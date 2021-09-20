Как AUKUSнется: чем чреват скандал Вашингтона и Парижа из-за подлодок

13:46 21.09.2021 И почему появление партнерства Австралии, Британии и США спровоцировало разговоры о выходе Франции из НАТО



Екатерина Постникова



Франции следует взвесить свои внешнеполитические приоритеты и на фоне разлада с США наладить отношения в том числе и с Россией, заявили "Известиям" в Национальном собрании (нижняя палата французского парламента). Там отметили, что возможен и пересмотр участия страны в НАТО. Конфликт между Парижем и Вашингтоном спровоцировал новый альянс AUKUS в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в него вошли Австралия, Великобритания и США. Франция резко отреагировала на отказ Канберры от оборонного контракта с ней в пользу аналогичного соглашения с Вашингтоном. Тем не менее каким бы громким ни был скандал, до разрыва отношений между Парижем и его союзником по НАТО дело не дойдет, считают опрошенные "Известиями" эксперты.



Клуб атомных подводных лодок



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О создании трехстороннего партнерства по безопасности AUKUS Австралия, Великобритания и США сообщили 16 сентября. Его заявленная задача - "поддерживать стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе". Речь идет о модернизации вооруженных сил Австралии, она предполагает следующие шаги:



- В ближайшие полтора года США передадут ей технологии создания атомных подводных лодок (АПЛ), чтобы она на верфях Аделаиды могла построить не менее восьми субмарин стоимостью $65,9 млрд. Первые подлодки должны поступить на вооружение к 2036 году;



- Вашингтон передаст Канберре крылатые ракеты Tomahawk для эсминцев типа Hobart, JASSM и LRASM для самолетов F/A-18 и F-35, а также наземные ракеты, которые могут уничтожать цели на расстоянии свыше 400 км;



- Австралия направит порядка $0,7 млрд на создание гиперзвуковых ракет для систем ПВО и высокоточных средств для поражения наземных целей;



- Вашингтон, Канберра и Лондон будут сотрудничать в киберсфере, области искусственного интеллекта и квантовых технологий.



AUKUS



Президент США Джо Байден выступает с речью об инициативе в области национальной безопасности, в то время как на связи с ним премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон



Таким образом, Австралия станет частью узкого клуба государств с АПЛ - сейчас туда входят Британия, Индия, Китай, Россия, США, Франция, соответствующую программу при поддержке Парижа развивает Бразилия. Вместе с тем лидеры AUKUS в своем заявлении подчеркнули: все три страны привержены системе нераспространения ядерного оружия и Австралия останется безъядерным государством.



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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в палате общин, заявил, что AUKUS не нацелен против третьих стран, но лишь свидетельствует о том, насколько близки отношения его участников. Тем не менее между строк нового пакта считывается намерение противодействовать Китаю, говорят эксперты.



- Другое дело, что и Китай может начать рассматривать "более зубастую" Австралию не как "сдерживающий" фактор, а, напротив, как требующего максимально оперативного "вывода из игры" противника. Дилемма безопасности работает безотказно, - пояснил "Известиям" научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.



В Пекине, к слову, на новый альянс отреагировали весьма резко: как заявил постпред КНР при международных организациях в Вене Ван Цюнь, передача двумя ядерными державами технологий АПЛ - это "явный акт ядерного распространения", который "вызовет серьезные негативные последствия для текущих международных усилий в решении ядерной проблемы на Корейском полуострове, а также иранской ядерной проблемы".



"Нельзя позволять с собой так обращаться"



О создании AUKUS ни Евросоюзу, ни НАТО его участники не сообщали. Несмотря на это, обе организации на пакт отреагировали спокойно. Так, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал "чрезмерно не драматизировать" ситуацию, отметив лишь, что новый альянс подчеркивает важность ЕС "действовать самостоятельно".



Но у одного из союзников по НАТО AUKUS вызвал очень бурную реакцию - о масштабном кризисе в своих отношениях со Штатами заявила Франция. Причина в том, что Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Парижем - ранее они договорились, что с французской помощью Австралия построит 12 неатомных субмарин стоимостью около $40 млрд. Глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан назвал разрыв договоренностей "ударом в спину" и сообщил, что с подачи Парижа в НАТО начались обсуждения новой стратегической концепции альянса.



На фоне скандала Франция отозвала своих послов из Австралии и США - впервые в истории своих отношений с этими странами. Это не коснулось представителя в Лондоне: как сообщил агентству Reuters дипломатический источник, необходимости консультироваться с ним нет, поскольку "Великобритания действовала в соглашательском духе".



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Во французском истеблишменте новый союз в ущерб интересам Пятой республики расценивают не иначе как предательство.



