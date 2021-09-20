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|В центре Нур-Султана горит здание "Казахмыса"
20:23 21.09.2021
Здание "Казахмыса" загорелось в центре Нур-Султана, сообщает zakon.kz.
В 18:33 пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана выехали по повышенному номеру вызова в составе 44 человек личного состава и 11 единиц техники по адресу: пр. Туран, 37/10. По предварительной информации, происходит возгорание кровли и наружной обшивки здания "Казахмыса". На место вызова огнеборцы прибыли уже через пять минут. На данный момент проводится разведка.
пресс-служба ДЧС Нур-Султана
Задействованы две бригады скорой медицинской помощи.
пресс-служба Управления общественного здравоохранения Нур-Султана
Силами столичных огнеборцев пожар локализован в 19:10, предварительная площадь пожара - 60 кв. м.
Жертв и пострадавших нет.
Отметим, что рядом с горящим зданием "Казахмыса" находятся "Хан Шатыр" и Astana Opera.