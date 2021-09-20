 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Подробности гибели "отца ядерной программы Ирана" Мохсена Фахризаде
14:32 21.09.2021

Подробности гибели "отца ядерной программы Ирана": робот-пулемет везли в разобранном виде, а затем собрали в кузове пикапа
Физик занимал первую строчку в израильском "расстрельном списке"

Мария БЕРК

Создатель ядерной программы Ирана Мохсен Фахризаде убит в автомобиле вместе с родственниками

Журналисты New York Times раскрыли подробности гибели иранского физика-ядерщика, одного из авторов ядерной программы Мохсена Фахризаде.

27 ноября прошлого года он вместе с супругой отправился в загородный дом. По дороге в его небронированный автомобиль и машины охраны было совершенно несколько выстрелов. Ученый решил, что возникли проблемы с двигателем или авто на что-то наехало, поэтому остановился и вышел из машины. В этот момент по Фахризаде открыли огонь из припаркованного неподалеку Nissan. И сразу после гибели физика, автомобиль взорвался.

Власти Ирана объявили, что у них есть весомые доказательства полагать, что за этим терактом стоит Израиль. Более того, было установлено, что убийство совершили с помощью аппарата, которым управляли дистанционно, через спутник. Иранская разведка работала в верном направлении.

По данным NYT, иранцы, завербованные "Моссад", заранее припарковали синий пикап Nissan Zamyad у обочины на возвышении. Отсюда просматривалась вся дорога, по которой должен проехать Фахризаде, целиком и приближающиеся авто были как на ладони. Весь автомобиль был облеплен камерами, которые обеспечивали обзор в 360 градусов. А под брезентом в кузове пикапа был установлен высокотехнологический снайперский пулемет FN MAG калибра 7,62 мм бельгийского производства. Устройство было оборудовано искусственным интеллектом и управлялось дистанционно. Опытный снайпер, находившийся в тот момент на расстоянии почти 1600 км, отслеживал приближение Фахризаде и совершил роковой выстрел.

Трагедия произошла неподалеку от иранской столицы

Пулемет весил около тонны, но чтобы его провести в Иран было решено его разобрать и подетально отправить в страну разными маршрутами и способами. В итоге устройство заново собирали тайно уже в Иране. Его установили в кузове пикапа, а чтобы замести все следы машину начинили взрывчаткой.

Искусственный интеллект, внедренный в пулемет, потребовался для того, чтобы компенсировать временную задержку в 1,6 секунды между изображением, командой и началом стрельбы, а также корректировкой угла стрельбы.

Израильская разведка "Моссад" с 2004 года ведет планомерную работу по недопущению получения Ираном ядерного оружия. Начиная с 2007 года, агенты израильских спецслужб уничтожили пятерых иранских ученых-ядерщиков и ранили еще одного. Все они работали в команде Фахризаде.

Сам физик более 14 лет получал предупреждения о готовящихся нападениях. Угрозы поступали и лично. Но постоянно жить в страхе он не хотел, поэтому подчас пренебрегал охраной и любил ездить за рулем самостоятельно.

- Пусть и убьют, - отмахивался Фахризаде. Ему импонировала идея мученичества.

Среди жертв также родственники ученого, находившиеся рядом с ним в момент покушения.

Одно из покушений на Фахризаде должно было состояться в 2009 году. Но оно отменилось в последний момент. "Моссад" заподозрил, что операция раскрыта Ираном и готовится засада.

Убийство Фахризаде с помощью робота-пулемета готовилось с конца 2019 года, после встречи директора "Моссад" с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем Майком Помпеи и директором ЦРУ Джиной Хаспел. Тогда иранский физик занимал первую строчку в израильском "расстрельном списке". Рассматривались различные варианты убийства: от убийц на мопедах, подъезжающих в пробке, до крепления к авто "липкой" бомбы.

Источник - КП
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