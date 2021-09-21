 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В "деле Скрипалей" появился новичок. Русские террористы-отравители множатся
06:51 22.09.2021

Великобритания заявила о причастности еще одного россиянина к отравлениям в Солсбери

"Коммерсантъ" от 21.09.2021, 17:04
Британская полиция во вторник назвала имя третьего обвиняемого в рамках дела об отравлении в марте 2018 года экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Речь идет о россиянине Денисе Сергееве, который якобы действовал под псевдонимом Сергей Федотов. Ему предъявлены те же обвинения, что Александру Петрову и Руслану Боширову. В Британии утверждают: троица, действуя по указанию властей России, также совершила ряд других преступлений в Европе. Советника-посланника посольства РФ в Лондоне Ивана Володина вызвали для беседы в МИД Британии. В Москве ранее не раз отрицали свою причастность к отравлению в Солсбери, указывая также на отсутствие каких-либо доказательств виновности РФ.

Прокуратура Великобритании предъявила обвинения еще одному россиянину, подозреваемому в причастности к "делу Скрипалей". "Можем подтвердить, что сегодня, 21 сентября, были выдвинуты обвинения против третьего лица по делу о продолжающемся расследовании об отравлении веществом "Новичок" в Солсбери",- сообщили во вторник в британской полиции. Фигурант проходит обвиняемым по четырем пунктам: заговор с целью убийства, покушение на убийство, причинение тяжких телесных повреждений, а также хранение и использование химического оружия.

Денис Сергеев (Сергей Федотов)
Денис Сергеев (Сергей Федотов)
Фото: METROPOLITAN POLICE

По сообщениям британских СМИ, речь идет о россиянине Денисе Сергееве, ему предположительно 50 лет, и он прибыл в Великобританию под псевдонимом Сергей Федотов. В полиции отмечают, что он якобы является "агентом ГРУ" (ныне - Главное управление Генштаба вооруженных сил РФ) и проводил спецоперации вместе с Александром Петровым (Александром Мишкиным) и Русланом Бошировым (Анатолием Чепигой), которым британская сторона ранее также предъявила обвинения в связи с отравлением в Солсбери. "Все трое действовали как небольшая группа, нацеленная на использование "Новичка" для уничтожения людей в нашей стране",- сказал зампомощника комиссара столичной полиции Дин Хейдон. По его словам, трое россиян действовали "от имени российского государства" и "неизвестными способами доставили в Великобританию чрезвычайно опасное оружие".

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. Британские власти утверждают, что их отравили разработанным в СССР веществом "Новичок" и что к произошедшему причастна разведка РФ. Дело вызвало крупнейший за последнее десятилетие дипломатический скандал между Британией и Россией, повлекший за собой череду взаимных высылок сотрудников диппредставительств. Москва все обвинения отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Дин Хейдон рассказал версию полиции о причастности Дениса Сергеева к делу. По его словам, россиянин прибыл в столичный аэропорт Хитроу 2 марта 2018 года рейсом из Москвы, то есть за два дня до отравления Сергея и Юлии Скипаль. Он также предположительно несколько раз встречался с двумя другими обвиняемыми. В то время как его сообщники утром 3 марта отправились в Солсбери, Денис Сергеев остался в Лондоне. По версии британского следствия, распылив яд на входную дверь дома Сергея Скрипаля, двое обвиняемых на следующий день вернулись в столицу. Из Хитроу третий фигурант дела вылетел 4 марта в 13:45 - за пять минут до того, как Петрова и Боширова заметили на вокзале в Солсбери, откуда они затем отправились в Лондон.

Что такое "Новичок"
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В Скотленд-Ярде утверждают, что троица предположительно ранее работала над операциями и в других странах. Речь идет об отравлении торговца оружием Эмилиана Гебрева в Болгарии в 2015 году, а также о взрывах на складах в чешской Врбетице в 2014 году. В РФ свою причастность ко всем этим делам отрицают.

Все трое россиян объявлены в Британии в розыск. Полиция также обратилась в Интерпол с просьбой о выдаче международного ордера на арест Дениса Сергеева. По словам господина Хейдона, полиция продолжает расследовать "дело Скрипалей" и проверяет других лиц на причастность к нему.

Если эти лица (Сергеев, Петров и Боширов.- "Ъ") когда-нибудь выедут за пределы России, мы сделаем все, чтобы задержать, экстрадировать и привлечь их к ответственности здесь, в Великобритании",- заявили в правительстве.

Во вторник в МИД Британии был вызван советник-посланник посольства РФ в Лондоне Иван Володин. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: Москва осуждает попытки Лондона переложить на РФ ответственность по "делу Скрипалей" и будет требовать от Британии "исчерпывающую информацию". Она добавила, что "видимо, так в Лондоне готовят" встречу глав дипломатических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Элизабет Трасс, которая должна состояться на этой неделе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Марина Коваленко

Источник - kommersant.ru
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