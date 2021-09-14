Миллиарды, уходящие в песок. Можно ли решить водные проблемы низовий Сырдарьи?

10:30 21.09.2021 Весной нынешнего года наше издание посвятило несколько публикаций проблемам, связанным с обеспечением Кызылординской области поливной водой, а также теме засухи и мора скота в ее самом северном районе – Аральском. Какова ситуация на сегодня, чего ждать в следующем году, что можно и нужно сделать для сокращения водного дефицита, есть ли здесь, так сказать, внутренние резервы? Попытаемся найти ответы на эти вопросы.



Миллиарды, уходящие в песок



По состоянию на 11 сентября, в Шардаринском водохранилище, где должна накапливаться вода для нужд Кызылординской области, осталось всего 663 миллиона кубометров. Это при том, что так называемый "мертвый объем" составляет 740 миллионов. То есть, воды в нем меньше допустимого минимума. По данным кыргызской стороны, в Токтогульском водохранилище, от которого, по сути, и зависит режим водопользования во всем бассейне Сырдарьи (то есть, во всех республиках, находящихся ниже по течению), сейчас накоплено 12,1 миллиарда кубометров – на три миллиарда меньше, чем было к аналогичной дате год назад. А дефицит относительно середины сентября позапрошлого года составляет пять миллиардов. Приведенные цифры весьма красноречиво свидетельствуют о том, что ситуация складывается, мягко говоря, непростая.



Каждый год в ноябре после перевода Токтогула на энергетический режим работы начинается заполнение Шардаринского водохранилища, а потом и расположенного ниже Коксарайского контррегулятора (последний при проектной емкости в три миллиарда сегодня способен аккумулировать от силы два). В общей сложности они смогут принять порядка шести с половиной миллиардов кубометров. Весной Токтогул будет вновь переведен на накопительный режим, и с учетом нынешнего объема имеющихся в нем запасов воды велика вероятность того, что этот режим будет очень жестким. В таком случае Кызылординская область в следующем году опять может столкнуться с нехваткой воды, а республиканские органы – с необходимостью просить соседей увеличить ее попуски в обмен на определенные компенсации с нашей стороны.



На протяжении предыдущих лет та часть зимнего стока, которая поступала в низовья Сырдарьи, после Шардары и Коксарая, практически вся уходила в Северное Аральское море – САМ. Она восстанавливала до проектной отметки в 42 метра его уровень, снизившийся в результате летнего испарения (летом вся вода разбирается на орошение, и в САМ почти ничего не поступает), после чего избыточные объемы через Кокаральскую плотину сбрасывались в сторону Большого моря. По подсчетам кызылординского ветерана водного хозяйства Даулетияра Баялимова и других специалистов этой отрасли, за пятнадцать лет, прошедших с момента создания САМ, в сумме было сброшено вместе с рыбой около 43-х миллиардов (!) кубометров, которые попросту испарились в песках, не принеся никакой пользы ни Аралу, ни людям. Несложно подсчитать, что в среднем ежегодно безвозвратно терялось около трех миллиардов. А это ненамного меньше того объема, который вся Кызылординская область каждый год расходует на орошение сельхозкультур.



Главный внутренний резерв



Такая стратегия в сложившихся сегодня условиях представляется нерациональной. Куда разумнее было бы направить столь значительные объемы воды на заполнение озер, обводнение пастбищ и сенокосных угодий. То есть на увеличение рыбных запасов, создание надежной кормовой базы животноводства. Тем более что фермеры Аральского района до сих не оправились от последствий бескормицы: сотни голов скота погибли, значительная часть поголовья сильно потеряла в весе, а соответственно и в продуктивности, на восстановление которой потребуются и время, и немалые затраты.



Кстати, сброшенная с чеков после созревания риса обратно в Сырдарью вода сегодня направляется как раз таки на заполнение Акшатауской и Камбашской озерных систем в Аральском районе, что, помимо всего прочего, будет способствовать и расширению кормовых угодий для содержания скота. Правда, этой воды не очень много. Как считают специалисты, до наступления ледостава весь сток, который будет поступать с верховий, следует направлять именно в озера, на сенокосные угодья, в низины, а к заполнению Шардары и Коксарая нужно приступать уже после того, как лед на реке встанет.



Полтора месяца назад в QMonitor была опубликована статья, посвященная Каракалпакстану. В ней приведены такие данные. Поголовье всех видов скота в этой автономной республике, прилегающей к южной части Аральского моря, составляет 2,2 миллиона, тогда как в Кызылординской области – 1,3 миллиона. Ежегодный объем улова рыбы там тоже, как минимум, не меньше, хотя чего-то подобного нашему САМ, в котором добывают 8-10 тысяч тонн, на той, полностью высохшей, стороне Арала нет. Зато есть разветвленная система озер, в которые по каналам подается вода из Амударьи, вполне достаточно продуктивных пастбищ, и потому ничего похожего на мор скота там не было. Может, каракалпаки выбрали более грамотную стратегию водопользования, чем мы?



Безусловно, мы должны сохранить Северное Аральское море, поддерживать его уровень – это даже не обсуждается. Однако есть ли смысл гнать в САМ избыточные объемы воды, зная, что они затем уйдут в пески, в небытие? К тому же Кокаральская плотина уже несколько лет находится в аварийном состоянии. Существует угроза ее разрушения, и если это произойдет, то от воды, накопленной в САМ, мало что останется. Этот вопрос поднимался еще несколько лет назад тогдашним акимом области Крымбеком Кушербаевым, даже был подготовлен проект реконструкции плотины, но финансирование до сих пор не начато. Если срочно не решить этот вопрос, то многолетние усилия по заполнению САМ могут пойти прахом.



