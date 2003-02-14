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Афганистан может стать яблоком ирано-саудовского раздора, - Джеймс Дорси
00:44 22.09.2021

Кабул в прицеле исламских фундаменталистов из Эр-Рияда и Тегерана
Афганистан может стать яблоком ирано-саудовского раздора

Джеймс Дорси

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Если бы США вывели войска из Афганистана на несколько лет раньше, чем это произошло, вероятно, Саудовская Аравия попыталась бы использовать военные достижения талибов* гораздо менее тонкими способами, чем это может быть сейчас.

В 2017 году Саудовская Аравия все еще направляла денежные средства антииранским, антишиитским боевикам в пограничном треугольнике Иран-Афганистан-Пакистан и далее на юг на пакистанской стороне границы - несмотря на усилия наследного принца Мухаммеда бен Салмана дистанцировать королевство от отождествления его с суровыми интерпретациями ислама, которые сформировали историю страны и которые она разделяла с талибами.

"„Талибан" * - религиозная экстремистская группировка, которой не чужды экстремизм и убийства, особенно убийства шиитов, и ее руки запятнаны кровью наших дипломатов", - отметил один иранский священнослужитель, имея в виду убийство в 1998 году восьми иранских дипломатов и одного журналиста в Афганистане.

Покидающий свой пост министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обрисовал потенциальную ловушку, которую Афганистан представляет для Ирана.

"Если Иран не сыграет хорошо и в ближайшее время сделает талибов врагами, то, я думаю, некоторые арабские страны Персидского залива и США попытаются финансировать и направлять талибов, чтобы ослабить Тегеран и отвлечь его внимание от Ирака и других арабских стран. Самой большой угрозой для нас было бы формирование антииранской политической системы в Афганистане", - сказал Зариф.

Заманчиво сравнить потенциальные проблемы Ирана в Афганистане, контролируемом "Талибаном", т.е. в соседней стране, находящейся в состоянии войны с самой собой, с проблемами Саудовской Аравии, связанными с хуситами в Йемене. До вторжения США в Афганистан в 2001 году Саудовская Аравия была одной из трех стран, признавших контроль талибов над страной. В то время она видела добродетель в том, чтобы взбалтывать котел на границах Ирана.

Не только за последние два десятилетия, но и за последние несколько лет изменилось многое. И Саудовская Аравия, и некоторые чиновники администрации Трампа - такие, как советник по национальной безопасности Джон Болтон - игрались с идеей попытаться разжечь этнические мятежи внутри Ирана. Но Афганистан - это не Йемен, а талибы - это не хуситы.

В последние недели талибы пытались заверить соседей Афганистана в том, что они стремятся к сотрудничеству и не будут поддерживать вооруженные конфликты за пределами границ своей страны. Недавно в Иране состоялись переговоры между движением "Талибан" и афганским правительством, которые завершились совместным заявлением, призывающим к мирному политическому урегулированию и заявляющим, что "война - не является решением".

С тех пор идет война.

С точки зрения Саудовской Аравии, это будет не первый случай, когда талибы говорят одно, а делают другое. Так, до 11 сентября они, якобы, обещали, что Усаме бен Ладену не будет позволено планировать и организовывать нападения с афганской земли, а затем былотказ выдать этого саудовского гражданина.

Все это не означает, что Афганистан не может стать ареной ближневосточного соперничества с участием не только Саудовской Аравии и Ирана, но, возможно, также Турции и Катара. Вероятно, именно здесь сражения будут вестись не через прокси, а, скорее, экономически и культурно, и именно здесь альянсы будут выглядеть значительно по-иному, чем в прошлом.

Решающим фактором в развитии соперничества будет отношение талибов к непуштунским этническим и религиозным группам.

"Если Афганистан вернется к ситуации, существовавшей до 11 сентября 2001 года, когда талибы воевали с шиитской хазарой и тюркскими узбеками, то Иран и Турция почти неизбежно окажутся втянутыми в конфликт - особенно если Саудовская Аравия возобновит поддержку талибов как способ нападения на Иран… В идеале региональный консенсус мог бы успешно оказать давление на талибов, чтобы они уважали автономию районов проживания меньшинств", - сказал исследователь Евразии Анатол Ливен.

Поддержка талибов - группы, которая идентифицируется с нарушением прав женщин, - может оказаться сложной задачей для принца Мухаммеда, поскольку он стремится убедить международное сообщество в том, что королевство порвало с ультраконсервативной ветвью ислама, вдохновлявшей такие группы, как афганские боевики.

Это также осложнило бы усилия наследного принца по превращению своей страны в маяк умеренной и толерантной формы веры и осложнило бы отношения с США.

Более того, религиозная стратегия мягкой силы принца Мухаммеда может сработать. В знак перемены времен западные неправительственные организации - такие, как германский фонд Конрада Аденауэра, рассматривают Саудовскую Аравию как образец для подражания для талибов.

"То, как Саудовская Аравия развивалась за последние 10−20 лет, поразительно. Я своими глазами видел, насколько (они) совместили современную жизнь, права женщин, образование женщин, трудовую жизнь и все еще защищают [свои] исламские ценности. Это может стать определенным образцом для подражания для талибов", - сказала Эллинор Зейно, директор этого фонда по Афганистану, на вебинаре, организованном Центром исследований и исламских исследований имени Короля Фейсала (King Faisal Center for Research and Islamic Studies, KFCRI).

Однако шаги по сдерживанию талибов и содействию мирному урегулированию конфликта в Афганистане, предпринятые Саудовской Аравией до сих пор, вряд ли снискали расположение королевства к талибам. Исламская конференция, организованная Саудовской Аравией по Объявлению мира в Афганистане в священном городе Мекка в июне, в которой приняли участие афганские и пакистанские исламские ученые и правительственные чиновники, осудила недавнее насилие как "не имеющее оправдания" и утверждающее, что "это нельзя назвать джихадом".

Подливая масла в огонь, Юсуф бен Ахмед Утеймин, генеральный секретарь состоящей из 57 стран Организации исламского сотрудничества (Organization of Islamic Cooperation, OIC), в которой доминирует Саудовская Аравия, заявил на конференции, что насилие, совершаемое талибами, равносильно "геноциду против мусульман".

Какой бы ни была риторика, когда избранный президент Эбрахим Раиси вступит в должность, склонность консервативного Ирана пойти навстречу талибам может по иронии судьбы привести к тому, что Исламская Республика и королевство поддержат группу с историей огнедышащего антишиизма - если она укрепится во власти в Кабуле.

Мехди Джафари, афганский шиитский беженец в Бельгии, сказал: иранцы "могут получить от талибов гораздо больше. Хазара - слабый игрок, чтобы в этой войне его можно было выбрать. Иран - это прежде всего страна, и уже затем религиозное учреждение. Они сначала выберут то, что принесет пользу их стране, прежде чем посмотрят, что принесет пользу шиитам".

Автор: Джеймс Дорси - Dr. James M. Dorsey - старший научный сотрудник-нерезидент Центра BESA, старший научный сотрудник Школы международных исследований им. С. Раджаратнама при Сингапурском технологическом университете Наньян и содиректор Института фан-культуры Вюрцбургского университета.

Перевод Сергея Духанова.

Источник публикации
https://besacenter.org/afghanistan-may-be-a-bellwether-for-saudi-iranian-rivalry/

* Движение "Талибан" - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003, ее деятельность на территории России запрещена.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632260640
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