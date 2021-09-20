От папы - к сыну. Семейка Сарсеновых переформатировала свои доли в казахстанском "Нурбанке"

10:47 22.09.2021

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка дало Эльдару Сарсенову согласие на приобретение статуса крупного участника "Нурбанка", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



"Постановлением правления Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций одобрена выдача Эльдару Сарсенову согласия на приобретение статуса крупного (косвенного) участника АО "Нурбанк". Данный статус дает право приобрести 100 процентов доли участия в ТОО JP Finance Group и, соответственно, косвенно приобрести 87,87 процента к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций и (или) к количеству голосующих акций банка", - говорится в сообщении.



Отмечается, что с момента фактического приобретения Эльдаром Сарсеновым доли участия в ТОО JP Finance Group и вступления в статус косвенного крупного участника банка Эльдар Сарсенов должен покинуть пост председателя правления АО "Нурбанк".



Эльдар Сарсенов является сыном известного бизнесмена, владельца "Нурбанка" Рашита Сарсенова и с 2015 года занимает пост председателя правления банка.



72-летний Рашит Сарсенов входит в десятку богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes. Его состояние оценивается в 810 миллионов долларов. Бизнесмену принадлежит не менее 88 процентов акций АО "Нурбанк" (через ТОО JPFinance Group LLP и ТОО "Кастинг"), 100 процентов страховой компании "Виктория", ТОО "Французский дом BSB" (торговые сети "Французский дом", Beautymania, Imperial Home, "Планета красоты"), ТОО "Oil Real Estate" (управление ТРК, ТЦ), отель Caspian Riviera, компания по производству и реализации воды Vita, винодельческий комплекс Chateau Silk Alley в Туркестанской области, доли в заводах KSP Steel и "Кастинг".



В 1987-1988 годах Рашит Сарсенов работал начальником управления, заместителем министра высшего и среднего специального образования, в 1988-1992 годах был заместителем министра народного образования Казахстана.