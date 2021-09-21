Закрытое небо. Кто стоит за крахом "Таджик Эйр" и кому это выгодно? - "РО"

09:51 22.09.2021 Сентябрь 21, 2021



Национальный авиаперевозчик Таджикистана "Таджик Эйр" находится на грани полного банкротства. Министерство финансов страны заявило 2 августа, что правительство больше не изыскивает средств для его спасения, а судьба компании должна решаться на более высоком уровне. В Таджикистане такие решения обычно принимаются президентом Эмомали Рахмоном.



Министерство впервые заявило о высокой вероятности банкротства авиакомпании в 2016 году, сообщив, что уровень доходов "Таджик Эйр" снизился на 1118%.



Президент Таджикистана также с того времени стал выполнять все официальные визиты на самолетах "Сомон Эйр". Кстати, Сомон - это имя его младшего сына.

С тех пор было несколько способов вывести "Таджик Эйр" из кризиса, однако, расследование Радио Озоди показывает, что руководители компании, один за другим, делали все, чтобы компания перестала существовать вместо того, чтобы вывести ее из кризисного состояния. Трое руководителей были со скандалом уволены, против них были возбуждены уголовные дела, некоторые были арестованы, но никто из них не был серьезно наказан, и теперь почти все они – бизнесмены, владеющие компаниями с многомиллионными доходами.



Источники в "Таджик Эйр" говорят, что руководство компании действовало таким образом, чтобы обанкротить ее и очистить дорогу для "Сомон Эйр" – компании, связанной с Хасаном Асадуллозода, шурином президента Таджикистана.



Информацию о том, что авиакомпания "Сомон Эйр" принадлежит близкому родственнику президента Таджикистана, подтвердил и Высокий суд Лондона.



Между тем, в одной из дипломатических депеш США, опубликованной на сайте Wikileaks, "Сомон Эйр" названа компанией, контролируемой самим Рахмоном. В этом письме, датированном 30 сентября 2009 года, говорилось, что "Сомон Эйр" планирует заменить на рынке авиаперевозок "Таджик Эйр", которому грозит банкротство.



Правительство Таджикистана в 2015 году пошло на уступки, списав авиакомпании "Таджик Эйр" 370 тысяч долларов, и в июле 2020 года списало еще около 2 миллионов долларов долга, путем взаимозачета с ее кредиторами. В 2019 году правительство списало долги авиакомпании перед налоговыми органами и госпредприятиями на сумму 2.6 миллионов долларов.



Несмотря на эти уступки, в настоящее время "Таджик Эйр" все еще должна более 40 миллионов долларов налоговым органам, банкам, аэропортам и другим техническим службам. Суд также обязал эту авиакомпанию выплатить более 20 миллионов долларов литовской компании Skyroad Leasing.



В августе 2019 года арбитражный суд города Москвы обязал "Таджик Эйр" выплатить компенсации на общую сумму в почти 555 тысяч долларов Росавиации. Этот суд также поддержал требования литовской компании. Всего на сегодняшний день в российские суды подано более двух десятков исков против "Таджик Эйр", общая сумма выплат по которым составляет почти 1,5 миллиона долларов.



Авиакомпания "Таджик Эйр" в начале 2019 года прекратила полеты и передала свои рейсы компании "Сомон Эйр". При этом более 90 процентов ее сотрудников – 520 человек – были отправлены в вынужденные отпуска после того, как им почти год не выплачивалась заработная плата. Некоторые из опытных пилотов "Таджик Эйр" были наняты на работу в "Сомон Эйр". Рынок авиаперевозок остался вообще без конкуренции и цены на билеты, и без того высокие, взлетели вверх.



"Нездоровая" конкуренция

Появление в 2008 году авиакомпании "Сомон Эйр" ухудшило положение национального авиаперевозчика "Таджик Эйр", у которого на балансе было 16 старых советских самолетов. Принадлежность этой авиакомпании семье президента дало "Сомон Эйр" возможность отобрать у "Таджик Эйр" наиболее прибыльные маршруты.



Но тогда "Таджик Эйр", которая представляла собой целый конгломерат из аэропортов, топливно-заправочных станций, служб бортового питания, аэронавигации и предприятий по продаже авиабилетов, все еще могла конкурировать с "Сомон Эйр". Долг "Таджик Эйр" на то время составлял всего 1,3 миллиона долларов, и авиакомпания все еще могла покрыть свои убытки и долги за счет более прибыльных секторов.



