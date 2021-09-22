 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Американская удавка вокруг Ирана, - Елена Пустовойтова
09:30 22.09.2021

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 22.09.2021 |

5-й флот США, базирующийся в Бахрейне, создает новое спецподразделение для борьбы с Ираном

Трансформация Азии в суперинновационный центр, притягивающий инвестиции и умы со всего мира, не могла обойти стороной Иран. Локомотивом перемен стал Китай, но в наши дни пробил час и для Ирана, хотя уже полвека эта страна находится под давлением санкций США, не позволяющих Тегерану эффективно использовать главное богатство страны – нефть.

Страх Израиля перед Ираном объясним. Иран – единственная сила на континенте, способная поставить под вопрос существование еврейского государства. МАГАТЭ всполошилось новостью о производстве в Иране металлического урана и обогащении урана до 60 процентов. Сказать, что Израиль обеспокоен, значит ничего не сказать. The Times of Israel писала 14 сентября: "Иран может накопить достаточное количество оружейного урана для создания атомной бомбы уже через месяц, подсчитали в International Atomic Energy Agency. Через три месяца – для двух бомб, через пять – для трех".

Издание, однако, умолчало о том, что угроза создания Ираном атомной бомбы стала ответом Исламской республики на отсутствие прогресса в восстановлении условий Совместного всеобъемлющего плана действий (Joint Comprehensive Plan of Action – СВПД) 2015 года, когда Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран его подписали, договорившись о снятии санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы. Через три года Дональд Трамп сделку поломал, восстановив антииранские санкции, а Иран в ответ заявил о поэтапном сокращении своих обязательств. В Тегеране полагают, что "бомба" – это ключ к восстановлению уважительного отношения к стране, главный инструмент для снятия американских санкций.

Крайняя обеспокоенность израильтян немало способствовала тому, чтобы генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Rafael Grossi) поспешил в Тегеран для переговоров с главой иранских ядерщиков Мохаммадом Ислами (Mohammad Eslami) о возможности восстановления наблюдения инспекторов МАГАТЭ за ядерными объектами. И договорился. Тем самым была предотвращена готовившаяся антииранская резолюция Совета управляющих МАГАТЭ, которая сделала бы ситуацию для этой организации неуправляемой. Гросси не без гордости заявил в Вене: "Удалось то, чего в определенной степени никогда раньше не делалось… Теперь у нас есть решение".

Это значит, что теперь инспекторы, спасая сделку с Ираном, смогут продолжить наблюдения на заводах по обогащению урана в Натанзе и Фордо. И это означает поворот Европы лицом к Ирану. Осталось только обеспечить такой же поворот США. Сделать это непросто, но призрак иранской бомбы может помочь. На следующий день после визита Гросси в Тегеран иракские газеты писали, что "Иран не раскрыл свои секреты для агентства".

Санкции США обойти трудно. Даже в Китае и России банки и другие финансовые институты не желают рисковать, проводя платежи с Ираном. Как подсчитали в Asia Times, эти санкции к концу июня разогнали годовую инфляцию в Иране до 43 процентов. Экономический рост упал до 2,1 процента. Арестованные в банках 21 страны 120 миллиардов долларов Исламской республики могли бы составить четверть его годового бюджета год, но увы… Даже Китай, стратегический партнер Ирана, пока не собирается возвращать ему его собственные 20 миллиардов долларов, поставляя иранцам по бартеру самые необходимые товары в обмен на нефть.

Ибрагим Реиси. Фото REUTERS

Каким бы консерватором ни был новый президент Ирана Ибрагим Раиси (Ebrahim Raisi), ему надо искать новые возможности для восстановления экономики. Что он и делает, объявляя новую "экономическую дипломатию", которая должна возродить страну.

Заявленные им цели – займы под низкий процент бедным, постройка не менее 4 миллионов домов в стране (где всего 85 миллионов жителей), субсидирование аренды жилья, здравоохранение, снижение инфляции за три года до однозначной цифры и обеспечение 40 процентов роста за счет экспорта иранских товаров. Все это обещать можно и нужно, но как убедить другие страны покупать иранскую нефть, нарушая санкции США с риском потерять доступ на самый прибыльный рынок мира?

Да, это удается с Ливаном, страдающим от жестокого дефицита топлива. Туда плывет уже третий танкер с иранской нефтью, но это не назовешь прорывом экономической блокады. Обостряющаяся нехватка топлива в Ливане достигла в сентябре критической точки, угрожая остановить повседневную жизнь, но даже в Ливане боятся, что сотрудничество с Ираном "может привести к введению санкций, когда экономика страны находится в кризисе уже почти два года".

А самому Ирану, считают аналитики, потребуется не менее 300 миллиардов долларов инвестиций в дороги, транспорт, авиацию, сельское хозяйство, металлургию и энергетику, чтобы поднять их после десятилетий американской блокады.

И атомная бомба здесь видится козырем, а может, единственной надеждой спастись от удушающих объятий США. Ведь если перед выборами Джо Байден обещал вернуть США в СВПД 2015 года, пишет Information Clearing House, то теперь госсекретарь Тони Блинкен (Tony Blinken) предупреждает европейских союзников, что "строгое возвращение к соблюдению СВПД не воспроизводит преимуществ этого соглашения", намекая, что требования США к Ирану изменились и вышли далеко за рамки, обозначенные в соглашении.

Выведя войска из Афганистана и пообещав вывод войск из Багдада до конца года, но сохраняя военное присутствие в Сирии и военные базы в Кувейте, Катаре, Бахрейне, Вашингтон ищет врага. 5-й флот США, базирующийся в Бахрейне, на прошлой неделе заявил о создании нового специального подразделения, объединяющего авиацию, морские силы и подводные дроны для противостояния Ирану – особенно в Ормузском проливе, Красном море, Суэцком канале и Баб-эль-Мандебском проливе у берегов Йемена.

22.09.21

Источник - fondsk.ru
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