О некоторых итогах юбилейного саммита ШОС в Душанбе, - РУССТРАТ

10:43 21.09.2021

За двадцать лет ШОС прошла путь от регионального совещательного совета до структуры, способной эффективное решение проблем всего азиатского региона



МОСКВА, 21 сентября 2021, Институт РУССТРАТ. Состоявшаяся 17 сентября 2021 года сессия Совета глав государств – членов ШОС, стала не просто юбилейной, она убедительно продемонстрировала достижение принципиального качественного перехода Шанхайской организации сотрудничества из небольшого чисто совещательного совета по пограничным вопросам на уровень структуры, способной эффективно решать сложные задачи безопасности всего азиатского региона.



Наглядным тому примером служит принятая в Душанбе совместная декларация, а также подписанные, по итогам работы, еще три десятка других международных соглашений.



В частности, участники смогли сформировать единую позицию по Афганистану, сегодня, пожалуй, самому сложному "гордиеву узлу" всей Центральной Азии. Из двух вариантов – каждый с талибами договаривается сам, и все выступают с единой общей позиции, – лидеры стран-участниц выбрали второе. "Нам не нужны большие игры в Евразии, нам нужно партнерство и безопасность в регионе" - резюмировал результат президент России Владимир Путин.



Как следует из текста Душанбинской декларации, "ШОС выступает за построение нового афганского правительства, включающего представителей всех этнических, религиозных и политических групп афганского общества. Также подчеркивается, что государства - члены ШОС выступают за становление Афганистана в качестве независимого, нейтрального, единого, демократического и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков".



Участники саммита в Душанбе поддержали идею создать в Алма-Ате гуманитарный хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану для решения актуальных гуманитарных и экономических проблем этой страны. Речь идет о предоставлении международным гуманитарным организациям открыть там свои центральноазиатские представительства. Приглашение к участию в проекте получили также Кластерное бюро ЮНЕСКО по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев по Центральной Азии и Миссия ООН по содействию Афганистану.



Словом, ШОС готова оказывать необходимую помощь и поддержку афганскому государству, но при условии, что захватившие там власть талибы (организация запрещена в России) сначала выполнят взятые на себя обязательства по формированию правительства, учитывающего интересы всех национальных и религиозных групп страны, а также в части пресечения наркотрафика.



Впрочем, Афганистан оказался далеко не единственным важным вопросом, обсуждавшимся в Душанбе. Стороны приняли множество других решений, в области международных отношений, финансов, науки, техники, технологий и инноваций.



Кроме того, расширился состав Организации. Принято очень важное решение - свой статус, с наблюдателя на постоянного члена, сменил Иран, тем самым доведя численность участвующих в ШОС государств до 21.



Смена статуса Ирана с наблюдателя на участника ШОС, на первый взгляд, мало что меняет в смысле вероятности нападения на него со стороны Израиля или США. ШОС все-же является чисто политическим, а не военным союзом. Однако постепенное наращивание геополитического веса Организации, пусть и на немного, тем не менее, прибавляет риск возникновения серьезных неприятностей у агрессора, даже такого большого, как Соединенные Штаты, или такого "безбашенного", как Израиль.



Конечно, объявлять войну Америке из-за Ирана никто не станет. Однако тормозить американские инициативы, как связанные с азиатским регионом, так и не относящиеся к нему, члены ШОС точно начнут. Что является, пусть и не слишком большой, однако ощутимой прибавкой к национальной безопасности Ирана.



Важно отметить, что сегодня на страны ШОС приходится практически половина населения планеты и четверть мирового ВВП, растущего темпами в 12% в год.



"Ежегодный 12-процентный темп роста совокупной экономической мощи и внешней торговли стран-участниц Организации… составляет восхищающую "шосовскую скорость" и "шосовский эффект"", - отметил Си Цзиньпин.



Китай предложил использовать поступательную динамику экономического роста для создания особых экономических зон ШОС, опираясь на которые страны-участницы смогут еще больше ускорить темпы своего развития. Потенциально это способно сформировать на базе Шанхайской группы нечто похожее на Евросоюз в его первой версии – политической конфедерации независимых государств, объединенных в общее экономическое, финансовое и правовое пространство.



Как быстро такая цель может быть достигнута, пока говорить рано. На пути к ней продолжают сохраняться довольно много разницы во взглядах и подходах к существующим проблемам. Например, Индия и Пакистан продолжают пытаться использовать афганский кризис в качестве инструмента для давления друг на друга. Узбекистан пытается купировать его негативный эффект за счет Таджикистана, и так далее.



Однако в целом двадцатый саммит в Душанбе продемонстрировал превосходство эффективности механизма ШОС в решении проблем Центральной Азии над аналогичными способностями ООН в регионе. И вот это – важнее всего.



Фактически следует констатировать явное ускорение перехода "центра мира" из Европы в Азию, с формированием новой конфигурации системы международной безопасности. До 17 сентября 2021 года ее вершиной на планете являлась Организация Объединенных Наций, сейчас очевидно, что основой нового механизма становится Шанхайская организация сотрудничества.



Оценить перспективы складывающегося процесса для России пока сложно. Если дело пойдет именно в направлении замены ООН, то минусов в нем просматривается больше, чем плюсов. Уж слишком велико в новой конструкции оказывается доминирование КНР. Но так как сам процесс еще только начинает складываться, Россия вполне может добиться статуса третейского судьи в геополитических вопросах, вызывающих трения между Китаем и другими участниками ШОС.