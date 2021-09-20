 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 21.09.2021
13:50  Нестройный хор международных усилий. Афганская угроза не сплотила страны ШОС, - С.Кожемякин
13:48  Стараниями Байдена Путин объявил Европе энергетическую войну, - Том Роган
13:47  В Казахстане снова можно проводить тои
13:46  Как AUKUSнется: чем чреват скандал Вашингтона и Парижа из-за подлодок
13:42  Режим и народ: равнодушие, помноженное на манипуляции, - С.Шелин
13:24  Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени, - А.Тимохин
13:20  Вероятность ядерной войны между Индией, Пакистаном и КНР возросла в разы

10:43  О некоторых итогах юбилейного саммита ШОС в Душанбе, - РУССТРАТ
10:36  Рахмон и Раиси договорились крече дружить против Талибана
10:30  Миллиарды, уходящие в песок. Можно ли решить водные проблемы низовий Сырдарьи?
09:55  Национализм по-казахски: претензий – выше крыши, идей – кот наплакал, - Женис Байхожа
09:50  Серийное производство российской LADA началось в Узбекистане
09:47  Не перепутать: сколько у Казахстана фондов имени Елбасы? - Д.Ашимбаев
09:42  ООН одобрила создание в Казахстане хаба для оказания прод-помощи Афганистану
09:40  "Общее процветание" от Мао Цзэдуна до Си Цзиньпина. Что стоит за ярким китайским лозунгом, - Сергей Цыплаков
08:58  Боксер-чемпион Мэнни Пакьяо станет новым президентом Филиппин и будет править вместе с нынешним Дутерте
08:53  Казахстанская супер-фигуристка Элизабет Турсынбаева не смогла вылечить травму и завершила карьеру
08:40  Вышла в свет книга В.Брейво "Профсоюзы Кыргызстана. Испытание временем"
00:54  American Spectator: Джо Байден хуже коронавируса. Это не лечится...
00:13  УзбРассада. Компания сына замминистра сельского хозяйства выиграла тендер на 9,9 млрд сумов
00:06  Миграционный кризис в США выходит на первый план, - В.Прохватилов
Понедельник, 20.09.2021
23:45  США медленно умирают, но не сдаются. Смертность от коронавируса в Америке бьет рекорды
23:21  Оплеуха Франции и вызов Китаю. Против кого нацелен новый альянс англосаксов, - И.Веремеев
21:27  Le Monde: Таджикистан, республика, радикально враждебная талибам*
21:05  Редчайшая коллекция аланских золотых и серебряных украшений III века обнаружена в Крыму
20:46  Киргизия потеряла золото. Остановка месторождения "Кумтор" сопровождается арестами, - В.Панфилова
20:41  Директор Института стран СНГ К.Затулин вновь стал депутатом ГосДумы России
20:33  Таджикских студентов не пускают учиться в Кыргызстан
18:26  В Киргизии задержан очередной парламентарий - Нурматов. "Мошеннически завладел недвижимостью на $500 тыс"
17:37  Кризис в Афганистане - влияние на страны Средней и Центральной Азии, - И.Юсуфов
16:52  Скончался казахский поэт Рафаэль Ниязбек
16:31  Обороняя свой дом от конфискации алматинец застрелил 3 судебных приставов и 2 полицейских (майора и капитана)
15:23  Талибы разрешили женщинам работать в общественных туалетах, - "МК"
15:06  Из-за цен на газ. Встал гигантский Одесский аммиачно-карбамидный комбинат
14:01  Разделенный Талибан: этносы, племена, противоречия, лидеры, - А.Князев
13:33  Талибские власти Афганистана решили судьбу женщин: в школу только мальчикам, - А.Яшлавский
12:42  Беглый экс-кыр-президент Бакиев выдал дочь в замуж за сына турецкого политика
12:41  Турцию для россиян могут закрыть навсегда
12:37  "СовДетство". Вышел новый роман Юрия Полякова о нашем недавнем прошлом
12:36  Турция навязывает себя США на Ближнем Востоке
12:35  Козырные узы: беженцы в ЕС смогут получить "голубую карту"
11:34  Контроль гибридной эпохи, - Константин Богданов
11:31  "Новая нормальность". Карел Чапек: пьеса о пандемии, предвосхитившая день сегодняшний
10:52  В Казахстане вводят новую госдолжность - "Дата-стюард"
10:45  Новый старый Афганистан: стресс-тест для ОДКБ и ШОС, - И.Джорбенадзе
10:42  Экс-глава крупнейшей российской криптобиржи арестован в Варшаве по запросу Казахстана
10:15  "Назарбаев фонд" купил у России "Азиатско-Тихоокеанский банк". Оно ему надо?
10:13  На вершине властного Каззиккурата, - Д.Ашимбаев
10:00  Умер Народный артист Узбекистана актер Шухрат Иргашев
09:59  "Побег" из зоны влияния США у латиноамериканцев не вышел, - Д.Моисеев
08:19  Экс-премьер Казахстана Серик Ахметов вышел на свободу. С чистой совестью?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Стараниями Байдена Путин объявил Европе энергетическую войну, - Том Роган
13:48 21.09.2021