Но все это быстро поменялось. С появлением "Сомон Эйр" в 2008 году правительство разделило "Таджик Эйр" на восемь самостоятельных хозяйствующих субъектов. Аэропорты Душанбе, Худжанда, Куляба и Курган-Тюбе (ныне Бохтар) стали независимыми и по статусу - международными, а аэропорты в Хороге и других регионах перешли на баланс местных властей. Другие организации, обслуживающие аэропорт и авиакомпании, также стали независимыми и при этом были частично приватизированы. И при этом самое примечательное состоит в том, что руководство некоторыми из них было передано лицам, так или иначе связанным с "Сомон Эйр".



Например, был полностью монополизирован сектор поставок топлива. Топливо-заправочная компания (ТЗК), которая сейчас монопольно заправляет все самолеты в Таджикистане, зарегистрирована в британской оффшорной зоне Menford Holding LTD и связана с Хасаном Асадуллозода. Она поставляет авиационное топливо по ценам на 40% выше, чем, например, в соседнем Кыргызстане.



Продажа авиабилетов монополизирована компанией, принадлежащей дочери президента Эмомали Рахмона и соответственно племяннице Хасана Асадуллозода, Тахмине Рахмоновой и ее мужу Зарифбеку Давлатову. Право на продажу авиабилетов эта компания, также зарегистрированная в оффшорной зоне, получила без какого-либо тендера или конкурса.



Как писали некоторые СМИ, эта компания имела исключительные права на продажу авиабилетов "Таджик Эйр" и получала по 14 процентов комиссионного сбора за каждый проданный авиабилет.



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В 2019 году сайт "Фергана.ру" рассказывал о письме некоего гражданина, который назвал руководителей других авиационных служб в Таджикистане "людьми Хасана" и назвал их действия "попыткой уничтожить национального авиаперевозчика "Таджик Эйр".



Валерий Шарипов, бывший заместитель генерального директора "Таджик Эйр", в одной из бесед в 2018 году сказал, что тарифы на аэропортовые и аэронавигационные услуги для их авиакомпании были подняты почти в три раза и это привело к росту задолженности "Таджик Эйр".



При этом у авиакомпании продолжали забирать маршруты и передавать их "Сомон Эйр". Жалобы Фируза Хамроева, который возглавлял "Таджик Эйр" в 2012-2014 гг., на "нездоровую конкуренцию" и преференции со стороны властей авиакомпании "Сомон Эйр" стали причиной его отстранения с поста генерального директора "Таджик Эйр".



Президент Таджикистана также с того времени стал выполнять все официальные визиты на самолетах "Сомон Эйр". Кстати, Сомон - это имя его младшего сына.



Все это привело к тому, что в 2014 году "Сомон Эйр" по пассажиропотоку обогнал "Таджик Эйр" (370 тыс. человек), и этот процесс продолжился дальше.



Таким образом, главная и старейшая авиакомпания Таджикистана, в названии которой гордо красовалось слово "Таджик", стала уверенно погружаться в глубокий кризис. Компания, история которой составляет почти целый век, сдала свои позиции авиакомпании, которая была создана всего шесть лет назад.



Самый первый самолет появился в Таджикистане в 1924 году. То есть за два года до появления в этой стране первого автомобиля и за 5 лет до прибытия в Душанбе первого поезда. До 2008 года "Таджик Эйр" выполняла все рейсы из Таджикистана, хотя и находилась под сильным давлением со стороны российских авиакомпаний.



Выгнан из зала заседания правительства

21 января 2019 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон резко раскритиковал на ежегодном заседании правительства тогдашнего гендиректора "Таджик Эйр" Хайрулло Рахимова и выгнал его из зала заседаний. Рахмон потребовал также расследовать деятельность Рахимова на этом посту.



Буквально спустя два месяца Рахимов был арестован за "растрату денежных средств в крупном размере и превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями".



Хайрулло Рахимов

Хайрулло Рахимов

Однако до суда дело не дошло. Несмотря на серьезные обвинения, выдвинутые против Рахимова, в том числе и в хищении 374 000 долларов, он был освобожден после возмещения ущерба в сумме 200 000 долларов и двухнедельного нахождения под стражей.



Президент подверг критике и Азизулло Сафарова, водителя Рахимова, который одновременно был завхозом авиакомпании. Сафаров был задержан и обвинен в хищении 2 миллионов сомони. Сафаров отверг все эти обвинения, назвав дело "сфабрикованным, ложным и клеветническим". По его словам, прокурор хотел любым способом исполнить указание президента и найти виновных в крахе "Таджик Эйр".



