 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстанская супер-фигуристка Элизабет Турсынбаева не смогла вылечить травму и завершила карьеру
08:53 21.09.2021

Фигуристка Элизабет Турсынбаева завершила карьеру

21 сентября 2021,
Талантливая казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева объявила о завершении профессиональной карьеры, передает zakon.kz.

Об этом фигуристка оповестила общественность на своей Instagram-странице. Причина - травма спины, которая мучает ее уже несколько лет.
Элизабет Турсынбаева является участницей зимних олимпийских игр 2018 года, бронзовый призер юношеских олимпийских игр, бронзовый медалист Азиатских игр-2017, серебряная медаль чемпионата мира-2019, второе место на чемпионате четырех континентов-2019, и серебро Универсиады-2019.

Дорогие болельщики, я решила завершить карьеру в качестве профессионального спортсмена. Мне непросто делиться с вами этой новостью. Многие из вас знают, что моя спина беспокоит меня на протяжении долгого времени. К сожалению, побороть эту травму до конца мне так и не удалось, в связи с чем, полноценные тренировки стали невозможны. Для меня завершение этой главы в моей жизни означает начало новой. На данный момент, я нахожусь в Казахстане, и до окончания года буду работать здесь, помогать детям, вдохновлять их и делиться с ними опытом. Я всегда хотела развивать фигурное катание в своей стране, и мне, наконец выпала эта возможность. Я бесконечна, благодарна своим родителям за все, что они сделали для меня и продолжают делать. Спасибо всем, кто помогал мне становиться сильнее и всегда поддерживал: руководство Кызылординской области, НОК, Министерство спорта и культуры. Я также хотела бы поблагодарить весь тренерский штаб Тутберидзе: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича и Даниила Марковича, за проделанную со мной работу, за исторические моменты в моей карьере, за веру в меня, за лучшие программы. Хочу поблагодарить каждого тренера, с которым я когда-либо работала. Теперь я имею бесценный опыт, которым я могу делиться с будущим поколением. Мой первый старт на международной арене был в 2011 году, с этого турнира прошло ровно десять лет, более 50 международных стартов (Азиатские игры, юношеские Олимпийские игры, всемирная зимняя Универсиада, чемпионаты четырех континентов, чемпионаты мира, Олимпиада и другие международные старты) и 39 медалей различного достоинства.Шестнадцать лет в большом спорте… было все: и радости первых побед, и отчаяние, и травмы. Но все эти годы вы были всегда рядом, мои дорогие болельщики. Ваши пожелания, искренняя поддержка вдохновляли и окрыляли меня, я чувствовала, что нужна вам, своему народу, и это давало мне огромную энергию. Ваша вера в меня и в будущем поможет мне в достижении новых высот в различных сферах, - написала Элизабет Турсынбаева.

Последний раз Турсынбаева выступала на турнире в Шанхае в августе 2019 года, затем она выступила на шоу Этери Тутберидзе в Казани, в апреле нынешнего года.

На шоу в Казани она показала свои программы из сезона 2019/20, которые исполнила великолепно.

Куандык Шынасилов

Источник - zakon.kz
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