AKFA Group построила первый в Узбекистане большой приют для бездомных животных с собственной ветеринарной и кинологической службами

17:36 21.09.2021

О планах на строительство большого приюта для бездомных животных в AKFA Group (https://akfagroup.com/) сообщили в ноябре. Несколько месяцев понадобилось на разработку проекта, возведение вольеров для собак, административных, хозяйственных и других блоков, обустройство территории и внутренних помещений, найм персонала.



Первого августа состоялась презентация шелтера Mehr, построенного в Пскентском районе, Ташкентской области. На открытии присутствовали представители AKFA Group и местных зоозащитных организаций.



Проблема бездомных животных в Узбекистане



Проблема бездомных собак остро стоит в Ташкенте и других городах Республики. Мест для всех животных, оказавшихся на улице, в волонтерских центрах временного содержания не хватает.



На открытии шелтера генеральный директор AKFA Group Камран Гуламов отметил, что строительство одного приюта не решит проблему в целом, однако, поможет обратить на нее внимание общественности и государственных служащих. "Главное все делать сообща, вместе", - подытожил Камран Гуламов.



Концепция нового приюта



В первую очередь стоит отметить, что Mehr - приют ограниченного приема. Животные, попадающие в шелтер, пристраиваются в добрые руки. Если собаку не удалось устроить в семью, она продолжает жить в приюте до момента наступления естественной смерти. Умерщвление питомца возможно только при наличии опасности для человека или других подопечных приюта или неизлечимого заболевания, приносящего невыносимые страдания животному. Здоровых и неагрессивных собак в Mehr усыплять не будут.



Разработка проекта велась с учетом опыта зарубежных зоозащитников и подобных приютов, работающих в Европе. В Узбекистане пока нет аналогов Mehr. Основные отличия нового шелтера от центров временного содержания и частных питомников:

• Большая площадь территории, на которой будут содержаться собаки, - она составляет 1 га. Действующие нормы позволяют комфортно разместить на такой площади до 1000 собак.

• Наличие собственного медицинского блока и квалифицированного персонала. В Mehr уже начали работу ветеринар и три фельдшера, кинолог с помощниками.

• Комплексное обустройство. В приюте есть все необходимое для безопасного и комфортного содержания большого количества собак - дезинфекционные барьеры, зоны изоляции, отдельные блоки для щенков и кормящих.



При поступлении каждая собака обязательно осматривается ветеринарным врачом и размещается в карантинной зоне минимум на две недели. Затем следуют вакцинация, стерилизация, социализация - обучение основным командам, приучение к прогулкам на поводке. У здоровой, адаптированной к жизни с человеком собаки будет гораздо больше шансов на успешное устройство в семью.



Mehr сейчас



К открытию в новый шелтер поступили 28 собак, большую часть из них забрали с временной передержки от волонтера из Уртасарая. "Приют уже располагает всеми возможностями, чтобы помогать и спасать животных" - сообщила директор Mehr Елена Лысенко.



На данный момент сотрудники приюта работают над созданием регламента приема бездомных животных и завершают оформление документов для получения статуса HHO.