American Spectator: Джо Байден хуже коронавируса. Это не лечится...

00:54 21.09.2021 Некоторые болезни смертельны, иронизирует автор в анонсе статьи, посвященной выступлению президента США. Главная тема речи Байдена заключается в том, что люди, которые до сих пор не привились, - Иные, и за это их ждет кара. Их нельзя пускать в общественные места и надо лишить работы и нормальной американской жизни.

The American Spectator (США): Джо Байден хуже коронавируса

Пандемия коронавируса

20.09.2021

Скотт Маккей (Scott McKay)



"Сделайте прививку", - прошелестел слабоумный седовласый президент-неудачник, после чего поспешил удалиться с трибуны. Репортеры гавкали ему вслед вопросы, на которые ни он сам, ни его хозяева отвечать не пожелали, - потому что у них нет ответов.



У Джо Байдена нет ответа на коронавирус. Джо Байден винит американцев в том, что они не верят избитым побасенкам его поводырей и менеджерской элиты, которую он так дурно представляет.



Это ясно. Это единственный верный вывод из позорной и тревожной речи Байдена.



Несмотря на повально превратное освещение в СМИ, которые всецело на стороне его администрации, этот человек испортил решительно все, к чему только успел прикоснуться за восемь месяцев в Белом доме. А невиданное унижение в Афганистане загнало его рейтинг одобрения к нижней отметке в 30%. Тут хозяева Байдена запаниковали и обратились к единственной проблеме, где Америка еще не вкусила его неверного руководства.



Коронавирус.



Теперь бежать Байдену некуда, ведь он обратил все свое президентство в двигатель ковидной антиутопии. Вскоре мы узнаем, потерпит ли это американский народ, - и от ответа на этот вопрос вполне может зависеть будущее страны.



Главная тема речи Байдена заключается в том, что люди, которые до сих пор не привились, - Иные, и за это их ждет кара. Их нельзя пускать в общественные места и надо лишить работы и нормальной американской жизни. По сути Байден сказал всем привитым: мы понимаем и разделяем ваш гнев на непривитых, и наше терпение вот-вот лопнет.



Судя по оскорблениям, которые расточал президент США, они с тем же успехом могли быть евреями, кулаками, тутси или армянами.



Он объявил о распоряжении Управления по охране труда, по которому компании со штатом более 100 сотрудников обязаны требовать от своих сотрудников либо вакцинации, либо еженедельного тестирования, - иначе им грозит штраф порядка 14 000 долларов за каждое нарушение. Это коснется примерно 80 миллионов американцев - причем даже без соответствующего законопроекта в Конгрессе.



Генеральный директор издания Daily Wire Джереми Боринг (Jeremy Boreing), пожалуй, первым во всеуслышание объявил об открытом неповиновении. "В Daily Wire работает более 100 сотрудников, - твитнул он в во время речи Байдена. - Так вот, соблюдать антиконституционные и тираничесие распоряжения Джо Байдена насчет вакцинации мы не собираемся. Мы воспользуемся всеми имеющимися в нашем распоряжении инструментами, вплоть до судебных исков, чтобы не допустить этого злоупотребления".



Байден прямо бросил вызов губернаторам, противившимся вакцинации школьников, отдельно выделив Рона Десантиса (Ron DeSantis) из Флориды, пусть и не назвав его имени. Байден заявил, что федеральное правительство вмешается и будет платить зарплаты школьному персоналу, которые Десантис пригрозил урезать в наказание за нарушение его запрета на обязательную вакцинацию. Откуда он возьмет средства без ассигнований Конгресса - хороший вопрос.



Байден пригрозил убрать Десантиса и других государственных чиновников "прочь с дороги", не уточнив при этом, что это означает. Но при этом он принял стратегию Десантиса по широкому внедрению моноклональных антител, хотя его союзники и пресса ранее Десантиса за это нещадно ругали.



Вообще, речь звучала словно из королевства кривых зеркал. Ничто в ней хотя бы отдаленно не соответствовало конституционной доктрине ограниченного правительства. Депутат Палаты представителей США Майк Джонсон (Mike Johnson), республиканец от Луизианы и глава Республиканского исследовательского комитета, пришел в ярость.



"Президент Байден не может вспомнить, какой сегодня день недели, - а теперь хочет уничтожить Конституцию и наложить мандат, на который у него нет ни полномочий, ни средств, - сказал Джонсон. - Это еще одна наглая выходка администрации, которая портит все, чего только коснется. Мы, американцы, привыкли отстаивать право самим принимать лучшие решения для своих семей".

