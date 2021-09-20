Турция не признала российские выборы в Крыму. Крым - наш...

15:45 21.09.2021

Турция сделала наглое заявление о выборах на территории Крыма



Турция сделала наглое заявление о выборах на территории Крыма

Турция назвала нелегитимными выборы в Государственную думу, состоявшиеся на территории Крыма.



Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.



В заявлении указано, что Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, поэтому считает незаконным присоединение Крыма.



"На этом фоне прошедшие 17–19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Турции.