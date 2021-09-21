Как американцы шутят с союзниками, - Дм.Седов

00:06 22.09.2021

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 21.09.2021 |



О вконец истрепавшейся атлантической солидарности



В мире происходит разделение политиков на две группы: одни позволяют себе язвительные насмешки над Джо Байденом, другим не до смеха.



В натовской части Европы, сильно издерганной еще при Дональде Трампе, с восторгом подхватили новость о том, что Байден забыл, как звать австралийского премьера Скотта Моррисона на презентации по случаю открытия блока AUKUS. Президент сказал, обращаясь к Борису Джонсону и Скотту Моррисону: "Поздравляю тебя, Борис, с этим выдающимся днем, и тебя тоже… как тебя, в общем, парень с той стороны, тоже поздравляю. Будь здоров, старик".



Старческая забывчивость – явление обычное, смеяться над ней, может быть, и не стоит. А вот то, что американские генералы украли у президента право первым нажимать на "ядерную кнопку", совсем не смешно. Правда, это фокус они провернули еще при Трампе, но и Байден не заметил, что его "право первой ночи" куда-то подевалось. И не от того, что он забывчив, а от того, что генералы не верят в его умственные способности, как не верили в здравомыслие Дональда Трампа. Фокус простой: председатель Комитета начальников штабов генерал Марк Милли договорился со всеми высшими командирами, что, если от президента поступит команда "огонь", команду эту не выполнять, а провести между собой дополнительные консультации для выяснения, не съехал ли президент с глузду.



Смешно? Кому как.



Поэтому, когда Джо Байден утверждал в интервью CNN, что у "Америки нет войск в Сирии", юмористы даже не обратили на это внимания. Нет так нет. Байдену виднее. А те, которые есть, это не американцы.



Издеваться над разумом американского президента дело нехитрое, но многим не до этого. Есть страны, руководители которых печалятся. Возьмем хотя бы выдающихся борцов с агрессивной Россией – прибалтийские государства. Для них поворот Байдена к созданию нового англосаксонского блока прозвучал как удар похоронного колокола. Америка уходит на другой фронт, а кто поможет прибалтийским сиротам, отдавшим все, что у них было, на борьбу с "российской угрозой"?



Не желая больше терпеть наскоки прибалтийских карликов, Россия и Белоруссия объявили о прекращении транзита через их морские порты. Перевалка нефти и нефтепродуктов, а также сыпучих грузов пойдет через порты Российской Федерации. Цифры, говорящие о переменах, убедительны: Эстония потеряет 70% экспорта российских удобрений, Латвия – 93%, Литва – 99%.



А в Вашингтоне как бы ничего не замечают. Никаких обещаний компенсировать убытки прибалтам не дают. Мало того: просят продолжить расходовать 2% своих ВВП на оборону. Если учесть, что 30% бюджетов прибалтийских республик состоит из европейских вливаний, а свои источники иссыхают, выглядит это как оригинальное предложение: продолжайте выполнять свой союзнический долг, мальчики, а нищим Бог подаст.



Что говорить о Франции, которая лишилась контракта на строительство подводных лодок для Австралии. С одной стороны, американцы любят шутить с союзниками подобным образом; вот только что пошутили с демократическим правительством Афганистана. С другой стороны, союзники не виноваты – они же рассчитывали на "атлантическую солидарность". И вот пришел Байден, который расставил точки над i. Особенно это касается французов.



В свое время президент Франции де Голль искал защиты от "советской угрозы", но вскоре понял, что попал в ловушку. Американцы разворачивали свои базы в Европе, в том числе во Франции, делая французов заложниками потенциального советского ядерного удара. "Участие того или иного государства в НАТО, где безраздельно командуют американцы, может легко вовлечь это государство, помимо его воли, в опасную военную авантюру", – заявил де Голль и в 1966 г. вышел из военной структуры НАТО. Франция объявила тогда о выведении с территории страны 29 американских баз с 33 тысячами человек личного состава. Однако же в 2009 г. президент Саркози, а это был государственным умом совсем не де Голль, вернул Францию в военный блок НАТО.



Немцы более дальновидны, они давно поняли, что Америка – очень своеобразный союзник: не знаешь, когда кинет. Поэтому в Германии давно продвигают идею создания объединенных европейских вооруженных сил. И во Франции теперь задумались – попасть впросак, доверившись американским шутникам, не хочется.