- Это можно назвать проделкой американцев, которая проистекает из делового подхода "Америка прежде всего", - сказал "Известиям" член комиссии Национального собрания Франции по обороне, депутат от правящей партии "Вперед, республика!" Бенуа Симиан. - В качестве реакции не следует исключать выход из НАТО. Нельзя позволять с собой так обращаться. Отныне нам надо думать, как укрепить свои дипотношения и сотрудничество с Россией, чтобы бороться с новой стратегией, - это жизненно необходимо с политической и экономической точек зрения. Глобальный баланс смещается, и Франция не может бездействовать.



Тем не менее каким бы громким ни был скандал, говорить о разрыве отношений между Францией и Североатлантическим альянсом пока преждевременно, считают эксперты.



- Во-первых, для военно-технического сотрудничества в целом и экспорта продукции военного назначения как его элемента характерны очень высокие и жесткие уровни конкуренции. Во-вторых, в отличие от НАТО, AUKUS - это в первую очередь именно про сотрудничество в области разработки и производства высокотехнологичных вооружений. Конечно, в данной области всегда есть элемент политики и дипломатии, но, грубо говоря, акцент все же на железе, - отмечает Дмитрий Стефанович.



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Вашингтон в эти дни неоднократно пытался заверить Францию в том, что она - "жизненно важный партнер" США. "Трансатлантический союз на протяжении более чем семи десятилетий способствовал безопасности, стабильности и процветанию в мире, наша приверженность этим связям и нашей совместной работе непоколебима", - подчеркнул представитель Госдепа Нед Прайс. В похожем компромиссном ключе высказалась и глава МИД Австралии Марис Пейн: она заявила, что "понимает разочарование Франции", но при этом надеется на то, что страны продолжат сотрудничать. Чтобы как-то сгладить ситуацию, президент США Джо Байден предложил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону провести встречу - она должна состояться в ближайшие дни.



- Отношения с Австралией и в более широком смысле укрепление "великой антикитайской стены" в Индопасифике, сдерживание и противостояние с Китаем, - это высочайший приоритет американской внешней политики на ближайшие десятилетия, - пояснил "Известиям" эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. - Геостратегическая позиция Австралии тут уникальна и почти незаменима. Европа, отношения в НАТО, обиды всевозможных франций - тут полное ничто, и это открыто демонстрируется. Британия тут продолжает свой брекзитный выбор на глобальное партнерство с США как больший приоритет, чем вливание в Европу.



А что Россия?



Когда речь заходит о наращивании вооружений, Австралия - не самая очевидная страна. Однако, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), наряду с Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей она вошла в топ-5 государств Азии и Океании, которые увеличили свои военные расходы за последние 10 лет. В 2020 году по этому показателю страна занимала 12-е место в мире, вкладывая в оборону $27,5 млрд.



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- Австралия не первый год наращивает свой военный потенциал. Уже существует австрало-американское многолетнее сотрудничество по гиперзвуковым технологиям, - говорит Дмитрий Стефанович. - Атомные подводные лодки (естественно, без ядерного оружия на борту) с учетом расстояний в Индо-Тихоокеанском регионе представляются вполне логичным выбором - и в смысле скорости перехода, и в части продолжительности боевого дежурства.



Здесь надо отметить, что у региона, который объединяет страны по периметру Тихого океана, есть два названия - Индо-Тихоокеанский (ИТР) и Азиатско-Тихоокеанский (АТР). Первую концепцию используют США и другие западные страны, Россия отстаивает второй термин, критикуя американский подход: по словам собеседника "Известий" в российских дипломатических кругах, цель этого обозначения заключается в том, чтобы занизить роль Китая в регионе.



По оценке аналитиков, на интересы России в АТР AUKUS особо не повлияет - они там слабо представлены.



- Несмотря на то что это, возможно, ключевой регион в геополитике XXI века, занимающий центральное место в доктринальных документах таких удаленных от него стран, как, например, Великобритания, Россию широко интересуют тут разве что взаимоотношения с соседями, - говорит Александр Ермаков. - Реагировать на AUKUS нечем и особо незачем, тем более формат направлен открыто не против нас, а против Китая. Хотя в росте напряженности в регионе и усилении условно "англосаксонских" альянсов, конечно, мало радужного.



В России на AUKUS реагируют довольно сдержанно: так, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что оснований говорить о превращении Австралии в ядерную державу пока нет. При этом, как и его китайский коллега, он подчеркнул: решение Канберры строить свои АПЛ "подает плохой пример КНДР и Ирану", а передача технологий может создать проблемы для режима ядерного нераспространения. Источник - Известия

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