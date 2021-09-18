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|Рахмон и Раиси договорились крече дружить против Талибана
10:36 21.09.2021
"Начало новой главы в отношениях между Таджикистаном и Ираном". О чем договорились Рахмон и Раиси?
Сентябрь 18, 2021
Муллораджаб Юсуфзода
После пяти лет натянутых отношений между Душанбе и Тегераном президент Ирана Ибрагим Раиси объявил о начале новой главы в отношениях между двумя странами.
Эмомали Рахмон и Ибрагим Раиси провели встречу 18 сентября в Душанбе и по ее итогам объявили о расширении торгово-экономического сотрудничества и необходимости активизации отраслевых структур для улучшения двусторонней торговли. Между сторонами также было подписано Соглашение о выдаче заключенных и ряд других документов.
С 2015 года отношения между Таджикистаном и Ираном были напряженными, и объем торговли между двумя странами достиг самого низкого уровня.
Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил журналистам после встречи со своим таджикским коллегой, что между двумя странами существует нереализованный потенциал взаимной торговли и его надо использовать.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также заявил, что его страна хочет расширить торговые отношения с Ираном. Рахмон объявил о разработке долгосрочной программы торгово-экономического сотрудничества с Ираном до 2030 года.
В 2015 году таджикское правительство обвинило Иран в поддержке запрещенной в стране Партии исламского возрождения, а также в убийстве видных деятелей в 90-х годах. Но Тегеран опроверг эти обвинения.
18 сентября Ибрагим Раиси несколько раз повторил перед журналистами о "начале новой главы в отношениях между двумя странами". Однако ни он, ни его таджикский коллега подробно не разъяснили причины ухудшения отношений между двумя странами. Эмомали Рахмон говорил лишь о сотрудничестве в сфере безопасности.
Лидеры Таджикистана и Ирана заявили, что одной из основных тем переговоров была ситуация в Афганистане и обеспокоенность судьбой этой страны. Оба лидера призвали к формированию в Афганистане инклюзивного правительства, в которое вошли бы "представители всех этнических групп". Ибрагим Раиси сказал, что, если будущее государство Афганистан будет принадлежать одной этнической или политической группе, оно не сможет решить проблемы страны.
Президент Ирана прибыл в Душанбе 16 сентября для участия в заседании лидеров Шанхайской организации сотрудничества. Встреча положила начало процессу присоединения Ирана к организации. В конце встречи с Ибрагимом Раиси 18 сентября Эмомали Рахмон заявил, что Таджикистан поддерживает членство Ирана в ШОС, хотя в предыдущие годы Душанбе выступал против этого.
По итогам переговоров между таджикским и иранским лидерами две страны подписали восемь новых документов о сотрудничестве, важнейшим из которых стало Соглашение о выдаче заключенных. Остальные семь документов представляют собой меморандумы о взаимопонимании. Подробности соглашения о выдаче заключенных пока не доступны.
Ожидается, что Ибрагим Раиси сегодня отправится в город Куляб и посетит мавзолей Мир Саида Али Хамадони. Визит Раиси в Таджикистан является его первой зарубежной поездкой в качестве президента Исламской Республики Иран.