Как бы то ни было, мы должны по-иному взглянуть на использование речного стока в зимний период и ранней весной – до того, как начнется поливной сезон. Именно в этом видится главный внутренний резерв снижения вододефицита – разумеется, помимо повышения КПД оросительных систем и в целом более бережного отношения к воде. Такой переоценки требует и необходимость максимально полно использовать водные ресурсы Сырдарьи для нужд экономики, для обеспечения занятости местного населения, для оздоровления среды его обитания, для повышения качества его жизни.



Проекты пока только на бумаге



В этой связи кызылординские специалисты предлагают, например, следующий вариант. В одном из южных районов области, Шиелийском, недалеко от русла реки есть впадина, в которой можно аккумулировать 600 миллионов кубометров воды. Нет, речь не идет о создании водохранилища (его обычно строят для того, чтобы затем "подвесить" к нему дополнительные орошаемые площади). Это будет естественный русловой накопитель сезонного регулирования: в зимние месяцы в него сбросят часть стока Сырдарьи, а при наступлении вегетационного периода он вернет воду обратно. Такая же большая низина, способная вместить 600-800 миллионов кубометров (при необходимости можно довести и до миллиарда), есть в соседнем Сырдарьинском районе близ Караозека. В сумме эти две "природные емкости" могут принять 1,2 – 1,5 миллиарда кубометров, или более трети всего объема, необходимого для оросительных нужд области. Но чтобы задействовать их, надо построить необходимые гидросооружения.



Этот вопрос поднимается уже не первый год. За последние пару лет в регион дважды приезжал министр экологии и природных ресурсов РК (теперь уже бывший, поскольку на днях он возглавил другое ведомство) Магзум Мирзагалиев, которого, что называется, ввели в курс. Не раз о необходимости создания таких накопителей специалисты водного хозяйство говорили акиму области Гульшаре Абдыкаликовой, показывали, объясняли ей во время облетов русла Сырдарьи. Но пока дальше разговоров дело не идет. Между тем, на строительство таких гидросооружений не нужно больших денег.



Например, один из названных объектов, тот, что близ Караозека, по предварительным расчетам, потребует меньше финансовых средств, чем было израсходовано из бюджета Кызылординской области в прошлом сезоне на футбольный клуб "Кайсар". Иначе говоря, на одной чаше весов – годовое содержание команды, от которой нет никакой финансовой, да и спортивной отдачи (причем большинство денег уходит на зарплаты и премии иностранным игрокам), а на другой – возможность на много лет вперед полностью закрыть потребности в воде сельского хозяйства целого района с населением в 77 тысяч человек. Что должно быть в приоритете у руководства области, если оно действительно озабочено нуждами населения и экономики региона? Ответ, полагаю, очевиден. Но почему-то на "Кайсар" деньги находятся, а на строительство столь нужных сооружений – нет.



Также есть возможность за счет строительства небольших и недорогих гидротехнических объектов подавать в невегетационный период воду на значительные площади пастбищных и сенокосных угодий. Скажем, в одной только местности Аральского района (близ Аспая) таким образом можно обводнить 20 тысяч гектаров, на которых потом можно будет заготавливать сено. И таких примеров много. Но нужно более настойчиво ставить эти вопросы перед профильным министерством, добиваться финансирования. Плюс частные лица, арендующие озера, могли бы вложиться в водопропускные сооружения, чтобы превратить эти водоемы в товарные рыбные хозяйства и соответственно получать дополнительные доходы. А вокруг таких водоемов появятся пастбища, сенокосы, тугайные заросли...



Новое – это хорошо забытое старое



Или такой момент. Сейчас вроде бы снова взялись за реализацию второй фразы проекта "Регулирование русла Сырдарьи и Северного Аральского моря" (РРССАМ-2). При этом главный акцент делается на том, каким должен стать САМ – одноуровневым с повышением его горизонта до отметки 46 или 48 метров и соответственно с расширением акватории или двухуровневым, что предполагает создание близ города Аральска еще одного водоема, прокладку к нему канала и т.д. Но в любом случае к ним будут "привязаны" гидросооружения на Камбаше, в районе села Аманоткел. Поэтому сегодня есть предложение разбить реализацию данного проекта на два этапа. На первом из них построить упомянутые сооружения, чтобы можно было обеспечить заполнение озерных систем. А уже потом, на втором этапе, приступить к расширению САМ, предварительно выбрав, с учетом прогнозов водного баланса на будущее, одноуровневый иди двухуровневый вариант.



Что касается текущих задач, связанных с подготовкой к следующему поливному сезону, который, как уже говорилось выше, обещает быть очень непростым, то, видимо, пришла пора навести порядок в системе внутриобластного водопользования. Сегодня каждое хозяйство само решает, сколько гектаров засевать рисом, потребляющим львиную долю оросительной воды, и другими культурами. Но в условиях дефицита водных ресурсов такая "независимость" вряд ли позволительна. Рыночные отношения порой тоже требуют довольно жесткого регулирования, тем более что завтра сами же руководители сельхозформирований и фермеры будут плакаться по поводу нехватки поливной воды и требовать ее.



Есть старый и неоднократно оправдывавший себя подход, который может быть актуальным и сегодня. Заключается он в следующем. Каждое хозяйство защищает перед соответствующими районными органами планы на будущий год (какие культуры намечается возделывать, на каких площадях, сколько нужно на это воды), причем предлагает разные варианты – на случай благоприятного по водности сезона и маловодного. Затем район защищает свой сведенный воедино план перед областью, а та, если потребуется, перед центром. Вся эта работа должна быть завершена к марту, чтобы получить ясную и четкую картину и с учетом сложившейся к тому времени ситуации в бассейне Сырдарьи окончательно утвердить планы и графики водопользования…



Автор статьи: Женис Байхожа

14.09.21 Источник - qmonitor.kz

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