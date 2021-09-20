Стараниями Байдена Путин объявил Европе энергетическую войну, - Том Роган

13:48 21.09.2021

Автор называет Путина "Богом льда и огня". Путин ведет газовую войну с Европой, наказывая Байдена за его политику энергетического шантажа. И Байден может винить в этом только самого себя. Вашингтон теперь выглядит слабым, а европейцы чувствуют себя зависимыми от Москвы. Запасы энергии в Европе иссякают, а впереди - холодная зима.



Washington Examiner (США): стараниями Байдена Путин объявил Европе энергетическую войну



Том Роган (Tom Rogan)



Почтительное отношение к Владимиру Путину бывшего президента Дональда Трампа, питавшего иллюзии, как правило, ограничивалось его заявлениями.



У президента Джо Байдена такого оправдания нет. В качестве наказания Байдена за его политику энергетического шантажа, Путин сейчас ведет газовую войну с Европой.



Байдену остается винить только самого себя. Отменив санкции, введенные администрацией Трампа и Конгрессом, Байден дал согласие на строительство путинского газопровода "Северный поток - 2", принадлежащего "Газпрому". Затем, столкнувшись с жесткой критикой, Байден заключил с Германией абсурдную сделку в стиле комик-группы "Монти Пайтон" (Monty Python). Это соглашение должно было гарантировать, что Россия не будет использовать "Северный поток - 2" для того, чтобы перекрыть Украине доступ к сборам за транзит энергоносителей в количестве нескольких миллиардов долларов и выторговывать у Европы политические уступки в обмен на стабильные поставки энергоносителей. Эта сделка вообще была абсолютным фарсом.



За исключением того, что касается Кремля.



Потому, что Путин теперь отблагодарил Байдена, свершив акт абсурдной мести, достойной того, чтобы им гордился сам великий русский писатель-сатирик Николай Гоголь.



Поскольку запасы энергии иссякают, а впереди - холодная зима, российский энергетический гигант "Газпром" прекращает поставки газа в Европу. В понедельник "Газпрому" была предоставлена возможность забронировать дополнительные транзитные мощности по газопроводам, транспортирующим газ в Европу (включая Великобританию). Вместо этого "Газпром" забронировал только треть имеющихся мощностей через Польшу и примерно десятую часть имеющихся мощностей через Украину. Это привело к тому, что цены на энергоносители взлетели еще выше, и сейчас они составляют более 900 долларов за тысячу кубометров. Этот шаг был предпринят "Газпромом" после аналогичного сокращения поставок в начале этого лета.



Никаких иллюзий относительно того, кто виноват в этих сокращениях поставок, быть не должно.



Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер - марионетка Путина, выходец из старой санкт-петербургской гвардии российского президента. По сути, политический (а не деловой) характер действий "Газпрома" хорошо известен разведывательному сообществу США. Более того, в отношении Миллера были введены санкции администрацией (кхе-кхе) Трампа еще (кхе-кхе) в 2018 году. Миллер следует указаниям Путина.



А еще это - подарок Ангеле Меркель на прощанье от КГБ.



Канцлер Германии, которая должна покинуть свой пост на следующей неделе, была самой главной пособницей Путина (и даже открыто размещала на территории своей страны объекты ГРУ, связанные с химическим оружием). Путин говорит Меркель, как сильно он ценит ее слабость. Сигнал России здесь явно присутствует.



В прямом и переносном смысле Путин представляет себя Богом льда и огня.



В этом смысле это является и сигналом Байдену. Русские хотят, чтобы Вашингтон выглядел слабым, а европейцы чувствовали себя зависимыми от Москвы. Путин дает всем понять, что единственный способ сохранить тепло в Европе - это если Европа "прогнется" и склонит голову перед "Северным потоком - 2", а Польша, страны Балтии и Украина пусть идут ко всем чертям.



Но не волнуйтесь, теперь, как и в Афганистане, ситуацию контролируют байденовские взрослые.