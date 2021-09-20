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Не перепутать: сколько у Казахстана фондов имени Елбасы? - Д.Ашимбаев
09:47 21.09.2021

Не перепутать: фонды имени Елбасы
Прошедшая в конце минувшей недели новость о покупке казахстанскими акционерами очередного российского банка породила волну сообщений, судя по которым многие запутались в том, какие именно структуры эту сделку совершили. Дело в том, что существуют три фонда, в названии которых присутствует имя первого президента. Попробуем немного разобраться

Данияр Ашимбаев, turanpress.kz, 20 сентября

Прошедшая в конце минувшей недели новость о покупке казахстанскими акционерами очередного российского банка породила волну сообщений, судя по которым многие запутались в том, какие именно структуры эту сделку совершили. Дело в том, что существуют три фонда, в названии которых присутствует имя первого президента. Попробуем немного разобраться.

Самым старым фондом является ОФ "Фонд образования Нурсултана Назарбаева", созданный в декабре 1998 года под руководством Динары Кулибаевой. Данный фонд является учредителем школ "Мирас" и военного лицея "Арыстан". Кроме того, в последние годы Фонд образования Нурсултана Назарбаева приобрел и выступил соучредителем ряда вузов – АО "Казахско-Британский технический университет" (КБТУ), включая АО "Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского" и АО "Институт химических наук им. А.Б. Бектурова", а также Университет международного бизнеса (UIB), "Astana IT University" и АО "Международный университет информационных технологий" (МУИТ). 10% акций последнего принадлежит супруге главы "Казахтелекома". Кроме того, Динара Кулибаева возглавляет совет директоров АО "Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана".

Второй известный фонд был создан в декабре 2000 году на основе закона о статусе первого президента. Это ОФ "Фонд первого президента – Елбасы". Учредителем является Нурсултан Назарбаев, директором фонда – Дарига Назарбаева, а исполнительным директором – Канат Джумабаев, ранее работавший в структурах "Продкорпорации" и Управления делами президента. Он имеет двух замов – Игоря Рогова и Алишера Пирметова (бывший зампред правления "Самрук-Казыны").
В структуре Фонда Елбасы находятся Фонд развития государственного языка, Общественный фонд Карасайского района, Институт мировой экономики и политики (ИМЭП), а также Академия Елбасы.

Третий фонд, в чьем названии есть имя Елбасы, – это частный фонд "Назарбаев фонд", созданный в декабре 2009 года в рамках проекта, по которому также возникли "Назарбаев Университет" (2010 г., первоначально – НАО "Новый университет Астаны") и АО "Назарбаев интеллектуальные школы" (2010 г., первоначально – АО "Оркен"). Статус всех организаций был закреплен отдельным законом. Учредителем школ и университета является правительство, но они обладают автономным статусом (а изначально имели статус нацкомпаний).
В ведение университета были переданы АО "Национальный аналитический центр при Правительстве Республики Казахстан" и АО "Национальный медицинский холдинг" (2010 г.) и НАО "Национальный научный кардиохирургический центр" (2021); после передачи в ведение НУ медхолдинга часть его подразделений, включая "Медицинский университет Астана", была передана в госсобственность, а оставшиеся переданы в управление корпоративного фонда "University Medical Center".
Назарбаев Университетом и Назарбаев фондом с момента создания руководил в качестве президента прежний зампред правления АО "Национальный аналитический центр" Аслан Саринжипов (а затем в 2013 году стал министром образования и науки). С декабря 2010 года ректором НУ является экс-вице-президент Всемирного банка Шигео Катсу.
Но чисто образовательная деятельность продолжалась недолго.
В ноябре 2017 года владелец АО "Банк "ЭкспоКредит" (бывший "RBS Kazakhstan", а до этого – "ABN Amro Банк") Игорь Ким продал банк АО "ZIM Capital", которую за месяц до того приобрело ТОО "Pioneer Capital Invest", дочка КФ "Фонд социального развития" и внучка АОО "Назарбаев Университет". Новые владельцы переименовали банк в АО "First Heartland Bank" (январь), а "ZIM Capital" – в First Heartland Securities" (март). Совет директоров банка возглавлили экс-вице-премьер Ербол Орынбаев, а правление – Евгений Пан. В СД также вошли Саринжипов, после отставки из правительства вернувшийся в "Назарбаев фонд" и возглавивший КФ "Фонд социального развития", и Рустем Хамзин, бывший президент АО "Государственный Фонд социального страхования". Господа Саринжипов, Орынбаев и Хамзин считаются членами команды Карима Масимова, бывшего премьера, руководителя АП, а с сентября 2016 года – председателя КНБ.
В феврале 2019 года "First Heartland Securities", названное "инвестиционным подразделением финансовой холдинговой компании группы автономных организаций образования "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные Школы" и "Назарбаев фонд", приобрела АО "Цеснабанк". Последний, как известно, принадлежал бывшему руководителю АП Адильбеку Джаксыбекову. Банк находился несколько месяцев в "сложных жизненных условиях", обостренных отставкой главного своего акционера. Если до лета 2018 года "Цесна" пыталась слиться с банком "ЦентрКредит", но сделка сорвалась, возникли сложные схемы спасения банка, в том числе и за счет покупки портфеля кредитов банка Фондом проблемных кредитов. В банке сменилось несколько команд (включая лиц, близких к Тимуру Кулибаеву), но в итоге его было доверено спасти "Назарбаев Университету". В апреле 2019 года "Цеснабанк" был переименован в АО "First Heartland Jusan Bank", а в июне в него влился "First Heartland Bank". Новые акционеры влили в банк сумму, очень похожую на годовой бюджет НУ и НИШ, а затем проблемный банк успешно разместил облигации на фондовом рынке, которые, по слухам, приобрели квазигосструктуры.
На следующий год в банковской империи университета произошло еще одно важное событие. После длительных переговоров в декабре 2020 года АО "First Heartland Jysan Bank" приобрела у Галымжана Есенова (зять тогдашнего главы фонда "Самрук-Казына" Ахметжана Есимова) АО "АТФ Банк". Есенов получил в рамках сделки почти 20% акций "Jusan Банка". В марте 2021 года было принято решение о слиянии АТФ и "Jusan Банка", и таким образом закончилась история банка, который в свое время создавал Булат Утемуратов, первым председателем наблюдательного совета был Тимур Кулибаев, а председателем правления – Карим Масимов. В АТФ работали будущий глава Нацбанка Ерболат Досаев и министр обороны Нурлан Ермекбаев.
На днях было объявлено, что ТОО "Pioneer Capital Invest" приобрело у ЦБ РФ "Азиатско-Тихоокеанский банк" (гор. Благовещенск).
Это не единственный зарубежный актив банковского холдинга, который вместе с казахстанскими активами получил дочерние банки в России и Кыргызстане, страховые и иные компании.
Таким образом, Назарбаев Университет вместе с НИШ и одноименным фондом владеет полдюжиной банков.
Интересно, помогает ли это учебному процессу?..

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632206820
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