"Мне руководство "Таджик Эйр" и следователи прокуратуры сказали, что если я возьму вину на себя, то мне возместят весь ущерб и отпустят на свободу" – рассказывает Азизулло Сафаров, который сейчас находится за границей.



10 сентября 2020 года Сафаров был осужден, но затем "в связи с возмещением нанесенного ущерба" был амнистирован и освобожден спустя шесть месяцев заключения.



В его приговоре говорится, что он совершил "преступление по предварительному сговору с руководителями "Таджик Эйр", однако имена этих руководителей в приговоре не указаны. В целом ряде случаев следствие и суд не сочли нужным проверить достоверность подписи руководителя компании под "поддельными" документами и актами, по которым "присваивалось имущество", и провести почерковедческую экспертизу.



Азизулло Сафаров говорит, что на него "повесили" вину других, чтобы спасти руководителей авиакомпании.



Вот так закончился громкий скандал на заседании правительства, состоявшийся в январе 2019 года. Хайрулло Рахимов отказался от комментариев по этому вопросу Радио Озоди, заявив, что проблемы с "Таджик Эйр" возникли не во время его пребывания в должности, а еще ранее, до него.



А что было "до"?

Источник в "Таджик Эйр", который согласился на беседу на условиях анонимности, подтвердил эти утверждения Рахимова. По его словам, хотя и полеты были приостановлены во время руководства авиакомпанией Рахимовым, основную причину для этого заложил его предшественник Рустам Халиков.



В тот день, когда бывший пилот Фируз Хамроев был уволен спустя несколько часов после жалобы на "нездоровую конкуренцию" со стороны "Сомон Эйр", президент Рахмон возложил руководство "Таджик Эйр" на директора аэропорта Душанбе Рустама Халикова. Одновременно в соответствии с постановлением правительства страны аэропорт и авиакомпания "Таджик Эйр" были объединены, хотя и в то же время было дано поручение о том, что вывод "Таджик Эйр" из кризиса не должно осуществляться за счет аэропорта. И это несмотря на то, что, по словам Халикова, авиакомпания задолжала аэропорту более 70 миллионов сомони.



Менее чем через полгода Халиков объявил, что компания выплатила все долги и рассматривает возможность покупки новых самолетов и открытия новых маршрутов.



Однако спустя год, 26 января 2016 года, Халиков был освобожден от должности гендиректора "Таджик Эйр", а авиакомпания была вновь отделена от международного аэропорта Душанбе. Как обычно, в таких указах не указывается о причинах увольнения того или иного чиновника. Однако это решение было принято в тот период, когда Минфин объявил, что долг авиакомпании вырос на 50%, а уровень снижения доходов составил 1118%.



Бегство с 17 680 евро

В апреле 2018 года Вильнюсский арбитражный суд принял решение взыскать с авиакомпании "Таджик Эйр" в пользу "Скайроуд Лизинг" 20 млн. 301 тыс. 900 долларов за аренду двух самолетов Boeing. Позже стало известно, что причиной провала в суде стало бездействие экс-начальника юридического отдела Министерства транспорта Таджикистана Зафара Хафизова, который был уполномочен представлять интересы "Таджик Эйра" в судебном споре с литовской компанией и заплатить пошлину в размере 8 тыс. евро.



Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана в июне 2018 года обвинило сотрудника Минтранса в том, что "исчез", присвоив себе государственные средства в размере 17 тыс. 680 евро, однако в марте 2019 года прекратило расследование уголовного дела в отношении Зафара Хафизова. Вслед за этим антикоррупционное ведомство обвинило в провале руководителя отдела маркетинга и развития авиалиний "Таджик Эйра" Рустама Ниезова, пригрозив ему крупным штрафом и 12 годами лишения свободы. Ответственного сотрудника "Таджик Эйра" от уголовного преследования спасло искреннее раскаяние и восстановление нанесенного ущерба.



Расследование Радио Озоди показало, что Зафар Хафизов, несмотря на прекращение уголовного дела, покинул свой пост и страну. Причину его отсутствия в заседаниях арбитражного суда, ни в Министерстве транспорта, ни в "Таджик Эйре" не комментируют.



В докладе Сулаймон Султонзода, директора Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией премьер-министру Таджикистана Кохиру Расулзода от 10 октября 2019 года, копия которого направлен и Озоде Рахмон, главе исполнительного аппарата президента Таджикистана, говорится, что причиной провала в судебной тяжбе с литовской компанией стало "небрежное отношение" и "содействие" руководства "Таджик Эйра".



Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией, начиная с 2008 года, ответственными за кризис в авиакомпании назвал



Алимурода Махмадалиева,

Музаффара Исхокова,

Фируза Хамроева,

Рустама Холикова и

Хайрулло Рахимова.

20 млн. долларов – мощный удар

ГУАП "Таджик Эйр" приобрело в 2009 году в лизинг два самолета "Боинг 737-500" у литовской компании "Скайроуд Лизинг" (тогда AB Avia Asset Management).



Генеральная прокуратура Таджикистана и Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией заявили, что лайнеры были приобретены в лизинг по завышенной цене, и что подписанное соглашение противоречит законодательству страны.



Кроме того, национальный авиаперевозчик Таджикистана неправильно эксплуатировал самолеты, а руководство авиакомпании ни делало ничего, чтобы вернуть их "Скайроуд Лизинг" или изменить условия соглашения. К тому же, "Таджик Эйр" перестала платить ежемесячный платеж за аренду самолетов, а ее представитель не явился в суд, на котором должен был отстаивать интересы компании в деле против "Скайроуд Лизинг". В итоге арбитражный суд Вильнюса встал на сторону литовской компании и принудил таджикскую авиакомпанию выплатить истцу 20 миллионов долларов.



Юристы Министерства транспорта Таджикистана отмечают, что подписанное со "Скайроуд Лизинг" соглашение изначально не отвечало интересам "Таджик Эйра". "Подписанное в 2009 году соглашение, как мне кажется, было составлено без участия юристов и в нем нет ни одного пункта в пользу "Таджик Эйра", говорит один юристов Минтранса, который по соображениям безопасности предпочел остаться неназванным.



Литовская юридическая компания "Магнуссон", которая отстаивала интересы таджикской авиакомпании в суде Вильнюса, 23 июля 2018 года в письме на имя руководства "Таджик Эйра" назвала иск "Скайроуд Лизинг" и ее партнера "ФЛ Текникс" "несправедливым", а сумму штрафа "несоразмерным" нанесенному верду. Юристы компании заявили, что запрет на эксплуатацию взятых в лизинг самолетов противоречит подписанному сторонам соглашению. Из-за этого запрета "Таджик Эйр" понесла убытки в 20-25 млн. долларов, лишилась прибыли и не смогла погасить свои долги.



Компания "Магнуссон" предложила "Таджик Эйр" подать встречный иск против "Avia Solution Group" и тем самим добиться мирового соглашения. Однако в таджикской авиакомпании отвергли это предложение. "Таджик Эйр" не использовалась и решением экономического суда Душанбе от 12 апреля 2019 года, согласно которому "Скайроуд Лизинг" было отказано в удовлетворении иска к таджикской авиакомпании из-за противоречий соглашения об аренде закону. Когда Высший экономический суд Таджикистана аннулировал решение нижестоящего экономического суда и потребовал его пересмотра, руководство "Таджик Эйра" не предприняло никаких мер.



В "Таджик Эйр" отказались комментировать свое бездействие. Источник в экономическом суде Душанбе на условиях анонимности сказал Радио Озоди, что когда суд встал на защиту "Таджик Эйр", руководители авиакомпании вместо радости приуныли. По словам источника, аннулированию решения столичного экономического суда ВЭС страны способствовал сам … Дилшод Исматуллозода, генеральный директор "Таджик Эйра". "Дело в том, что гендиректора об этом попросила сама "Муаллима" (т.е. Озода Рахмон, руководитель исполнительного аппарата президента Таджикистана и дочь главы государства Эмомали Рахмона). В "Таджик Эйр" эти слова источника назвали "откровенной ложью".



Дилшод Исматуллозода, который в январе 2019 года заменил Хайрулло Рахимова на посту генерального директора авиакомпании "Таджик Эйр", до нового назначения работал в аппарате главы государства заместителем Озоды Рахмон.



Дилшод Исматуллозода

Дилшод Исматуллозода

Высший экономический суд Таджикистана 22 июля 2021 года удовлетворил иск литовской компании "Скайроуд Лизинг" к национальному перевозчику Таджикистана "Таджик Эйр". ВЭС согласился в решением экономического суда города Душанбе о признании вердикта Вильнюсского арбитражного суда, который еще в 2018 года обязал "Таджик Эйр" выплатить "Скайроуд Лизинг" 20 млн. долларов за эксплуатацию самолетов. Теперь вопрос в том, как и откуда "Таджик Эйр" достанет эту сумму, чтобы расплатиться с литовской лизинговой компанией.



