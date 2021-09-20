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|Серийное производство российской LADA началось в Узбекистане
09:50 21.09.2021
Компания Roodell сообщила о запуске на заводе ADM Jizzakh крупноузловой сборки автомобилей LADA. Первыми моделями стали Vesta SW и XRAY. Скоро к ним добавится Largus.
На предприятии ADM Jizzakh в свободной экономической зоне "Джизак" начата серийная сборка автомобилей LADA. Первыми моделями, произведенными методом крупноузловой сборки (SKD), стали LADA Vesta SW и LADA XRAY. Скоро к ним добавится LADA Largus. Об этом "Газете.uz" сообщили в компании Roodell, которая является официальным импортером автомобилей LADA.
Производство налажено с учетом всех требований "АвтоВАЗа" к оборудованию, технологическим процессам и контролю качества. Для проекта создано более 200 новых рабочих мест. Персонал прошел необходимую подготовку, отметили в компании.
"Местная сборка сделает автомобили LADA более доступными для потребителей, в первую очередь, благодаря кредитным программам и Trade-in", - отметили в компании.
В 2020 году через дилерскую сеть Roodell, включающую 18 дилерских центров в Узбекистане, было продано более 5000 автомобилей LADA.