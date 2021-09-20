"Англосаксонская тройка": новый вектор глобализма? - Александр Елисеев

08:57 22.09.2021

"Англосаксонская тройка": новый вектор глобализма? -

Александр Елисеев



Итак, формируется довольно мощная геополитическая триада – AUKUS (США, Великобритания, Австралия). Наблюдатели указывают на противостояние с Китаем – как на главную цель.



Да, есть такое дело. Однако, как представляется, геополитика здесь стоит на втором плане. На первом же плане, речь идет о новом глобалистском проекте, в котором огромная роль (вплоть до роли ядерного актора) отводится Австралии.



Эту страну считают тихой, мирной и процветающей. Так сказать, "государство с лицом кенгуру". Однако, вот какие вещи происходили там совсем недавно: "Последнюю неделю идет вал шокирующих новостей из Австралии. В Новом Южном Уэльсе строгий локдаун с гигантскими штрафами и даже небольшим тюремным заключением за выход из своей зоны, неоправданная жестокость полиции к гражданам, за любое нарушение, преследование несогласных за посты в соцсетях, нагнетание паники и непрекращающееся давление вакцинироваться, скорее похожее на шантаж с выкручиванием рук. Массовые протесты захлестнули все крупные города. Передвижение между штатами ограничено или запрещено. И при этом - исключительно низкий уровень заболеваемости, даже говорить не о чем - 900 человек в день при населении в 25 миллионов! И смертность - 1.5 человека в день!



Сравните с Британией - 30 ТЫСЯЧ заболевающих ЕЖЕДНЕВНО, почти 200 смертей тоже ЕЖЕДНЕВНО, но при этом отмена большинство ограничений, кроме понуждения вакцинироваться, конечно. Это святое". (larasdvatri123. "Вакцинобесие, террор и фашизм в Австралии")



Вот такая вот "забота о здоровье". Причем, что самое интересно, эта забота совсем не прослеживается в такой важной области, как радиационная безопасность. "Дело в том, что по содержанию урана в недрах "зеленый континент" занимает первое место в мире, опережая даже Казахстан. Упустить такую выгоду олигархи (по большей части американские) никак не могут. Но и этого мало. Помимо открытия все новых ядерных шахт правительство Австралии (а если быть точнее, те, кто за ним стоит) намерено превратить страну в главный мировой центр переработки ядерных отходов. А все возмущения, возникающие в обществе, буквально затыкаются аргументом о создании тысяч новых рабочих мест, - пишет Светлана Улитина. - Чиновники и политики из Сиднея и Канберры без устали вещают о том, как безопасны современные технологии переработки ядерных отходов. Настолько безопасны, что в одном из регионов на месте заброшенного комплекса по переработке "ядерного мусора" построили... детскую площадку. А в другом бывшие урановые шахты просто залили водой и превратили в озеро". ("Австралийцы бросают все и бегут: кости умерших малышей выдали страшную тайну")



А вот и еще один пример жесткой политики (вполне в русле глобального "экологизма"): "Из-за модного веяния сохранять дикую природу в первозданном виде, были нарушены веками сложившиеся правила противопожарной безопасности. Власти запретили землевладельцам вырубать деревья близ своих владений и создавать так называемые противопожарные разрывы. Кроме того, даже подбирать валежник и сухие ветки для растопки личных каминов было строжайше запрещено под угрозой высоких штрафов. Все это создало великолепные условия для пожаров, которые нанесли чудовищный ущерб экосистеме Австралии, куда больший, чем тот, который могли повлечь профилактические противопожарные меры. А вот потепление климата, наоборот, едва ли стало причиной таких масштабных пожаров. История наблюдений показывает, что температура воздуха в Австралии в последние месяцы не является рекордно высокой". (Анна Еремеева. "Пожары в Австралии произошли по вине экоактивистов")



Складывается такое впечатление, что в Австралии существует мощный и негласный управляющий центр. До недавнего времени он находился в режиме "коалы". Но потом его включили, и он стал функционировать уже в режиме "кенгуру". Кому же понадобилось нажать на австралийскую "кнопку"?



Автор первого процитированного здесь текста делает такое предположение: "Или страну взаправду превращают в тестовую площадку для обкати Нового Миропорядка? Или быть может Австралию "дезинфицируют" для приема элиты в случае коллапса в северном полушарии? Главный плацдарм для элит - Новая Зеландия, но Австралия может быть планом Б, запасным аэродромом".