Теперь Байден требует увеличить количество анализов на коронавирус и ужесточить отслеживание контактов. Он требует, чтобы все сотрудники медицинских учреждений, принимающих платежи по программам медицинской помощи престарелым и неимущим, привились. Врачи и прочий медперсонал прививаются неохотно, потому что многие уже переболели и имеют естественный иммунитет, который, как показало недавнее израильское исследование, от повторного заражения предохраняет в 13 раз эффективнее вакцины.



Байден потребовал, чтобы авиапассажиры, ранее подвергшиеся бесчеловечному обращению на борту самолетов, "проявили хоть немного уважения", а не протестовали против воспитующих речей бортпроводников, о которых распорядилось Управление транспортной безопасности. И, наконец, он потребовал, чтобы все федеральные служащие привились - а это неприкрытая попытка вычистить всех тех, кого не убедили шаткие доводы Энтони Фаучи (Anthony Fauci) и остальной нашей провравшейся медицинской элиты.



Возможно, не случайно, что эта речь прозвучала всего через пару дней после того, как сайт The Intercept опубликовал бомбу, из которой напрашивается вывод, что коронавирус covid-19 - продукт исследования мутаций с приобретением функций, которое велось на деньги американских налогоплательщиков. Таким образом Фаучи предстает перед нами лжецом, а его многочисленные показания в Конгрессе - враньем.



Лишь немногие из требований Байдена станут государственной политикой - особенно в штатах, где сидят губернаторы, которых он изругал. Большая часть из них будет успешно оспорена в суде. Остальные тихо отпадут сами собой, как только станет ясно, что Америка его принуждений не потерпит.



Но экономические последствия байденовских требований вполне реальны. Они нарушат трудовые отношения, отчего, в свою очередь, пострадают цепочки поставок, рынок жилья, образование, транспорт и почти все остальные отрасли.



Блогер Ace of Spades ("Пиковый туз") отметил, что хозяева Байдена видят в этом в плюс, а не минус…



"Экономика продолжает падать, а инфляция - расти, а Байден винит одних лишь непривитых.



Я бы пошел еще дальше и предположил истинную причину этого неконституционного захвата власти. Он знает, что в 2022 году ему грозит практически неминуемый разгром, и должен хоть что-то предпринять, чтобы изменить траекторию.



А поскольку исправить экономику ему не под силу, он назначит виноватых".



Почти наверняка так и есть. Этот ход прямиком из пособия по тирании. Всегда найдутся Иные, которых можно демонизировать. Непривитые и противники масок - байденовские козлы отпущения. Это их обвинят во всех бедах его администрации.



Давайте вспомним: Джо Байден и словом не обмолвился о непривитых и даже заразных нелегалах, которых сам пускает в страну и отпускает на все четыре стороны. Он буквально развозит ковидных пациентов по городам и весям нашей страны, а затем требует санкций и ограничений для американского народа, чтобы побороться с тем же вирусом.



Мы оказались так далеко в Зазеркалье, что даже удивительно, что на улицах не льется кровь. Представить себе это нетрудно, и очевидно, что хозяева Байдена как раз хотят хаоса и гражданских беспорядков. В субботу болельщики в студенческой лиге по футболу скандировали на стадионах по всей стране "В жопу Джо Байдена!", а пять дней спустя Байден распорядился, чтобы менеджеры требовали от зрителей обязательной вакцинации.



В субботу исполняется 20 лет со дня терактов 11 сентября. Выступать в этот день перед нацией Джо Байден не планирует. Может, потому что понимает, что его попросту не услышат из-за раскатистых кричалок "В жопу Джо Байдена!"



Но Байден и его хозяева все давят и давят. Им нужно еще одно шестое января, на котором можно будет здорово нажиться. Им нужно что-то, чтобы повернуть вспять волну народного гнева, из-за которой под угрозой оказался рейтинг президента. Поэтому принципиально важно, чтобы простые американцы не клюнули на его наживку, чего бы это ни стоило.



Их стратегия - четко расколоть страну на привитых и непривитых и подстеречь тех, кто сопротивляется.



Они опасны. Гораздо опаснее самого вируса. Прецедент, который они пытаются создать, разрушит то немногое, что осталось от конституционного управления в Америке. Это возмутительно, и надо сопротивляться всеми силами.



Оригинал публикации: Joe Biden Is Worse Than COVID
Опубликовано 09/09/2021

