 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Назначены новые афган-талиб-министры: Азизи - торговли, Ибад - здравоохранения и др.
16:51 21.09.2021

Талибы не стали проводить церемонию инаугурации афганского кабмина
В движении "Талибан" (запрещено в РФ как террористическая организация) решили отказаться от планов проведения церемонии инаугурации правительства, предпочитая сфокусироваться на решении актуальных проблем Афганистана, сообщил замминистра информации Забихулла Муджахид.

Муджахид, которого цитирует афганский телеканал Tolo News, также выразил надежду, что мировое сообщество в недалеком будущем признает сформированный талибами кабинет министров законной властью Афганистана.

Представитель талибов подчеркнул, что в Кабуле работают над тем, чтобы другие страны согласились разморозить заблокированные ранее в этом году афганские активы.

"Мы используем все дипломатические каналы, чтобы разморозить афганские активы за рубежом", - заявил он.

Ранее во вторник сообщалось, что движение "Талибан" завершило формирование своего правительства. Так, лидер талибов Хайбатулла Ахундзада назначил предпринимателя из провинции Панджшер Хаджи Нуриддина Азизи исполняющим обязанности министра торговли.

Его первым заместителем назначен бизнесмен из провинции Баглан Хаджи Мухаммад Башир. Бизнесмен из провинции Сари-Пуль Хаджи Мухаммад Азим Султанзаде назначен вторым заместителем министра торговли.

Указом лидера талибов Каландар Ибад назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения, назначены также его заместители.

Осуществлены также назначения на должности заместителей министров внутренних дел, обороны, энергетики, по борьбе со стихийными бедствиями, границ, делам беженцев, по вопросам профессиональной деятельности министерства высшего образования.

Назначены также руководители Национального олимпийского комитета, Центрального статистического управления.

"Все эти назначения осуществлены во многом на основе профессионализма и компетентности, и еще больше укрепят структуру Исламского Эмирата", - отметил Муджахил в твиттере.

Ранее, 7 сентября талибы обнародовали состав своего правительства из 33 человек, в который вошли исключительно представители движения "Талибан". Главой кабинета талибов назначен Мухаммад Хасан Ахунд, его первым заместителем - мулла Барадар Ахунд, второй заместитель премьер-министра - мавлави Абдул Салам Ханафи.

Исполняющим обязанности министра обороны назначен мулла Мухаммад Якуб, министра иностранных дел - Амир Хан Моттаки. Мулла Сираджуддин Хаккани назначен министром внутренних дел, мулла Хидаятулла Бадри - министром финансов, мулла Хайрулла Хайрхва - министром информация и культуры.

Кроме того, Кари Дин Мохаммад Ханиф стал министром экономики, мавлави Абдул Хаким Шариа - министром юстиции, Нурулла Нури - министром границ и по делам племен, Юнис Ахундзаде - министром сельского развития, а мулла Абдул Манан Омари - министром общественных работ.

Министерство горнодобывающей промышленности возглавит мулла Мухаммад Иса Ахунд.

Шер Мохаммад Аббас Станикзай назначен заместителем министра иностранных дел, мавлави Нур Джалал - заместителем министра внутренних дел, мулла Тадж Мир Джавад - первым заместителем начальника разведки.

Разведывательное управление талибов возглавил мулла Рахматулла Наджиб, заместителем министра внутренних дел по борьбе с наркотиками назначен мулла Абдул Хак.

Талибы впервые объявили состав своего кабинета 6 сентября, через день после того, как объявили о захвате последней неподконтрольной провинции - Панджшер. Однако антиталибовский Фронт национального спасения заявляет, что его бойцы продолжают находиться в этом регионе и ведут бои с радикалами.

ХРОНИКА 18 июля – 21 сентября 2021 года

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - интерфакс
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