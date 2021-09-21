 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Может ли новая вакцина встраиваться в геном человека? - Tages-Anzeiger
17:28 21.09.2021

21 сентября 2021 г.
Кристина Берндт | Tages-Anzeiger

"В Индии впервые была одобрена вакцина против коронавируса, изготовленная из чистой ДНК. Предполагается, что она эффективна и имеет мало побочных эффектов. Но препарат вызывает опасения", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Как и мРНК-вакцины от Biontech и Moderna, вакцина ZyCoV-D от индийской фармацевтической компании Zydus Cadila содержит фрагмент генетического материала с информацией о строении шиповидного белка коронавируса, который должен побудить человеческий организм к иммунной реакции. Но информация о строении белка присутствует в нем не в виде мРНК, а в виде чистой ДНК. В ZyCoV-D, однако, фрагмент вирусной ДНК расположен не на хромосоме, а образует небольшое кольцо ("плазмиду")", - поясняет издание.

"С точки зрения экспертов, регистрация индийской вакцины является настоящим технологическим прорывом. "То, что эта методика теперь работает и на людях, - это большой успех", - говорит Лейф Эрик Сандер, возглавляющий рабочую группу по инфекционной иммунологии и исследованию вакцин в берлинской клинике Charité. До сих пор этот принцип применялся только в ветеринарии".

"У ДНК-вакцин есть много преимуществ", - говорит Сандер. Потому что ДНК можно производить дешево и в больших масштабах, и к тому же она очень стабильна. "Для таких вакцин, в отличие от мРНК-вакцин, не нужны особые условия хранения". Поэтому еще до начала пандемии Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала делать ставку на использование ДНК-вакцин в более бедных и теплых странах. В настоящее время в разработке находится не менее 160 препаратов", - говорится в статье.

"Однако ДНК-технология имеет и недостатки. ДНК является в организме предшественником мРНК. Поэтому для того, чтобы эти вакцины подействовали, необходим дополнительный шаг: всякий раз, когда организм использует информацию из ДНК, он должен сначала транскрибировать ее в мРНК; только после этого он может строить белки с помощью мРНК - например, шиповидный белок коронавируса в случае с вакциной ZyCoV-D, который затем запускает иммунный ответ и таким образом создает иммунную защиту от настоящей инфекции".

"Вероятно, из-за этого дополнительного этапа ДНК-вакцины менее эффективны, чем мРНК-вакцины", - говорит Карстен Ватцль, генеральный секретарь Немецкого общества иммунологии. Ведь для перевода в мРНК вакцинная ДНК должна проникнуть глубоко в клетки человека - вплоть до клеточного ядра. Но его оболочку трудно преодолеть. "Это препятствие, которое усложняет данную технологию", - говорит Ватцль".

"Таким образом, индийская вакцина от коронавируса далеко не столь эффективна, как мРНК-вакцины, которые обеспечивают более чем 95-процентную защиту от симптоматического заражения коронавирусом. В регистрационном испытании с участием 28 тыс. испытуемых вакцина ZyCoV-D достигла только 66% эффективности (...). "Однако исследование проводилось, когда в Индии уже распространялся "дельта"-вариант", - подчеркивает Сандер. (...) По словам производителя, ZyCoV-D также имеет крайне слабые побочные эффекты; но соответствующие научные данные пока не опубликованы".

"Для повышения эффективности вакцины ее не вводят в мышцу с помощью иглы. (...) Она попадает под кожу с помощью своего рода прививочного "пистолета". "В коже гораздо больше иммунных клеток, чем в мышцах", - объясняет Лейф Эрик Сандер".

"Однако тот факт, что вакцинная ДНК достигает клеточного ядра и, таким образом, оказывается очень близко к ДНК человека, вызывает опасения, - отмечает издание. - (...) "Можно, как минимум, предполагать, что ДНК вакцины встраивается в геном человека", - говорит Лейф Эрик Сандер. Однако это относится и к ДНК-информации, попадающей в организм с вакцинами от Astra Zeneca, Johnson & Johnson, а также российской вакциной "Спутник V", которые вводят в мышцу плеча. В данном случае ДНК-информацию доставляют в организм измененные аденовирусы, которые больше не могут размножаться".

"В лаборатории было показано, что встраивание ДНК в принципе возможно", - говорит Фридеман Вебер, директор отделения вирусологии Гиссенского университета. Однако в реальной жизни такое случается крайне редко, добавляет он. "Скорость этих случайных интеграций, по оценкам, в 10 тыс. раз ниже, чем естественная скорость мутации человеческой ДНК", - подчеркивает Вебер. Более того, должно произойти множество совпадений, чтобы такие генетические изменения оказались вредоносными. "Я считаю маловероятным, что вакцинация, например, с помощью ДНК-вакцины или векторной вакцины повышает риск развития рака", - говорит исследователь".

"В любом случае, ДНК-информация вирусов регулярно попадает в организм человека - при естественных заражениях. Многие простудные заболевания вызываются аденовирусами. "Однако за 50 лет исследований аденовирусов не было найдено никаких доказательств того, что это может привести к озлокачествлению клеток и, следовательно, к развитию рака", - подчеркивает Вебер. Тем более что в процессе эволюции человек уже вобрал в себя много вирусной ДНК: 9% человеческой ДНК состоит из генетического материала вирусов, которые в какой-то момент поселились в ней", - пишет Tages-Anzeiger.

Источник: Tages-Anzeiger

Источник - Инопресса
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