Спорное соглашение

Генпрокуратура Таджикистана и антикоррупционное ведомство страны заявили, что в подписанном между национальным перевозчиком и "Скайроуд Лизинг" соглашении не учтены интересы "Таджик Эйра", а руководители авиакомпании не выпонили взятые на себя обязательства. 5 апреля 2019 года Генпрокуратура заявила, что собирается возбудить против руководителей авиакомпании уголовное дело по статье "Халатность". Было ли возбуждено уголовное дело – неизвестно.



Антикоррупционное ведомство Таджикистана считает, что соглашение противоречит закону Республики Таджикистан "О финансовой аренде (лизинге) и в нем не соблюдены равные права сторон - таджикской авиакомпании и "Скайроуд Лизинг". Согласно ст. 22. этого закона, плата за владение и пользование предоставленным по договору лизинга имуществом, осуществляется лизингополучателем в виде лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателю.



"Под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которые входят возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя", уточняется в документе.



От "прерванного полета" национального авиаперевозчика в выигрыше осталась авиакомпания "Сомон Эйр". Большинство тех, кто способствовал углублению кризиса в "Таджик Эйр" так или иначе связаны в владельцем "Сомон Эйра" Хасаном Асадуллозода и его окружением.

Согласно соглашению, за весь срок действия договора лизинга, т.е. за пять лет авиакомпания "Таджик Эйр" должна была перевести на счета литовской компании 17 млн. долларов. Однако, как отмечено в документе, авиакомпания может эксплуатировать лайнеры только после того, как заплатить дополнительные 4 млн. долларов.



Паулиус Дока, юрист и представитель компании "Скайроуд Лизинг" говорит, что в 2013 году, когда от авиакомпании перестали поступать ежемесячные платежи, литовская компания связалась с руководителями "Таджик Эйра". Однако никакой реакции не последовало. По его словам, "Скайроуд Лизинг" была вынуждена обратиться в суд после того, как в авиакомпании не отвечали на ее многочисленные обращения по поводу отказа от ежемесячных платежей и эксплуатации лайнеров.



Осведомленные источники полагают, что, по всей видимости, бывшие и нынешние руководители "Таджик Эйра" имеют "свой интерес" в успехе "Скайроуд Лизинг" в суде, иначе проблему решили бы сразу после ее возникновения, или в крайнем случае, предприняли бы меры, чтобы обойтись небольшим штрафом.



"Аттракцион неслыханной щедрости?"

Действия "Таджик Эйр" напоминают игру футбольной команды, которая хочет во что бы то ни стало проиграть сопернику. Иначе как объяснить то, что авиакомпания отказывается подавать встречный иск; ее представитель не участвует в судебном процессе; вместо кассационной жалобы в вышестоящую инстанцию ждет окончания срока подачи жалобы; не предпринимает никаких действий, зная, что со временем сумма штрафа увеличивается; не спешит получить прибыль, чтобы оплатить штраф и даже платит больше, чем указано в решении суда?



Кстати, интересен последний случай, когда "Таджик Эйр" в 2014 году по иску компании "ФЛ Текникс" – партнера "Скайроуд Лизинг", заплатила не 1 млн. 200 тыс. долларов (установленный судом размер штрафа), а 1 млн. 653 тыс. долларов, т.е. лишние 453 тыс. долларов.



"Я не знаю, как это произошло. Для это нам нужно вернуться на несколько лет назад. Но нельзя забывать, что после вынесения вердикта арбитражным судом, сумма штрафа начинает ежемесячно увеличиваться. За год получается где-то 10 процентов. Возможно, так и произошло, ничего по этому поводу я сказать не могу", говорит Паулиус Дока, официальный представитель "Скайроуд Лизинг".



Осведомленные источники сообщили, что "аттракцион неслыханной щедрости" - инициатива тогдашнего гендиректора "Таджик Эйра" Рустама Холикова.



Сам Холиков, который сейчас возглавляет частную компанию, так и не ответил на просьбу Радио Озоди прокомментировать этот случай.



Чиновник и бизнесмен

Утром 4 августа 2019 года Рустам Холиков, бывший гендиректор авиакомпании "Таджик Эйр", был задержан в аэропорту Душанбе перед вылетом в Стамбул. Представители ГКНБ Таджикистана приехали в аэропорт и увезли Холикова с собой на допрос.



