДумы России
20:33  Таджикских студентов не пускают учиться в Кыргызстан
18:26  В Киргизии задержан очередной парламентарий - Нурматов. "Мошеннически завладел недвижимостью на $500 тыс"
17:37  Кризис в Афганистане - влияние на страны Средней и Центральной Азии, - И.Юсуфов
16:52  Скончался казахский поэт Рафаэль Ниязбек
16:31  Обороняя свой дом от конфискации алматинец застрелил 3 судебных приставов и 2 полицейских (майора и капитана)
15:23  Талибы разрешили женщинам работать в общественных туалетах, - "МК"
15:06  Из-за цен на газ. Встал гигантский Одесский аммиачно-карбамидный комбинат
14:01  Разделенный Талибан: этносы, племена, противоречия, лидеры, - А.Князев
13:33  Талибские власти Афганистана решили судьбу женщин: в школу только мальчикам, - А.Яшлавский
12:42  Беглый экс-кыр-президент Бакиев выдал дочь в замуж за сына турецкого политика
12:41  Турцию для россиян могут закрыть навсегда
12:37  "СовДетство". Вышел новый роман Юрия Полякова о нашем недавнем прошлом
12:36  Турция навязывает себя США на Ближнем Востоке
12:35  Козырные узы: беженцы в ЕС смогут получить "голубую карту"
11:34  Контроль гибридной эпохи, - Константин Богданов
11:31  "Новая нормальность". Карел Чапек: пьеса о пандемии, предвосхитившая день сегодняшний
10:52  В Казахстане вводят новую госдолжность - "Дата-стюард"
10:45  Новый старый Афганистан: стресс-тест для ОДКБ и ШОС, - И.Джорбенадзе
10:42  Экс-глава крупнейшей российской криптобиржи арестован в Варшаве по запросу Казахстана
10:15  "Назарбаев фонд" купил у России "Азиатско-Тихоокеанский банк". Оно ему надо?
10:13  На вершине властного Каззиккурата, - Д.Ашимбаев
10:00  Умер Народный артист Узбекистана актер Шухрат Иргашев
09:59  "Побег" из зоны влияния США у латиноамериканцев не вышел, - Д.Моисеев
08:19  Экс-премьер Казахстана Серик Ахметов вышел на свободу. С чистой совестью?
07:24  Реклама и масскульт пытаются навязать чужую жизнь, - Валерий Коровин
00:34  Реабилитация басмачей прошлого – это опосредованная поддержка исламизма в настоящем, - В.Гулевич
Воскресенье, 19.09.2021
21:20  Выборы в РосДуму: ЕдРо - 38%, КПРФ - 25%, ЛДПР - 9%, "Новые люди" - 8%, Эсеры - 6%
19:50  Талибы восстановили одиозное "министерство добродетели и порока"
14:00  "Талибан" открыл охоту на гомосексуалистов в Афганистане
13:52  В слабом росте экономики России виноваты мигранты?
13:51  Языки в пламени: в Канаде занялись сожжением "вредных" книг
13:46  Жизнь - удалась. Елбасы продолжает заниматься гольфом (видео)
13:42  Умер всеми брошенный экс-елбасы Алжира Бутефлика
12:51  Сын за отцом. Ожидает ли Туркменистан скорая "династийная" передача власти? - Брюс Панниер
09:18  Иран стал полноправным членом ШОС
07:38  История "государства Силэнд" теперь описана в книге
00:49  В Афганистане возобновили работу средние школы, девочек и учительниц в них не пустили
00:16  Мировая элита использует пандемию ковида в своих корыстных целях, - Пол Робертс
Суббота, 18.09.2021
20:09  П.В. Густерин: Афганистан. С чего все началось...
20:07  "Без SCOPUS и индекса Хирша – ты букашка!" Мытарства ученых-гуманитариев в Казахстане, - Н.Нуртазина
17:55  Ядерная Австралия и цена союзничества англосаксов. Фрагментация коллективного Запада, - А.Каневский
15:58  Оплата туда: почему США должны профинансировать восстановление Афганистана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
УзбРассада. Компания сына замминистра сельского хозяйства выиграла тендер на 9,9 млрд сумовУзбРассада. Компания сына замминистра сельского хозяйства выиграла тендер на 9,9 млрд сумов
00:13 21.09.2021