Что ж, очень даже может быть. Прежние конфигурации грядущей Глобалии показали себя довольно хилыми. Как весьма серьезный проект рассматривалось "Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство" (ТТИП), которое неизбежно привело бы к созданию "Соединенных Штатов Европы и Америки" ("Новая Атлантида").



Подготовка к созданию наднационального мега-образования велась очень долгое время. Еще с 1992 года функционирует "Трансатлантическая сеть полиции", которая включает в себя парламентариев ЕС и США, а также представителей влиятельных деловых кругов. Политолог Ж.И. Блеттон пишет по этому поводу: "Призывая к созданию трансатлантического политического, экономического и военного сообщества, она получает поддержку многочисленных мондиалистских think-tanks, таких как, например, Совет по международным отношениям, Европейско-американский бизнес-совет, Аспен-институт, Институт Брукингса, фонд Германа Маршалла или многонациональных компаний, таких как Boeing, IBM, Microsoft, Ford, Siemens, Deutche Bank, Michelin или BASF, предполагая создание в обозримом будущем "Трансатлантической ассамблеи" ("Трансатлантический рынок Европейского союза – Соединенные Штаты и глобализация" // АПН.Ру).



В 2009 году Европарламент принял резолюцию, которая предполагает создание "Трансатлантического политического совета". Предполагается, что он будет наделен солидными полномочиями в вопросах международной политики и безопасности. Никаких консультаций с гражданами при этом Европарламент не проводил, причем проголосовано было практически единогласно. За резолюцию подан 501 голос (в том числе "социалисты" и "зеленые"), против – только 53 ("объединенные левые").



Все было почти "на мази". Ждали только избрания Х. Клинтон, когда, кстати, анонсировалось довольно-таки серьезное изменение конституции США. Однако, вот незадача – победил Д. Трамп, который все это дело свернул. Он, вообще, сильно урезал многие наднациональные институты и проекты. ("Десять трамповских ударов")



Таким образом, Национал-капиталисты-бюрократы (НКБ) сдержали стремительный натиск транснационалов. При этом, резко понизились акции американских глобалистов. А глобалисты европейские подняли голову и стали активно указывать на себя - как на главных акторов наднациональной интеграции. Так, убежденный мондиалист, креатура Ротшильдов Э. Макрон призвал к созданию европейской армии. И первые два года трамповского правления в ЕС подчеркивали свою значимость в деле создания Глобалии. Это наглядно подтвердилось в 2018 году – на заседании Бильдельбергского клуба. ("Французский" вектор Транснационала. Заседание Бильдельбергского клуба")



Были крайне амбиционные заявки и со стороны германского сектора. ("Евро-императрица")



Однако, пришла пандемия и упали уже акции ЕС. Что характерно, на европейские институты "наехала" сама Евро-императрица Урсула фон дер Ляйен, которая еще недавно ратовала за Соединенные Штаты Европы. ("Кризис ЕС и планы Транснационала")



И сегодня данный кризис только усиливается: "Новое исследование Евробарометра – статистической службы Европарламента – свидетельствует о том, что европейцы недовольны работой учреждений ЕС. Положительно о Евросоюзе отозвались менее половины опрошенных граждан (48%)…В Европе заметно меняются политические настроения, общественное мнение все больше настроено против ЕС. Согласно недавно проведенному опросу, 42% итальянцев поддерживают выход их страны из Евросоюза (в ноябре 2018 года таких было 26%)… Едва ли не главными евроскептиками являются французы: 61% опрошенных граждан негативно относятся к ЕС". (Владимир Малышев. "Евросоюз как шатающаяся неолиберальная тирания")



Но вот победил Дж. Байден, что казалось реваншем трансатлантистов. Однако, за годы правления Трампа между европейскими и американскими глобалистам пролегла огромная трещина. Конечно, сам трансатлантические проект окончательно никто не отменял, он еще может быть признан оптимальным. Но только не сейчас. А сейчас будут разрабатываться новые конфигурации – в том числе, и "англосаксонские". Вот, как с Австралией. Ее запросто могут сделать мощным полигоном по отработке глобальной тирании. Когда-то туда ссылали английских каторжников. Вот и теперь может быть нечто подобное. (Вообще, тут еще могут много чего сделать такого, что все ахнут.)



Элита же (по крайней мере, ее часть) может облюбовать соседнюю Новую Зеландию. Место очень живописное, красивое. Много островов, которые формируют морское пространство, занимающее 9-е место в мире. И это вполне себе соответствует талласократическим вкусам транснационалов.