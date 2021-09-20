США и Британия назвали условия признания талибов властью в Афганистане

09:28 22.09.2021

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Соединенных Штатов Джо Байден согласились, что международное признание радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) должно иметь скоординированный характер и не быть безусловным.



Об этом сообщил 22 сентября представитель Джонсона по итогам переговоров двух политиков в Вашингтоне.



"Они согласились, что любое международное признание „Талибана" должно координироваться и сопряжено с уважением этой группой прав человека", - говорится в распространенном заявлении представителя Даунинг-стрит.

При этом Джонсон и Байден назвали дипломатический подход самым эффективным способом по предотвращению гуманитарного кризиса в Афганистане.



"Лучший способ почтить память тех, кто отдал свои жизни, чтобы сделать Афганистан лучшим местом, - использовать все дипломатические и гуманитарные инструменты, которые находятся в нашем распоряжении, чтобы предотвратить гуманитарный кризис и сохранить достигнутое в Афганистане", - отмечается в коммюнике канцелярии британского премьера.



После объявления США весной нынешнего года о решении вывести свои вооруженные силы из Афганистана талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласило состав временного правительства.