Компания сына замминистра сельского хозяйства выиграла тендер на 9,9 млрд сумов

Алишер Тураев (слева), Бекжон Тураев (справа) и предположительно Анаис Тураева (вторая справа). Кадр из сюжета телеканала "Узбекистан" о компании De Nova Agro, 13 декабря 2020 года.

Тендер на поставку 1 миллиона штук рассады винограда на 9,95 млрд сумов выиграла компания, где учредителем указан сын замминистра сельского хозяйства, главы Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве (заказчик) Алишера Тураева.

Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Министерстве сельского хозяйства Узбекистана провел тендер на приобретение 1 миллиона единиц рассады винограда, произведенной методом клонального микро-размножения in vitro.

Основанием для проведения закупки стал приказ министра сельского хозяйства №70 от 2 апреля 2021 года, принятый во исполнение поручений президента в ходе визита в Ташкентскую область. Источником финансирования указаны спонсорские средства Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия (в 2021 году Фонд развития этого агентства из госбюджета получил 40 млрд сумов). Предельная стоимость тендера - 10 млрд сумов.

Председателем закупочной комиссии указан заместитель генерального директора Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве Ш. Ахмедов. Предложения по тендеру поступили от компаний De Nova Agro, Hayot Technology и Grand Print Leader, однако последняя не прошла во второй этап торгов из-за отсутствия полного комплекта документов.

Договор на поставку между центром и De Nova Agro.

Комиссия выбрала победителем компанию De Nova Agro, сделавшую предложение на 9,95 млрд сумов, что на 40 млн сумов меньше цены, предложенной Hayot Technology.

30 августа Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйства заключил с De Nova Agro договор о поставке саженцев винограда на 9,95 млрд сумов.

Внимание на то, что в тендере возможен конфликт интересов, обратил Telegram-канал Davletovuz. Гендиректором центра при Минсельхозе является Алишер Мелсович Тураев, который одновременно занимает пост замминистра сельского хозяйства. До 20 сентября директором De Nova Agro была указана Анаис Алишеровна Тураева (предположительно дочь Алишера Тураева), сейчас имя руководителя изменено на Екатерину Стрелковских.

На сайте компании сообщается, что De Nova Agro была основана в 2006 году профессором, доктором биологических наук Алишером Тураевым.

"Газета.uz" выяснила, что единственным учредителем De Nova Agro (100%) является Бекжон Тураев - сын Алишера Тураева.

Бекжон Тураев также указан единственным учредителем компании Greencell (гостиницы и аналогичные места проживания), где руководителем является Анаис Тураева.

Сам Алишер Тураев раньше также был директором и учредителем De Nova Agro и ликвидированной De Nova Seeds. Сейчас он владеет 50% долей в компании в O’simliklar Texnologiyasi.

На запрос "Газеты.uz" в пресс-службе Минсельхоза сообщили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию.

Источник - Gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632172380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочая поездка А. Мамина в Алматинскую область: АПК, логистика, фармацевтика, туризм
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2021 года №606
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года №633
- На вершине властного зиккурата
- Нацфонд Шредингера совращает госаппарат
- Р. Скляр проинспектировал социально-экономическое развитие Павлодарской области
- S&P Global Ratings предприняло различные действия в отношении казахстанских финансовых институтов
- Руслан Бекетаев: "Цифровые валюты центральных банков могут стать эффективным инструментом для ускоренного проведения трансграничных платежей"
- Информация касательно Малого Талдыколя
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  