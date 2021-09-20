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Вероятность ядерной войны между Индией, Пакистаном и КНР возросла в разы
13:20 21.09.2021

Оценена вероятность ядерной войны между Индией, Пакистаном и КНР
"Такая конфронтация будет иметь глобальные последствия"

Спорные вопросы, которые существуют в отношениях трех ядерных держав - Индии, Пакистана и Китая - могут спровоцировать ядерный конфликт. Кроме того, есть опасность ядерной войны "по ошибке". Так считает член Института оборонных исследований и анализа (Нью-Дели) и член Международного консультативного совета Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Вахегуру Пал Сидху.

"Такая конфронтация будет иметь глобальные последствия"

"В индийско-китайских отношениях появляется все больше очагов конфликта, а договоренностей, которые могут помочь сторонам снизить напряженность, крайне мало, - сказал Вахегуру Пал Сидху в интервью YouTube-каналу Люксембургского форума. - Это означает, что нельзя исключать вероятность военного конфликта, который может перерасти в ядерную угрозу или даже в ядерную войну".

Ученый напомнил, что граница между Индией и Китаем – одна из самых протяженных недемаркированных границ в мире. Кроме того, это спорная территория. "При наличии недемаркированной границы... напряженность в этой зоне неизбежна. Особенно, когда приходится взаимодействовать военным, и отсутствуют инспекции", - отметил ученый.

Он перечислил возможные варианты обострения отношений между Индий и Китаем: преднамеренные действия, случайность или просчет. При этом война может начаться не только на границе. "Сегодня, как известно, Южно-Китайское море также является спорной территорией, и расширение сферы интересов Индии во всем мире и ее присутствие в Южно-Китайском море может также привести к напряженности в отношениях с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе", - отметил Вахегуру Пал Сидху.

Он обратил внимание на то, что недавно Китай приступил к созданию "множества новых шахтных... ракетных пусковых установок". "Не совсем понятно, какова их цель, но это ясно демонстрирует, что Китай, несмотря на ограниченное количество (ракет и ядерных зарядов. - "МК"), станет ядерной державой №3 (после РФ и США. - "МК") в мире, - сказал эксперт. - И он также обладает потенциалом для быстрого развития своего арсенала и может стать второй крупнейшей ядерной державой".

Вахегуру Пал Сидху. не исключил также ядерной войны между давними соперниками - Индией и Пакистаном, который также обладает ядерным оружием.

"Если рассматривать те три критерия, которые я упоминал: намеренное применение, просчет и случайность, то ни один из них не исключен в случае с Индией и Пакистаном, - сказал эксперт. - Идею намеренного применения, безусловно, рассматривают и обсуждают. Хоть Индия и придерживается политики неприменения ядерного оружия первой, Пакистан при определенных обстоятельствах вполне может намеренно нанести первый удар".

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Кроме того, ядерную конфронтацию между этими двумя странами могут спровоцировать террористы. Не исключены инциденты с ядерным оружием, когда оно может быть применено по ошибке.

"Если ядерная конфронтация возникнет, она, скорее всего, выйдет за рамки Индии и Пакистана по ряду причин, - считает ученый. - Во-первых, согласно некоторым исследованиям, даже ограниченный обмен ядерными ударами между Индией и Пакистаном, около 50-100 единиц оружия с каждой стороны, окажет непосредственное влияние на климат и может привести к ядерной зиме".

Кроме того, отметил он, "крайне сложно представить, что такая конфронтация не перерастет в конфликт с участием других держав, учитывая отношения между Китаем и Пакистаном, а также укрепляющиеся отношения между Индией и США".

"Так что такая конфронтация будет иметь глобальные последствия как в физическом плане, так и с точки зрения безопасности и геополитики", - сказал Вахегуру Пал Сидху.

Он назвал азиатские страны, которые в перспективе могут стать обладателями ядерного оружия: Иран, Саудовская Аравия, Южная Корея, Тайвань и Япония.

Сергей Вальченко

Источник - московский комсомолец
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