В Казахстане снова можно проводить тои

13:47 21.09.2021

Эльдар НУРУЛЛИН



В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации межведомственная комиссия по недопущению распространения COVID-19 разрешила проводить целый ряд мероприятий, передает ЭК.



И ВЕЧНЫЙ ТОЙ! ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ



Пожалуй, главная новость: с 27 сентября в Казахстане снова можно официально проводить банкеты, свадьбы и юбилеи! Но при этом у участников торжеств и обслуживающего персонала должен быть безопасный статус в приложении Ashyq. Также есть ограничения и по количеству гостей - в зависимости от цвета зоны региона.



Так, в "зеленой" зоне могут веселиться не более 100 человек, в "желтой" - не более 70 человек, в "красной" - не более 50 человек.



На аналогичных условиях разрешено проведение конференций, форумов, зрелищных и иных мероприятий с массовым скоплением людей.



Музеи Казахстана теперь могут проводить выставки. При этом заполняемость не должна превышать 70% (не более 500 посетителей - в "зеленой", 300 - в "желтой" и 200 - в "красной" зонах соответственно).



Любители спорта с "зеленым" статусом снова могут участвовать в марафонах на открытом воздухе. В "зеленой" зоне в таких мероприятиях могут принимать участие до тысячи человек, в "желтой" - не более 800 человек, в "красной" - не более 500 человек. Также разрешено проведение спортивных мероприятий со зрителями при заполняемости не более 80% для "зеленой" зоны, 70% - для "желтой" и 50% - для "красной". Разрешены тренировки в спорткомплексах и спортивно-оздоровительных центрах при заполняемости не более 50%, 30% и 20% в "зеленой", "желтой" и "красной" зонах соответственно.



Разрешена деятельность религиозных объектов, в частности - проведение пятничного намаза внутри мечетей. При этом заполняемость в "зеленой" зоне не должна превышать 50%, в "желтой" - 30%, в "красной" - 20%.



Также во всех зонах разрешена деятельность казино. При этом в "красной" зоне там не должны собираться более полусотни человек.



Также Казахстан возобновляет и увеличивает авиасообщение с 16 странами. Это Российская Федерация, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Германия, Мальдивы, Корея, Польша, Венгрия, Италия, Чехия, Шри-Ланка, Китай, Саудовская Аравия, Кувейт и Азербайджан.



Еще с 30 иностранными государствами с благоприятной эпидемиологической ситуацией и высоким уровнем вакцинации населения возобновляется безвизовый режим для въезда в Республику Казахстан.



Ранее ЭК писал о том, что в Казахстане обнаружили нигерийский штамм коронавируса.