Автор называет Путина "Богом льда и огня". Путин ведет газовую войну с Европой, наказывая Байдена за его политику энергетического шантажа. И Байден может винить в этом только самого себя. Вашингтон теперь выглядит слабым, а европейцы чувствуют себя зависимыми от Москвы. Запасы энергии в Европе иссякают, а впереди - холодная зима.

Washington Examiner (США): стараниями Байдена Путин объявил Европе энергетическую войну

Том Роган (Tom Rogan)

Почтительное отношение к Владимиру Путину бывшего президента Дональда Трампа, питавшего иллюзии, как правило, ограничивалось его заявлениями.

У президента Джо Байдена такого оправдания нет. В качестве наказания Байдена за его политику энергетического шантажа, Путин сейчас ведет газовую войну с Европой.

Байдену остается винить только самого себя. Отменив санкции, введенные администрацией Трампа и Конгрессом, Байден дал согласие на строительство путинского газопровода "Северный поток - 2", принадлежащего "Газпрому". Затем, столкнувшись с жесткой критикой, Байден заключил с Германией абсурдную сделку в стиле комик-группы "Монти Пайтон" (Monty Python). Это соглашение должно было гарантировать, что Россия не будет использовать "Северный поток - 2" для того, чтобы перекрыть Украине доступ к сборам за транзит энергоносителей в количестве нескольких миллиардов долларов и выторговывать у Европы политические уступки в обмен на стабильные поставки энергоносителей. Эта сделка вообще была абсолютным фарсом.

За исключением того, что касается Кремля.

Потому, что Путин теперь отблагодарил Байдена, свершив акт абсурдной мести, достойной того, чтобы им гордился сам великий русский писатель-сатирик Николай Гоголь.

Поскольку запасы энергии иссякают, а впереди - холодная зима, российский энергетический гигант "Газпром" прекращает поставки газа в Европу. В понедельник "Газпрому" была предоставлена возможность забронировать дополнительные транзитные мощности по газопроводам, транспортирующим газ в Европу (включая Великобританию). Вместо этого "Газпром" забронировал только треть имеющихся мощностей через Польшу и примерно десятую часть имеющихся мощностей через Украину. Это привело к тому, что цены на энергоносители взлетели еще выше, и сейчас они составляют более 900 долларов за тысячу кубометров. Этот шаг был предпринят "Газпромом" после аналогичного сокращения поставок в начале этого лета.

Никаких иллюзий относительно того, кто виноват в этих сокращениях поставок, быть не должно.

Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер - марионетка Путина, выходец из старой санкт-петербургской гвардии российского президента. По сути, политический (а не деловой) характер действий "Газпрома" хорошо известен разведывательному сообществу США. Более того, в отношении Миллера были введены санкции администрацией (кхе-кхе) Трампа еще (кхе-кхе) в 2018 году. Миллер следует указаниям Путина.

А еще это - подарок Ангеле Меркель на прощанье от КГБ.

Канцлер Германии, которая должна покинуть свой пост на следующей неделе, была самой главной пособницей Путина (и даже открыто размещала на территории своей страны объекты ГРУ, связанные с химическим оружием). Путин говорит Меркель, как сильно он ценит ее слабость. Сигнал России здесь явно присутствует.

В прямом и переносном смысле Путин представляет себя Богом льда и огня.

В этом смысле это является и сигналом Байдену. Русские хотят, чтобы Вашингтон выглядел слабым, а европейцы чувствовали себя зависимыми от Москвы. Путин дает всем понять, что единственный способ сохранить тепло в Европе - это если Европа "прогнется" и склонит голову перед "Северным потоком - 2", а Польша, страны Балтии и Украина пусть идут ко всем чертям.

Но не волнуйтесь, теперь, как и в Афганистане, ситуацию контролируют байденовские взрослые.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632221280
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Сенаторы инициируют 16 законопроектов
- А. Мамин с рабочей поездкой посетил Западно-Казахстанскую область
- Не перепутать: фонды имени Елбасы
- Состоялось заседание Общественного совета Агентства по стратегическому планированию и реформам РК
- Национализм по-казахски: претензий – выше крыши, идей – кот наплакал
- Кадровые перестановки
- Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело в отношении руководства РГП на ПХВ "Фитосанитария"
- Экс-премьер министр Серик Ахметов отбыл срок наказания
- Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность преступной группы в количестве 11-ти сотрудников Инспекции транспортного контроля
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  