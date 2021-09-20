Боксер-чемпион Мэнни Пакьяо станет новым президентом Филиппин и будет править вместе с нынешним Дутерте

08:58 21.09.2021

20.09.2021



Президент Филиппин обнулится с помощью Пакьяо



Легендарный боксер де-юре станет президентом, а де-факто Дутерте продолжит править страной

Данила Моисеев



Тандем Пакьяо–Дутерте вряд ли оставит шансы оппозиции на выборах.

Сорокадвухлетний сенатор и профессиональный боксер Мэнни (Эммануэль) Пакьяо, совсем недавно завершивший карьеру, принял предложение правящей Филиппинской демократической партии (ФДП-Лабан) выдвинуться кандидатом на пост президента страны. Любимец американской публики и соотечественников после отказа дочери лидера Филиппин Сары Дутерте от выдвижения своей кандидатуры имеет все шансы на победу на выборах президента в 2022 году. Однако управлять страной скорее всего будет нынешний глава Родриго Дутерте в качестве вице-президента, поскольку Пакьяо не имеет опыта в политике.



Легенда бокса Пакьяо, ставший чемпионом в восьми весовых категориях, что является рекордом, появился на политической арене Филиппин не вчера: он участвовал в выборах в нижнюю палату парламента в 2007 году, в конечном итоге его избрали депутатом в 2010-м, а еще шесть лет спустя он стал сенатором. Впрочем, активно заниматься политикой Мэнни все-таки не мог, поскольку спорт был его приоритетом. Будучи сенатором, Пакьяо посещал заседания очень редко. Несмотря на это, в декабре 2020 года он был избран главой правящей партии ФДП-Лабан. Правда, недавно этот пост он потерял.



Скромного Пакьяо действительно любят. Он трудолюбивый, простой и улыбчивый парень, как-то неожиданно превратившийся в мужчину среднего возраста. Боксер помогает бедным соотечественникам, финансирует строительство для них жилья. Он также является любимцем и в Соединенных Штатах. Показательно, что в бою с другой легендой бокса – американцем Флойдом Мэйвейзером – болельщики горячо поддерживали именно филиппинца. То же самое происходило в 2019 году, когда Пакьяо в 40 лет стал чемпионом мира, победив американца Кита Турмана.



Одним словом, простых людей профессионал своего дела и скромняга Пакьяо сильно привлекает. Правда, примечательно, что, по опросам Си-эн-эн, среди филиппинцев дочь президента страны все же была популярнее. Летом даже распространились слухи о том, что Сара Дутерте может стать преемницей отца на посту президента.



Впрочем, этого не случится, во всяком случае пока: 9 сентября она отказалась баллотироваться на посты президента и вице-президента, заявив, что на высшие посты пойдет лишь один представитель семьи. Им стал отец, который объявил о выдвижении себя кандидатом на пост вице-президента за день до этого. Стоит отметить, что на Филиппинах для обоих должностей предусмотрено отдельное голосование.



Теперь популистский тандем Пакьяо–Дутерте становится реальностью, несмотря на то что в правящей партии в последнее время боксер сам начал критиковать администрацию Дутерте, обвиняя подчиненных последнего в коррумпированности, и даже потерял пост главы партии.



"Я думаю, что Пакьяо выполнит роль ширмы: несмотря на огромную популярность, у него не сформировалось своей команды и опыта на таком высоком уровне политики, нет глубоких знаний процессов, происходящих в стране. Эта сфера для него остается темным лесом. Дутерте же провернул хитрый ход, и, думаю, 90% решений будет контролировать именно он, несмотря на более низкую должность в обозримом будущем",– считает руководитель отдела Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.



Эксперт в разговоре с "НГ" также усомнился в том, что на практике должность президента Пакьяо, привыкшему к иной деятельности, придется по вкусу.



"Впрочем, еще семь лет с нынешним президентом во главе могут быть неплохим выбором для страны. Манильской элите, возможно, шансов для реванша лучше не давать. Перед взлетом Дутерте ситуация на Филиппинах была страшная: целые районы управлялись наркобаронами. Но и сейчас, хотя президент и выровнял обстановку, все непросто: люди не становятся богаче, интенсивного развития, как во Вьетнаме или Таиланде, не наблюдается. А масштабные инвестиции и деньги на перевооружение можно привлечь лишь из Китая", – рассуждает Мосяков.



Эксперт пояснил, что Филиппины постепенно становились менее приоритетными для США направлением в ХХ веке. Сейчас Пекин для Манилы становится наиболее удобным партнером.



"Они близки, экономически связаны, и у филиппинских рыбаков в китайских водах есть свои преимущества. Впрочем, Дутерте с другими партнерами отнюдь не собирается порывать связей, несмотря на определенную антиамериканскую риторику. При этом стоит подчеркнуть, что на Филиппинах успехи уже не раз быстро нивелировались посредством коррупции. Недавний пример – короткое и провальное двухлетнее президентство Джозефа Эстрады после выдающегося правления Фиделя Вальдеса Рамоса", – говорит Мосяков.