 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Судане подавили попытку военного путча. Власти допрашивают заговорщиков
19:50 21.09.2021

Названы причины военного путча в Судане: арестованы десятки офицеров

Попытка военного переворота в Судане провалилась и большинство причастных к этому офицеров арестованы, сообщили высокопоставленные правительственные и военные источники в одной и самых больших стран Африки.

Власти допрашивают заговорщиков

По словам одного высокопоставленного источника в правительстве, около 40 офицеров были арестованы после попытки захватить здания государственного телевидения и военного командования, передает CNN. По некоторым данным, власти были заранее информированы о заговоре и ждали только первых шагов со стороны путчистов, чтобы сорвать их планы.

Суданский правительственный чиновник заявил, что попытка государственного переворота предотвращена и ситуация находится "под контролем", сообщает Суданское информационное агентство. Сообщается, что начат допрос подозреваемых в попытке госпереворота.

"Уполномоченный источник в председателе совета министров сказал, что сегодня на рассвете силовые и военные власти предотвратили попытку переворота", - сообщило Суданское информационное агентство через Твиттер.

"Ситуация находится под контролем, и причастные к ней [попытке государственного переворота] арестованы, и ведется расследование", - сказано в заявлении властей.

Государственные СМИ призвали народ противостоять путчу. В сообщениях из столицы Хартума и соседнего Омдурмана говорится, что в городах наблюдается интенсивная военная деятельность и закрыт главный мост через реку Нил. На кадрах в социальных сетях можно видеть бронетехнику на улицах столицы, а агентство новостей AFP сообщает, что движение транспорта в центре Хартума, похоже, идет без проблем.

Нынешний путч – не первый в истории Судана. После нескольких месяцев массовых протестов в результате дворцового переворота в апреле 2019 года был свергнут президент страны Омар аль-Башир. Антиправительственные выступления начались поначалу как демонстрации против коррупции и растущей стоимости жизни, а потом приобрели откровенно политический характер, вылившись в требования отправить президента в отставку. К этому времени Омар аль-Башир находился у власти в Судане тридцать лет – после того, как он пришел к власти в 1089 году после военного переворота, возглавив Совет командования революции национального спасения.

После свержения президента аль-Башира в соответствии с соглашением о разделе власти было создано правительство с участием военных, гражданских представителей и протестных групп.

Как отмечает Би-би-си, переходное правительство Судана находится под давлением с целью проведения экономических и политических реформ на фоне конкурирующих требований консервативных и либеральных групп.

Глубокие политические разногласия и хронические экономические проблемы, унаследованные от прежнего режима, омрачили переходный период, констатирует канал Al Jazeera. В последние месяцы суданские власти провели серию жестких экономических реформ, чтобы получить право на списание долга со стороны Международного валютного фонда. Шаги, которые включали сокращение субсидий и регулируемое плавание суданского фунта, были восприняты многими суданцами как слишком резкие.

Вероятно, эта турбулентность и способствовала попытке устроить новый путч.

"Вопрос не в том, почему была предпринята попытка переворота, вопрос в том, чего эти офицеры пытаются добиться, - комментирует каналу Al Jazeera Валид Мадибо, основатель и президент Sudan Policy Forum. – Законодательный орган должен был быть сформирован через три месяца после революции, теперь прошло несколько лет, и нет никаких сигналов о том, что гражданский компонент правительства пытается сформировать этот орган. Кажется, что существует полное отсутствие руководства и полное отсутствие видения, которые могут вывести страну из этого болота".

Как отмечают африканские масс-медиа, попытка путча в Судане произошла через две с небольшим недели после того, как в Гвинее военные устроили переворот, отстранив от власти президента страны.

Между тем еще до появления новостей о путче в Судане в понедельник СМИ сообщили о том, что российские и суданские военные ведут переговоры о создании военно-морской базы России в Судане.

В начале декабря 2020 года сообщалось, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в африканской стране российской военно-морской базы материально-технического снабжения. База военно-морского снабжения предназначена для проведения ремонтов, пополнения запасов и отдыха членов экипажей кораблей ВМФ России. Согласно документу, штат военно-морского объекта не должен превышать 300 человек. В документе указывается, что единовременно на базе ВМФ могут находиться не более четырех кораблей ВМФ России.

Начальник генерального штаба Судана Мухаммад Осман аль-Хусейн заявил в интервью телеканалу Blue Nile TV в июне, что Судан "находится в процессе пересмотра соглашения, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией по российскому военному проекту на побережье Красного моря в Судане".

Андрей Яшлавский

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632243000
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