Экс-губер Чуйской области Киргизии Абдраимов уличен в "незаконном обогащении". Но... не арестован

19:25 21.09.2021

Незаконное обогащение. Будет ли задержан Туйгунаалы Абдраимов?

21 сентября 2021 12:10 - Оксана Гут



Подозреваемый в незаконном обогащении Туйгунаалы Абдраимов отпущен после допроса под обязательство о явке. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-служба ГКНБ КР.



Вопрос о задержании бывшего полномочного представителя правительства в Чуйской области пока не стоит.



Отметим, ГКНБ подозревает экс-губернатора Чуйской области в незаконном обогащении. В ходе следствия было установлено, что Абдраимов, занимая руководящие государственные должности, использовал свое служебное положение в целях незаконного обогащения и получения материальных благ и преимуществ. Он неправомерно увеличил свои активы, в несколько раз превышающие его официальные доходы и в целях легализации приобретал дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества на территории Бишкека и Чуйской области, а также делал финансовые вложения в ряд коммерческих банков КР.



На день рождения главы Чуйской области зарезали трех коней? 14

Накануне Туйгунаалы Абдраимов около восьми часов провел на допросе.



Сам он в СМИ заявил, что удивился уголовному делу о незаконном обогащении. По его словам, если считать с 2000-х годов, то 10 лет он был в бизнесе, 10 - на госслужбе.



"Как говорил Геббельс, чем чудовищнее ложь, тем охотнее люди в нее верят. ​Я сам удивился, откуда у меня столько имущества? (...) Недвижимость, автомобили, земельные доли покупал, перепродавал. Это все в ГКНБ указано как мое", - сказал экс-губернатор.