По словам источников, после допроса в ГКНБ, где Холикова спрашивали о цели его поездки за пределы страны, его отпустили, но под подписку о невыезде. Холиков обязался не покинуть свое место жительство до окончания следствия по делу хищениях средств в "Таджик Эйр". Речь тогда шла о многомиллионных хищениях, Радио Озоди, в частности, выяснило, что Рустам Холиков перечислил со счетов "Таджик Эйра" на счет исполнительного аппарата президента Таджикистана 100 тыс. долларов для реставрации правительственной гостиницы в Москве. Однако эти средства так и не были возвращены авиакомпании.



Расследование еженедельника "Нигох" ("Взгляд") показало, что за год работы руководителем "Таджик Эйра" Рустам Холиков нанес бюджету страны ущерб в размере 150 млн. сомони. Журналистское расследование было опубликовано за две недели до увольнения Рустама Холикова с должности гендиректора авиакомпании. Реакции на публикацию ни со стороны властей, ни со стороны самого Холикова не последовало.



Рустам Холиков

Рустам Холиков

Сотрудники "Таджик Эйр" в коллективном письме в адрес редакции Ахбор.ком (8 мая 2019) потребовали от Холикова вернуть похищенные средства авиакомпании. Позже Ахбор.ком сообщил, что Рустам Холиков, с чьей деятельностью связывают усугубление кризиса национального перевозчика, назначен директором частной авиакомпании "Сомон Эйр". Но Холиков по каким-то причинам, так и не приступил к работе в новой должности.



Взлет после падения

18 сентября президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках своей рабочей поездки в Гиссар в селении Джавонон сдал в эксплуатацию предприятие по переработке пищевых продуктов ООО "Ситабр-Агро". Как сообщила тогда пресс-служба главы Таджикистана, "предприятие "Ситабр-Агро" в Гиссаре, оснащенное современными технологическими линиями, создано отечественным предпринимателем Рустамом Холиковым с целью практической реализации указаний и поручений Эмомали Рахмона".



ООО "Ситабр-Агро" было основано в 2008 году – тогда Рустам Холиков был начальником Международного аэропорта Душанбе (МАД).



В 2015 году, когда Рустам Холиков был руководителем МАД и гендиректором "Таджик Эйр", в официальном сообщении о рабочей поездке президента он был представлен как "руководитель частной компании". Законы Таджикистана запрещают государственным чиновникам заниматься предпринимательской деятельностью.



В 2015 году Рахмон также посетил ООО "Ситабр-Агро" и дал старт началу деятельности его холодильного склада. Глава государства похвалил работу предприятия.



Рустам Холиков и Эмомали Рахмон

Рустам Холиков и Эмомали Рахмон

Родня президента и "Сомон Эйр"

Собеседники Радио Озоди в различных структурах утверждают, что всеобъемлющая коррупция, халатность, жадность и стремление к получению выгоды привели к долговому кризису в единственной государственной авиакомпании.



От "прерванного полета" национального авиаперевозчика в выигрыше осталась авиакомпания "Сомон Эйр". Большинство тех, кто способствовал углублению кризиса в "Таджик Эйр" так или иначе связаны в владельцем "Сомон Эйра" Хасаном Асадуллозода и его окружением.



К примеру, Хайрулло Рахимов до назначения гендиректором "Таджик Эйра" работал заместителем директора авиакомпании "Сомон Эйр".

Бывший главный бухгалтер "Таджик Эйра" Акбар Шарифов с началом ревизии в авиакомпании подал в отставку и сейчас работает в ТАЛКО.

Шухрат Исматуллозода, брат нынешнего гендиректора национального авиаперевозчика, является заместителем Асадуллозода в "Ориенбанке".

Все счета "Таджик Эйра" находятся в этом банке, Хасана Асадуллозода приглашают на все заседания Национального совета по спасению государственной авиакомпании.

Заключения совета и отчеты следственных органов по поводу расследования "дела "Таджик Эйр" ложатся на стол президенту Эмомали Рахмону. Однако, главой государства до сих пор никаких чрезвычайных мер по спасению национального авиаперевозчика предпринято не было. Известен лишь один случай, когда Рахмон выступил против продажи вертолетов авиакомпании. Каким представляет президент Таджикистана будущее национального авиаперевозчика – неизвестно.



Авиакомпания "Таджик Эйр" сейчас напоминает лайнер, у которого отпали двигатели и он идет на экстренную посадку, но на летном поле не видно ни спасателей, ни пожарных машин, ни карет "скорой помощи"… Источник - Радио Озоди

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632293460

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