 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ООН одобрила создание в Казахстане хаба для оказания прод-помощи Афганистану
09:42 21.09.2021

Инициатива казахстанских властей о создании в Алматы хаба для гуманитарной помощи #Афганистан"у получила позитивный отклик в Организации Объединенных Наций (ООН).
ООН одобрила создание в Казахстане хаба для оказания гуманитарной помощи Афганистану
Ранее постпред Казахстана при ООН в Нью-Йорке Магжан Ильясов предложил организовать гуманитарный хаб в Алматы для хранения и распределения международной гуманитарной помощи Афганистану. По его словам, Казахстан готов взаимодействовать с ООН по вопросу создания такого хаба в Алматы.

"Инициатива Казахстана получила предварительно позитивную реакцию официальных представителей ООН. Обсуждение же деталей целесообразно после ее согласования со всеми заинтересованными сторонами", - говорится в ответе МИД Казахстана на запрос агентства РИА Новости.

В ведомстве отметили, что идея использовать Алматы как международный логистический хаб ООН для доставки помощи (прежде всего продовольственной) в Афганистан направлена на оказание практического содействия усилиям мирового сообщества по предотвращению гуманитарной катастрофы в этой стране.

"Важным аргументом в пользу данной инициативы является передислокация в Алматы офиса миссии ООН по содействию Афганистану (ЮНАМА). Он мог бы стать координирующим центром международной помощи Афганистану, с тем, чтобы способствовать предупреждению развала экономики, роста потоков беженцев и иных негативных последствий гуманитарного характера", - добавили в министерстве.

МИД также подчеркнул, что считает немаловажным фактором благоприятное расположение Алматы "с точки зрения транспортной логистики (менее чем в трех часах полета от Кабула) и наличие необходимой инфраструктуры для организации транзитного хаба".

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев предложил организовать в Алматы гуманитарный хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану.

Источник - ia-centr.ru
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